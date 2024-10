Στους «4Τροχούς» Νοεμβρίου, με αφορμή την προκριματική διαδικασία για την ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2025, οδηγούμε τα μοντέλα που θα μας απασχολήσουν το επόμενο έτος – Την Κυριακή 3/11 με την «Καθημερινή»

Ο θεσμός Car of the Year έδωσε το καθιερωμένο ραντεβού του στη Δανία για την αξιολόγηση των αυτοκινήτων που διεκδικούν τον τίτλο για το 2025. Ίδιο σημείο συνάντησης, ίδιο ξενοδοχείο, ίδια διαδικασία, πάνω-κάτω οι ίδιοι άνθρωποι. Μπορεί να δείχνει βαρετό, δεδομένου ότι έχουμε χάσει το μέτρημα των φορών που έχουμε παραβρεθεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση, μα στην πραγματικότητα είναι το πιο ενδιαφέρον ταξίδι της χρονιάς. Κι ας βρίσκεται στην ετήσια ατζέντα του περιοδικού για τέσσερις δεκαετίες, όσα και τα χρόνια που οι 4ΤΡΟΧΟΙ έχουν δικαίωμα ψήφου στο Car of the Year. Ο θεσμός φέτος ετοιμάζεται να αναδείξει το κορυφαίο αυτοκίνητο της χρονιάς για 62ή φορά, την ώρα που το ραντεβού στη Δανία για την αξιολόγηση των μοντέλων που διεκδικούν τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» φέτος δόθηκε για τεσσαρακοστή έκτη φορά.

Το Tannistest, ως συνήθως «έδωσε ζωή» για σχεδόν μια εβδομάδα στην έρημη αυτήν την εποχή περιοχή του Τβέρστεντ, πάνω στις ακτές της βόρειας θάλασσας.

Στο ξενοδοχείο Tannishus όπου φιλοξενείται η όλη διαδικασία αδιάλειπτα από το 1977 (πλην του 2020, λόγω πανδημίας) παρατάχθηκαν 78 εκδόσεις από συνολικά 31 διαφορετικά μοντέλα. Ρεκόρ καταγράφηκε στην προσέλευση μελών της επιτροπής, με 32 από εμάς να δηλώνουμε το παρών (59 μέλη αριθμεί η επιτροπή), συνοδευόμενοι από ακόμα 35 συνεργάτες μας. Προσθέστε και 124 εκπροσώπους από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, 10 άτομα από την οργάνωση και… ιδού μια ευχάριστη ατμόσφαιρα!

Όσο για την «πίτα» των αυτοκινήτων του Tannistest 2024, το 61% ήταν ηλεκτρικά, το 16% βενζινοκίνητα, το 10% plug in hybrid, το 8% υβριδικά και μόλις το 5% ντίζελ.

Φέτος τις εντυπώσεις των μελών της επιτροπής κέρδισε το πολυαναμενόμενο αμιγώς ηλεκτρικό Renault 5, το οποίο μάλιστα η μαμά εταιρεία μάς είχε διαθέσει όχι σε ένα, αλλά σε τρία αντίτυπα. Σε ό,τι αφορά την τεχνολογική του υπόσταση, η Renault δεν έρχεται να ισχυριστεί πως ανακάλυψε τον τροχό. Και γιατί να το κάνει, άλλωστε, όταν επί χρόνια σαρώνει στις πωλήσεις ηλεκτρικών με το πρωτοποριακό για την εποχή που λανσαρίστηκε Zoe ή από τη στιγμή που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο με το ηλεκτρικό Megane όσο και με το σύγχρονο Scenic, που κατέκτησε καθαρά τον τίτλο για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2024; Τρία απτά παραδείγματα για την τεχνογνωσία της μάρκας γύρω από την ηλεκτροκίνηση, και σε ό,τι έχει να κάνει με το «5» πρόκειται για το πρώτο αυτοκίνητο που βασίζεται στην AmpR Small, μια νέα, αμιγώς ηλεκτρική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε ακριβώς για να αναδείξει το ρετρό σχεδιασμό του.

Όχι ανάλογα ρετρό, αλλά με εξίσου «βαρύ» όνομα, είναι το επίσης αμιγώς ηλεκτρικό Capri της Ford. Με την πρώτη ματιά, η σιλουέτα του παραπέμπει σε coupe SUV, με απόσταση 190 χλστ. από το έδαφος και έντονα σμιλευμένες εξωτερικές γραμμές που προσφέρουν κορυφαία αεροδυναμική απόδοση. Το μαύρο χρώμα στις μπροστινές κολόνες και στα περιγράμματα των παραθύρων δημιουργεί ένα προφίλ που θυμίζει πιο σπορ αυτοκίνητο.

Στο μπροστινό μέρος, τα φωτιστικά σώματα LED ενώνονται οπτικά μέσω ενός σύγχρονου γραφικού μαύρου χρώματος, που θυμίζει το αρχικό Capri. Στο πίσω μέρος, όπου και πάλι… γίνονται σχεδιαστικές αναφορές στον πρόγονο, πρωταγωνιστούν τα φωτιστικά σώματα τεσσάρων στοιχείων και η μεγάλη πέμπτη πόρτα, που αποκαλύπτει έναν ευρύχωρο χώρο αποσκευών 572 λίτρων.

Στην περίπτωση της Lotus Emeya δεν πρόκειται για αναβίωση κάποιου ιστορικού μοντέλου αλλά ίσως για την εκ νέου τοποθέτηση της μάρκας στην αγορά, με ένα τετράθυρο ηλεκτρικό hyper GT που ουσιαστικά στοχεύει σε ένα διαφορετικό κοινό από αυτό στο οποίο απευθυνόταν μέχρι πρότινος η βρετανική φίρμα. Η νέα εποχή της Lotus ξεκίνησε το 2017, όταν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της πέρασε στην Geely. Η κινεζική εταιρεία θεώρησε πως η Lotus θα μπορούσε να διευρύνει το αγοραστικό της κοινό, ενώ στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ανακοινώθηκε πως από το 2028 όλα τα μοντέλα της βρετανικής φίρμας θα είναι ηλεκτρικά. Η Emeya πρωτοπαρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 και η διάθεσή της στην Κίνα (όπου και κατασκευάζεται) ξεκίνησε με την αλλαγή του χρόνου, ενώ στην Ευρώπη έφτασε στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού.

