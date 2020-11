Τα επικά ταξίδια του Ewan McGregor

Ewan McGregor (αριστερά) και Charley Boorman φωτογραφίζονται με τις ηλεκτρικές Harley-Davidson LiveWire για τη νέα τους διαδρομή «Long Way Up». © Courtesy of Apple

Για τρίτη φορά ο σταρ με τον κολλητό του Charley Boorman γίνονται ξέγνοιαστοι καβαλάρηδες, επιλέγοντας δύο ηλεκτρικές Harley, για μια σειρά του AppleTV+.

Έτος 2004. O 33χρονος Σκωτσέζος ηθοποιός Ewan McGregor είναι πλέον πασίγνωστος. Τα προηγούμενα χρόνια, γυρίζοντας τη μία ταινία μετά την άλλη, έχει καταφέρει να μπει στο ραντάρ των παραβατικών νέων (ως εξαρτημένος Renton στο «Trainspotting»), των μουσικόφιλων (ως αχαλίνωτος Curt Wild στο «Velvet Goldmine» ή ως ρομαντικός Christian στο «Moulin Rouge»), των οπαδών μακρινών γαλαξιών (ως Obi-Wan Kenobi στο «Star Wars»). Έχει κάνει και μια σημαντική γνωριμία: στα γυρίσματα της ταινίας «The Serpent’s Kiss» (1997) γνωρίζει τον –πέντε χρόνια μεγαλύτερό του– Άγγλο ηθοποιό Charley Boorman. Γεννημένος στο Λονδίνο, αλλά μεγαλωμένος στην Ιρλανδία, ο Boorman είναι γαλουχημένος στον χώρο του σινεμά, καθώς από μικρή ηλικία παίζει στις ταινίες που σκηνοθετεί ο πατέρας του John Boorman.

Οι δυο τους, Ewan και Charley, γίνονται φίλοι και το 2004 ξεκινούν ένα ταξίδι μυθιστορηματικών αποχρώσεων. Δεν είναι ακριβώς «Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες», δεν απέχει και πολύ όμως. Με αφετηρία το Λονδίνο, ως άλλοι Φιλέας Φογκ και Πασπαρτού, διασχίζουν Ευρώπη, Ρωσία, Καζακστάν, Μογγολία, Αλάσκα, Καναδά, για να φτάσουν εντέλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη, που είναι ο τελικός προορισμός. Το σύνολο 31.000 χλμ. μέσα σε 106 μέρες (δηλαδή τρεισήμισι μήνες). Πώς; Κατά το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής καβάλα στις μοτοσικλέτες τους, δύο σκληροτράχηλες (και για τις ανάγκες της αποστολής πειραγμένες) BMW R1150GS, που τους έβγαλαν ασπρόσωπους από τη στιγμή που ξεκίνησαν, αναφωνώντας με ανακούφιση «Get me out of fucking London», μέχρι την ανατολική ακτή της Αμερικής. Στη διάρκεια του ταξιδιού δεν πέρασαν και λίγα: εγκλωβίστηκαν μέσα σε κοπάδια από βοοειδή μεγαλύτερα από τις μηχανές τους, είδαν αρκούδες σε ποτάμια να πιάνουν ψάρια στον αέρα, εναγκαλίστηκαν θερμά με την καζακική αστυνομία, που τους ακολουθούσε κατά πόδας, και την απέρριψαν μόνο και μόνο για να την αποζητήσουν ξανά ταπεινά όταν ένας πιστολέρο τούς σημάδεψε με το όπλο σε απόμερο σημείο του αυτοκινητόδρομου. Ο McGregor πιτσιλίστηκε με βενζίνη στα μάτια, ενώ είχε υποβληθεί σε επέμβαση λέιζερ, ο Boorman καταπόνησε τον ώμο του και του ήταν αδύνατον να οδηγήσει για αρκετές μέρες, ο καμεραμάν τους αντικατέστησε τη χαλασμένη BMW του με μια ρωσική IZh Planeta 5, αξίας 1.000 δολαρίων, o Μογγόλος βοσκός με τον σύντροφό του διόρθωσαν βλάβη στο κιβώτιο ταχυτήτων της Planeta, κοροϊδεύοντας τους Βρετανούς για την ασχετοσύνη τους. Κάπως έτσι κύλησε το ταξίδι, που βαφτίστηκε «Long Way Round», έγινε βιβλίο και τηλεοπτική σειρά.

Πολλοί τους κατηγόρησαν ότι το «Long Way Up» ήταν φτιαγμένο στα μέτρα τους. Και όμως, το στοιχείο της περιπέτειας δεν λείπει ποτέ από ένα τέτοιο ταξίδι. © www.longwayup.com

Περνούν τρία χρόνια και ο Φιλέας Φογκ σμίγει ξανά με τον Πασπαρτού (που σε αυτή την περίπτωση δεν είναι υποτακτικός, αλλά φίλος του) για μια δεύτερη μεγάλη περιπέτεια. Αυτή τη φορά το ταξίδι ξεκινά από τη Βόρεια Σκωτία και μέσω Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας συνεχίζεται σε Τυνησία, Αιθιοπία, Κένυα, Ουγκάντα και άλλες αφρικανικές χώρες, ώσπου να ολοκληρωθεί στη Νότια Αφρική. «Like a boy I am excited, woohoo!», κραυγάζει ο McGregor για ένα οδοιπορικό 84 ημερών και 24.000 χλμ., με μηχανές BMW R1200GS Adventure, που έφερε αυτόν και τον μοτοσύντροφό του σε επαφή με καμήλες, ελέφαντες, μαλλιαρές μαϊμούδες και άλογα που στέκονταν ακίνητα στην καρότσα φορτηγών σαν εμπόρευμα. Και εδώ, όπως και στο προηγούμενο ταξίδι, οι δύο ηθοποιοί επισκέφθηκαν μέρη στα οποία δραστηριοποιείται η UNICEF, με σκοπό να προωθήσουν τη δράση της. Η περιπέτεια Vol. 2 ονομάστηκε «Long Way Down» και, όπως και το «Long Way Round», έγινε βιβλίο και τηλεοπτική σειρά.

Και φτάνουμε αισίως στο 2019. Οι ήρωές μας έχουν μεγαλώσει, ο McGregor είναι πλέον 48 και ο Boorman 53. Όχι ότι έχει σημασία η ηλικία όταν μιλάμε για την επιθυμία ενός ανθρώπου να βρει το φιλαράκι του και να αναχωρήσει για τόπους μακρινούς, να πάρει δηλαδή μια απόσταση από τα γνωστά και χιλιοϊδωμένα της καθημερινότητάς του. Ίσως σε επίπεδο φυσικής κατάστασης η ηλικία να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα. Φιλέας και Πασπαρτού δεν πτοούνται, πάντως, και ξεκινούν την τρίτη επική τους διαδρομή: το «Long Way Up» ξεκινά από τον νότο της Αργεντινής και μέσω Χιλής, Βολιβίας, Περού, Εκουαδόρ, Κολομβίας, Κεντρικής Αμερικής και Μεξικού καταλήγει στο Λος Άντζελες, καλύπτοντας μια απόσταση 21.000 χλμ. μέσα σε περίπου 100 μέρες. Οι δύο μεγάλες ανατροπές του ταξιδιού είναι αφενός το ότι οι δύο φίλοι ξαναβρίσκουν ο ένας τον άλλο μετά από καιρό, δίνοντας χρόνο στη σχέση τους να καρπίσει (να τη η σημασία της ηλικίας, που σε βοηθάει να συνειδητοποιήσεις πόσο αξίζουν οι φίλοι, τα ταξίδια και κυρίως τα ταξίδια με φίλους), αφετέρου το ότι οι μηχανές δεν είναι συμβατικές, αλλά ηλεκτρικές. Με τον McGregor να είναι θερμός οπαδός της πράσινης ενέργειας, οι μοτοταξιδιώτες αντί για BMW επέλεξαν ηλεκτρικές Harley-Davidson LiveWire. Περιέργως, η απόφαση για ένα ταξίδι που προβάλλει την αειφορία ενόχλησε αρκετούς θεατές, που υποστήριξαν ότι η τεχνολογία των e-μηχανών δεν είχε ωριμάσει, ότι τοποθετήθηκαν έξτρα σταθμοί φόρτισης μόνο γι’ αυτούς, ότι το δίδυμο χρειάστηκε τεράστια υποστήριξη από έξτρα οχήματα, ότι το όλο εγχείρημα ήταν μια διαφήμιση της HD κ.ο.κ. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα ταξίδια όπου δύο κολλητοί ανακαλύπτουν τον κόσμο, λένε οι επικριτές, στο «Long Way Up» πρωταγωνιστούν δύο κακομαθημένοι κολλητοί που επιμένουν να κάνουν ένα ταξίδι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους, ενώ οι συνθήκες ακόμα δεν το επιτρέπουν.

Και όμως, ακόμα κι αν τα παραπάνω κι ακόμα περισσότερα είναι αλήθεια, McGregor και Boorman βγήκαν νικητές, κάτι που καταλαβαίνεις βλέποντας σε βίντεο στο you tube έναν από τους επικριτές τους, πιτσιρικά, να λέει ότι «αυτοί οι τύποι με έφεραν σε επαφή με τις περιπετειώδεις διαδρομές με μηχανή. Δεν ξέρω αν θα καβαλούσα σήμερα μοτοσικλέτα αν δεν είχα δει τις τηλεοπτικές σειρές τους». Φιλέας Φογκ και Πασπαρτού μεγαλώνοντας ίσως να έγιναν λίγο κ…παιδα, όμως το ντουέτο τους εμπνέει ακόμα.

Info: To «Long Way Up» προβάλλεται στο Apple TV+. Στην ίδια πλατφόρμα θα βρείτε και τα «Long Way Round», «Long Way Down».