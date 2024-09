Συνέντευξη Πίτερ Διαμαντής: μυστικά μακροζωίας – Στο περιοδικό «Κ» την Κυριακή 22/9 με την «Καθημερινή»

«Η ζωή είναι μικρή… μέχρι να την παρατείνεις». Αυτό είναι το μότο του δρα Πίτερ Διαμαντή, του ελληνικής καταγωγής μηχανικού, γιατρού, πρωτοπόρου επιχειρηματία στον τομέα της υγείας, της τεχνολογίας, του διαστήματος και της εκπαίδευσης, ενός από τους «50 σημαντικότερους ηγέτες του κόσμου», σύμφωνα με το Fortune, αλλά και συγγραφέα τεσσάρων μπεστ σέλερ βιβλίων των New York Times. Στην αγαπημένη του φράση ανατρέχει συχνά σε ομιλίες και συνεντεύξεις, ενώ είναι αυτή που «ανοίγει» και το τελευταίο του βιβλίο σε θέματα μακροζωίας και βελτίωσης της υγείας μας, με τίτλο Longevity: Your Practical Playbook on Sleep, Diet, Exercise, Mindset, Medications, and Not Dying from Something Stupid, που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2023. Η γήρανση μπορεί να επιβραδυνθεί, ακόμα και να ανατραπεί, υποστηρίζει και μας ικετεύει, όπως λέει, να υιοθετήσουμε κάποιες από τις πρακτικές του αλλά και να αναλογιστούμε τι θα κάναμε αν κερδίζαμε 30 επιπλέον χρόνια υγιούς ζωής. Ποιος είναι ο δικός σας στόχος; τον ρωτώ. «Στο παρελθόν ξεστόμιζα κάτι εξωπραγματικά νούμερα, τώρα θα πω 120 και όταν φτάσω εκεί, θα το επαναδιαπραγματευτώ», μου λέει.

Αφορμή για την κουβέντα μας είναι η ομιλία του στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης την ερχόμενη Παρασκευή με τίτλο «Η επανάσταση της μακροζωίας: Πώς οι ραγδαία αναπτυσσόμενες τεχνολογίες ξεκλειδώνουν το μυστικό της υγιέστερης, μακρύτερης ζωής».

Πόσο απέχει λοιπόν το όνειρο της μακροζωίας; Και με ποιους όρους θα πάρουμε τον χρόνο με το μέρος μας; Με εκπτώσεις στην ποιότητα ζωής μας; Πώς θα φτάσουμε έως εκεί; Σέρνοντας τα πόδια μας; «Μα όχι, φαντάζεστε να φτάναμε στα διακόσια μας μας ακμαίοι και ζωτικοί, αντί να υπομένουμε αυτή τη γρήγορη πτώση; Έχω επενδύσει 141 εκατομμύρια δολάρια για να προσφέρω κίνητρα σε ερευνητικές ομάδες σε όλο τον κόσμο που θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε ένα καλό επίπεδο ζωής σε μεγαλύτερες ηλικίες, εστιάζοντας στο μυϊκό, γνωσιακό και ανοσοποιητικό σύστημα».

Διαβάστε περισσότερα στο νέο τεύχος του «Κ» που κυκλοφορεί την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου με την «Καθημερινή».