Σόσιαλ μίντια: ακατάλληλα για ανηλίκους; Στο περιοδικό «Κ» αυτή την Κυριακή 28/1 με την «Καθημερινή»

Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, συζητά την απαγόρευση των σόσιαλ μίντια σε άτομα κάτω των 16 ετών. Γιατί; Τι αποτέλεσμα θα είχε κάτι τέτοιο; Και τι λένε οι έρευνες για την επίδραση των σόσιαλ μίντια στη ζωή παιδιών και εφήβων;

Το φαντασμαγορικό σύμπαν του ζωντανού θρύλου των άνιμε Χαγιάο Μιγιαζάκι αποκτά νέο κεφάλαιο με το The Boy and the Heron. Τι είναι όμως εκείνο που τον κάνει τόσο διαφορετικό, τι ρόλο παίζουν οι αναμνήσεις του και πώς το γκρίζο, το πράσινο και το κόκκινο ορίζουν το έργο του;

Στα γυμναστήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μια νέα γενιά παλαιστών διεκδικεί τα όνειρά της και επενδύει στο άθλημα της πάλης που, κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες, έφερε την περασμένη χρονιά στη χώρα μας 97 μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η οικονομική κρίση έδιωξε τον Γιώργο Σιούγα από τη χώρα, βρήκε σκηνοθετικές δουλειές στη βρετανική τηλεόραση και σήμερα η μικρού μήκους ταινία του χτύπησε την πόρτα των Όσκαρ. Το μυστικό του, λέει, είναι πως πάντα θεωρεί ότι τα καλύτερα έρχονται.

Η δεύτερη ζωή των ρούχων. Στην εποχή της κλιματικής κρίσης και της γρήγορης μόδας, τα ρούχα κινούνται ονλάιν από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα από δημοφιλείς πλατφόρμες, δημιουργώντας μια αγορά που μεγαλώνει.

Ξέρετε πώς να φερθείτε; Το δεύτερο μέρος των κανόνων συμπεριφοράς για την εποχή μας από τους συντάκτες του περιοδικού The Cut.

