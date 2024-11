Κυριακή 03/11 με την «Καθημερινή»: «Η Εποχή των Βασιλέων – Κωνσταντίνος Β’», «4 Τροχοί», ειδική έκδοση «Μπούλινγκ & εφηβική βία», «Κ»

Ο τελευταίος τόμος της σειράς «Η Εποχή των Βασιλέων – Κωνσταντίνος Β’». Η βασιλεία του διήρκεσε μόλις 45 μήνες, συνδέθηκε όμως με τα Ιουλιανά του 1965 και τη δικτατορία του 1967. Ποιος ήταν ο ρόλος του και πόσο βάρυναν οι επιλογές του σε αυτή την ταραγμένη περίοδο; Πώς αντιμετώπισε το δημοψήφισμα του 1974 και την κατάργηση της βασιλείας;

Μαζί, οι «4 Τροχοι» Νοεμβρίου. Με αφορμή την προκριματική διαδικασία για την ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2025, οδηγούμε τα μοντέλα που θα μας απασχολήσουν το επόμενο έτος.

Ακόμα, η ειδική έκδοση «Μπούλινγκ & εφηβική βία», η ανατομία μιας μάστιγας. Τι πρέπει να γνωρίζουν γονείς και παιδιά; Οι αιτίες και οι συνέπειες. Οι θύτες και τα θύματα.

Και στο περιοδικό «Κ» αυτής της Κυριακής, πώς φαντάζονται ειδικοί επιστήμονες και ερευνητές το μέλλον ενός ανθρώπου που βλέπει το πρώτο φως σήμερα και έχει μπροστά του 125 (γιατί όχι;) χρόνια ζωής; Το ΜΙΤ Technology Review δημιουργεί τον νέο χάρτη της ζωής.

Κάθε Κυριακή η «Καθημερινή» έχει κάτι για όλους!

Την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου, ολοκληρώνεται η σειρά της «Καθημερινής» με γενικό τίτλο «Η εποχή των βασιλέων», η οποία είχε ως αφορμή τα 50 χρόνια από την οριστική επίλυση του Πολιτειακού στην Ελλάδα. Ο έβδομος και τελευταίος τόμος της σειράς είναι αφιερωμένος στον Κωνσταντίνο Β΄.

Έχοντας γεννηθεί στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, φυγαδεύτηκε μαζί με την οικογένειά του όταν η Ελλάδα κατελήφθη από τους Γερμανούς, έζησε στη Νότια Αφρική και επέστρεψε στα τέλη του 1946. Έναν χρόνο αργότερα ο πατέρας του, Παύλος, γινόταν βασιλιάς κι ο ίδιος διάδοχος. Ως διάδοχος κατέκτησε χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα το 1960, και τέσσερα χρόνια αργότερα στέφθηκε βασιλιάς και παντρεύτηκε την Άννα-Μαρία. Η τριετία που ακολούθησε ήταν από τις πλέον ταραγμένες της ελληνικής ιστορίας και σφραγίστηκε από τα Ιουλιανά του 1965, τις εναλλαγές κυβερνήσεων, την επιβολή της δικτατορίας το 1967, το αντικίνημα του Κωνσταντίνου τον Δεκέμβριο του 1967 και τελικά τη φυγή του στο εξωτερικό μετά την αποτυχία του.

Αν και σύντομη –διήρκεσε μόλις 45 μήνες– η βασιλεία του Κωνσταντίνου Β΄ συζητείται διαρκώς καθώς συνδέεται με πλήθος ερωτημάτων. Ποιος ήταν ο ρόλος του και πόσο βάρυναν οι επιλογές του σε αυτήν την ταραγμένη περίοδο; Τι ακριβώς έκανε τον Ιούλιο του 1965 και ποια ήταν η στάση του απέναντι στη χούντα; Πως αντιμετώπισε την πτώση της, το δημοψήφισμα του 1974, που οδήγησε στην κατάργηση της βασιλείας, και τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά από αυτό;

Αυτά και άλλα ερωτήματα και θέματα καλύπτουν με τα κείμενά τους έγκριτοι ιστορικοί, πανεπιστημιακοί και δημοσιογράφοι στον έβδομο τόμο της σειράς «Η εποχή των βασιλέων», ο οποίος κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή» και είναι αφιερωμένος στον Κωνσταντίνο Β΄.

Στους «4Τροχούς» Νοεμβρίου, οδηγούμε τα υποψήφια μοντέλα για τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025» – Την Κυριακή 3/11 με την «Καθημερινή»

Ο θεσμός Car of the Year έδωσε το καθιερωμένο ραντεβού του στη Δανία για την αξιολόγηση των αυτοκινήτων που διεκδικούν τον τίτλο για το 2025. Ίδιο σημείο συνάντησης, ίδιο ξενοδοχείο, ίδια διαδικασία, πάνω-κάτω οι ίδιοι άνθρωποι. Μπορεί να δείχνει βαρετό, δεδομένου ότι έχουμε χάσει το μέτρημα των φορών που έχουμε παραβρεθεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση, μα στην πραγματικότητα είναι το πιο ενδιαφέρον ταξίδι της χρονιάς. Κι ας βρίσκεται στην ετήσια ατζέντα του περιοδικού για τέσσερις δεκαετίες, όσα και τα χρόνια που οι 4ΤΡΟΧΟΙ έχουν δικαίωμα ψήφου στο Car of the Year. Ο θεσμός φέτος ετοιμάζεται να αναδείξει το κορυφαίο αυτοκίνητο της χρονιάς για 62ή φορά, την ώρα που το ραντεβού στη Δανία για την αξιολόγηση των μοντέλων που διεκδικούν τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» φέτος δόθηκε για τεσσαρακοστή έκτη φορά.

Το Tannistest, ως συνήθως «έδωσε ζωή» για σχεδόν μια εβδομάδα στην έρημη αυτήν την εποχή περιοχή του Τβέρστεντ, πάνω στις ακτές της βόρειας θάλασσας.

Στο ξενοδοχείο Tannishus όπου φιλοξενείται η όλη διαδικασία αδιάλειπτα από το 1977 (πλην του 2020, λόγω πανδημίας) παρατάχθηκαν 78 εκδόσεις από συνολικά 31 διαφορετικά μοντέλα. Ρεκόρ καταγράφηκε στην προσέλευση μελών της επιτροπής, με 32 από εμάς να δηλώνουμε το παρών (59 μέλη αριθμεί η επιτροπή), συνοδευόμενοι από ακόμα 35 συνεργάτες μας. Προσθέστε και 124 εκπροσώπους από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, 10 άτομα από την οργάνωση και… ιδού μια ευχάριστη ατμόσφαιρα!

Όσο για την «πίτα» των αυτοκινήτων του Tannistest 2024, το 61% ήταν ηλεκτρικά, το 16% βενζινοκίνητα, το 10% plug in hybrid, το 8% υβριδικά και μόλις το 5% ντίζελ.

Φέτος τις εντυπώσεις των μελών της επιτροπής κέρδισε το πολυαναμενόμενο αμιγώς ηλεκτρικό Renault 5, το οποίο μάλιστα η μαμά εταιρεία μάς είχε διαθέσει όχι σε ένα, αλλά σε τρία αντίτυπα. Σε ό,τι αφορά την τεχνολογική του υπόσταση, η Renault δεν έρχεται να ισχυριστεί πως ανακάλυψε τον τροχό. Και γιατί να το κάνει, άλλωστε, όταν επί χρόνια σαρώνει στις πωλήσεις ηλεκτρικών με το πρωτοποριακό για την εποχή που λανσαρίστηκε Zoe ή από τη στιγμή που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο με το ηλεκτρικό Megane όσο και με το σύγχρονο Scenic, που κατέκτησε καθαρά τον τίτλο για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2024; Τρία απτά παραδείγματα για την τεχνογνωσία της μάρκας γύρω από την ηλεκτροκίνηση, και σε ό,τι έχει να κάνει με το «5» πρόκειται για το πρώτο αυτοκίνητο που βασίζεται στην AmpR Small, μια νέα, αμιγώς ηλεκτρική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε ακριβώς για να αναδείξει το ρετρό σχεδιασμό του.

Όχι ανάλογα ρετρό, αλλά με εξίσου «βαρύ» όνομα, είναι το επίσης αμιγώς ηλεκτρικό Capri της Ford. Με την πρώτη ματιά, η σιλουέτα του παραπέμπει σε coupe SUV, με απόσταση 190 χλστ. από το έδαφος και έντονα σμιλευμένες εξωτερικές γραμμές που προσφέρουν κορυφαία αεροδυναμική απόδοση. Το μαύρο χρώμα στις μπροστινές κολόνες και στα περιγράμματα των παραθύρων δημιουργεί ένα προφίλ που θυμίζει πιο σπορ αυτοκίνητο.

Στο μπροστινό μέρος, τα φωτιστικά σώματα LED ενώνονται οπτικά μέσω ενός σύγχρονου γραφικού μαύρου χρώματος, που θυμίζει το αρχικό Capri. Στο πίσω μέρος, όπου και πάλι… γίνονται σχεδιαστικές αναφορές στον πρόγονο, πρωταγωνιστούν τα φωτιστικά σώματα τεσσάρων στοιχείων και η μεγάλη πέμπτη πόρτα, που αποκαλύπτει έναν ευρύχωρο χώρο αποσκευών 572 λίτρων.

Στην περίπτωση της Lotus Emeya δεν πρόκειται για αναβίωση κάποιου ιστορικού μοντέλου αλλά ίσως για την εκ νέου τοποθέτηση της μάρκας στην αγορά, με ένα τετράθυρο ηλεκτρικό hyper GT που ουσιαστικά στοχεύει σε ένα διαφορετικό κοινό από αυτό στο οποίο απευθυνόταν μέχρι πρότινος η βρετανική φίρμα. Η νέα εποχή της Lotus ξεκίνησε το 2017, όταν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της πέρασε στην Geely. Η κινεζική εταιρεία θεώρησε πως η Lotus θα μπορούσε να διευρύνει το αγοραστικό της κοινό, ενώ στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ανακοινώθηκε πως από το 2028 όλα τα μοντέλα της βρετανικής φίρμας θα είναι ηλεκτρικά. Η Emeya πρωτοπαρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 και η διάθεσή της στην Κίνα (όπου και κατασκευάζεται) ξεκίνησε με την αλλαγή του χρόνου, ενώ στην Ευρώπη έφτασε στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού.

Τι είναι μπούλινγκ; Έχουν όντως αυξηθεί τα ποσοστά βίας και εκφοβισμού στην Ελλάδα; Πώς μπορώ να καταλάβω ότι το παιδί μου είναι θύτης; Πώς μπορώ να καταλάβω ότι είναι θύμα; Πού μπορεί να απευθυνθεί ένα θύμα για να βρει προστασία; Μέσα από ένα εκτενές explainer ειδικοί επιστήμονες και επικεφαλής φορέων που ασχολούνται με τον εκφοβισμό και την εφηβική βία απαντούν κατατοπιστικά και εμπεριστατωμένα σε μια σειρά ερωτήσεων για ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά θέματα της εποχής μας. Ποια η ευθύνη της οικογένειας; Ποιος ο ρόλος της πανδημίας και των σόσιαλ μίντια; Ποιες ποινές προβλέπονται; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των θυμάτων και των θυτών; Ποιες ηλικίες και πόσο συχνά δέχονται ή ασκούν μπούλινγκ; Πόσο έχει αυξηθεί το ποσοστό διαδικτυακού εκφοβισμού;

«Το να παίζεις ξύλο είναι πλέον κουλ» ομολογούν με σοκαριστική ειλικρίνεια οι έφηβοι, που έχουν να διαχειριστούν τον φόβο και την ένταση, απροετοίμαστοι για τη βία που λαμβάνει χώρα στο σχολείο και στους χώρους κοινωνικοποίησής τους.

Πώς επηρεάζεται η ψυχολογία τους και ποιες οι επιπτώσεις συλλογικά στη μαθητική κοινότητα, αλλά και στο σχολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον; Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους σημειώνουν ότι «πρέπει να γίνουμε παιδονόμοι και ανακριτές», καθώς χωρίς επαρκή εκπαίδευση και χωρίς συμμάχους στην κοινότητα αδυνατούν να παρέμβουν αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοσχολικής βίας.

Και ενώ όλοι ασχολούνται με τους θύτες και τα θύματα, το σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον, οι ειδικοί επισημαίνουν τον κομβικό ρόλο των παιδιών παρατηρητών και εξηγούν πώς αισθάνεται και τι μπορεί να κάνει ένα παιδί που δεν δέχεται ούτε ασκεί εκφοβισμό και πώς θα μπορούσε να βοηθήσει να σταματήσει ο φαύλος κύκλος της βίας.

Στο πλαίσιο της αναζήτησης λύσεων, εξετάζουμε το επιτυχημένο πρόγραμμα KiVa που κατόρθωσε να μειώσει τα ποσοστά σχολικού εκφοβισμού και να γίνει κομμάτι της σχολικής κουλτούρας της Φινλανδίας, αλλά και τον ρόλο της τέχνης.

Πώς φαντάζονται ειδικοί επιστήμονες και ερευνητές το μέλλον ενός ανθρώπου που βλέπει το πρώτο φως σήμερα και έχει μπροστά του 125 (γιατί όχι;) χρόνια ζωής. Το ΜΙΤ Technology Review δημιουργεί τον νέο χάρτη της ζωής.

Η νεαρή Αγγελίνα Παπαδοπούλου υποδύεται την έφηβη Κάλλας στην ταινία του Πάμπλο Λαραΐν, πέρασε χρόνο στα γυρίσματα με την Αντζελίνα Τζολί και βλέπει τον εαυτό της στη μεγάλη οθόνη σε σημαντικά φεστιβάλ. Τη συναντήσαμε και τη ρωτήσαμε πώς έζησε όλη αυτή την εμπειρία λίγο πριν από την ελληνική πρεμιέρα.

Μια αποκλειστική κουβέντα με τον Ρίντλεϊ Σκοτ και τους πρωταγωνιστές του Μονομάχου ΙΙ που 24 χρόνια μετά την κλασική οσκαρική ταινία με τον Ράσελ Κρόου ξυπνάει ξανά τους μύθους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η φωτογράφος Αλεξάντρα Ρόουζ Χάουλαντ ζει από κοντά την καθημερινότητα των εθελοντών πυροσβεστών της Ροδόπολης και ήταν μαζί τους όταν ακούστηκε το σήμα στα μέσα του Αυγούστου για τη μεγάλη φωτιά της Ανατολικής Αττικής.

Επίσκεψη στον κήπο με τα εκατό μπονσάι. Πόσο απαιτητικό είναι αυτό το χόμπι; Τι πρέπει να ξέρετε πριν ξεκινήσετε και γιατί πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή.

