Κυριακή 28/1 με την «Καθημερινή»: «Vogue», βιβλίο «Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν-100 χρόνια από τον θάνατό του», «Κ»

Η τέχνη εγείρει προβληματισμούς, γεννά συναισθήματα, μάς ενώνει κάτω από μια ομπρέλα, ακόμα και όταν διχάζει. Η Vogue Greece προσκάλεσε την αντισυμβατική Λένα Κιτσοπούλου, να ζωγραφίσει το εξώφυλλο του τεύχους Φεβρουαρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή 28 Ιανουαρίου με την Καθημερινή. Η συγγραφέας, σκηνοθέτιδα, ηθοποιός και ζωγράφος, εστίασε σε καίρια ζητήματα που απασχολούν την σκέψη της και τα αποτύπωσε με τον δικό της μοναδικό τρόπο, ερμηνεύοντας με χρώματα τα βιώματά της. Μέσα από το έργο της για τη Vogue Greece Φεβρουαρίου, εξερευνά μέσα από μια σουρεαλιστική ματιά τη φύση και την εγκυμοσύνη, με το αποτέλεσμα να λαμβάνει πολλές διαφορετικές ερμηνείες. “Όλα αυτά και άλλα πολλά, που ίσως δεν μπορούν να ειπωθούν, κυλούν στο μυαλό μου το τελευταίο διάστημα και ίσως έπαιξαν ρόλο σε αυτό που ζωγράφισα.Τώρα τελευταία με απασχολούν διάφορα ζητήματα και ίσως αυτά να ζωγράφισα μ’ έναν τρόπο σε αυτό το εξώφυλλο της Vogue”, εξηγεί η Λένα Κιτσοπούλου.

Το τεύχος Φεβρουαρίου είναι αφιερωμένο και σε νέους δημιουργούς, χορευτές, designers και καλλιτέχνες, που συστήνονται μέσα από ένα φωτογραφικό portfolio. Γνωρίζουμε τη νέα σκηνή της ελληνικής μόδας που εμπνέεται από τον χώρο της τέχνης και παρουσιάζει δημιουργίες που θα μπορούσαν άνετα να εκτεθούν σε ένα μουσείο, αλλά και χορευτές που λατρεύουν τον χορό, κλασικό ή σύγχρονο, δοκιμάζονται στη σκηνή και πειραματίζονται σε παραστάσεις που έχουν αφήσει το στίγμα τους εντός και εκτός Ελλάδος.

Σχεδιαστές που ξεχώρισαν στο παρελθόν και νέοι δημιουργοί που έχουν όλα όσα χρειάζεται για να εκτοξευτούν στο στερέωμα της μόδας φιλοξενούνται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση στο Design Museum στο Λονδίνο.

Η τέχνη όμως βρίσκεται και στα πιο απροσδόκητα, όπως στα ποτήρια φτιαγμένα από ζάχαρη ή τα ψωμάκια με πρόσωπα αρχαίων Ελλήνων, της chef και σκηνογράφου Alix Lacloche ή στα σπίτια του Karl Lagerfeld που παρουσιάζονται σε μια έκδοση με εικαστικό ενδιαφέρον.

Στις 21 Ιανουαρίου 1924 άφησε την τελευταία του πνοή ο Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν. Οι γνώμες για αυτόν και τις απόψεις του, για τη δράση του και για το καθεστώς που οικοδομήθηκε μετά την Επανάσταση του 1917 στη Ρωσία ποικίλουν. Τόσο μεταξύ αυτών που τοποθετούνται αντιπαραθετικά στις μαρξιστικές και κομμουνιστικές ιδέες όσο και μεταξύ εκείνων που διάκεινται ευνοϊκά απέναντί τους. Όποια στάση κι αν υιοθετεί κανείς, όμως, υπάρχει ένας κοινός τόπος: Ο Λένιν περιλαμβάνεται στις προσωπικότητες που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία του 20ού αιώνα κι εξακολουθούν να συζητούνται ευρέως και στον 21ο.

Την πλούσια αυτή συζήτηση φιλοξενεί η έκδοση της «Καθημερινής», η οποία πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τον θάνατό του. Ένα πρωτότυπο συλλογικό βιβλίο με 25 κείμενα πανεπιστημιακών, συγγραφέων, ιστορικών και δημοσιογράφων, καθώς κι ένα πλήθος φωτογραφιών, φωτίζουν από διάφορες σκοπιές και οπτικές τις κορυφαίες αλλά και τις λιγότερο γνωστές πλευρές της ζωής και της δράσης του.

Στα πρώτα κείμενα της έκδοσης, σκιαγραφούνται η νεότητα του Λένιν, οι θεωρητικές του καταβολές αλλά και τομές, η ζωή του στην εξορία, το περιβάλλον και οι γυναίκες του, οι αντιλήψεις του για το κόμμα και τη σχέση του πολέμου με την επανάσταση.

Ακολουθούν τα κείμενα που αφορούν την επιστροφή του στην Πετρούπολη, τον Απρίλιο του 1917, καθώς και την Οκτωβριανή Επανάσταση, στην οποία διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο. Άλλα κείμενα πραγματεύονται το πώς φτάσαμε από τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο στον Οκτώβριο του 1917, πώς το εξαιρετικά ευάλωτο μετεπαναστατικό καθεστώς κατόρθωσε να εδραιωθεί, κι επίσης το πόσο οι απόψεις του Λένιν και η κατάσταση που άρχισε να αποκρυσταλλώνεται όσο ήταν εν ζωή σχετίζονται με ό,τι επακολούθησε στα χρόνια του Στάλιν.

Ο Λένιν δεν ήταν μόνο ένας ιδεολόγος. Ήταν επίσης άνθρωπος της πολιτικής πράξης κι αναλάμβανε το βάρος συγκεκριμένων επιλογών σε συχνά συγκεχυμένες καταστάσεις, ιδίως μετά την Επανάσταση. Οι επιλογές του αυτές σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, την οικονομία, την παραγωγή και τα ρεύματα αμφισβήτησης της νεοπαγούς σοβιετικής εξουσίας, αποτελούν αντικείμενο το οποίο διερευνούν μερικά από τα κείμενα της έκδοσης.

Λίγους μήνες μετά την Επανάσταση, με τη συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ, το νέο καθεστώς μπήκε στη διεθνή σκηνή. Το τι σήμαινε αυτό, πραγματεύονται κείμενα που αφορούν την εξωτερική του πολιτική, αλλά και τις σχέσεις του με το κίνημα του Κεμάλ και τα αντιιμπεριαλιστικά κινήματα του 20ού αιώνα.

Στην κατακλείδα της αρθρογραφίας, επιχειρείται να προσεγγιστεί ένα ακόμη ερώτημα: Διατηρεί την επικαιρότητά του ο Λένιν και οι ιδέες του ή δοκιμάστηκαν, απέτυχαν και ανήκουν στο ιστορικό παρελθόν;

Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, συζητά την απαγόρευση των σόσιαλ μίντια σε άτομα κάτω των 16 ετών. Γιατί; Τι αποτέλεσμα θα είχε κάτι τέτοιο; Και τι λένε οι έρευνες για την επίδραση των σόσιαλ μίντια στη ζωή παιδιών και εφήβων;

Το φαντασμαγορικό σύμπαν του ζωντανού θρύλου των άνιμε Χαγιάο Μιγιαζάκι αποκτά νέο κεφάλαιο με το The Boy and the Heron. Τι είναι όμως εκείνο που τον κάνει τόσο διαφορετικό, τι ρόλο παίζουν οι αναμνήσεις του και πώς το γκρίζο, το πράσινο και το κόκκινο ορίζουν το έργο του;

Στα γυμναστήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μια νέα γενιά παλαιστών διεκδικεί τα όνειρά της και επενδύει στο άθλημα της πάλης που, κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες, έφερε την περασμένη χρονιά στη χώρα μας 97 μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η οικονομική κρίση έδιωξε τον Γιώργο Σιούγα από τη χώρα, βρήκε σκηνοθετικές δουλειές στη βρετανική τηλεόραση και σήμερα η μικρού μήκους ταινία του χτύπησε την πόρτα των Όσκαρ. Το μυστικό του, λέει, είναι πως πάντα θεωρεί ότι τα καλύτερα έρχονται.

Η δεύτερη ζωή των ρούχων. Στην εποχή της κλιματικής κρίσης και της γρήγορης μόδας, τα ρούχα κινούνται ονλάιν από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα από δημοφιλείς πλατφόρμες, δημιουργώντας μια αγορά που μεγαλώνει.

Ξέρετε πώς να φερθείτε; Το δεύτερο μέρος των κανόνων συμπεριφοράς για την εποχή μας από τους συντάκτες του περιοδικού The Cut.

