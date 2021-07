Η χρονιά της ευεξίας

Κάποια χρόνια πριν μπορεί να φάνταζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά ένας από τους νέους όρους που δημιούργησε η πανδημία στον χώρο του ταξιδιού είναι αυτός του «τουρισμού ανοσίας». Ο κόσμος δεν θέλει μόνο να είναι υγιής για να ταξιδεύει, αλλά και να αξιοποιεί τις διακοπές του για να βελτιώνει το επίπεδο της υγείας του. Είναι πολλά τα παγκοσμίου φήμης resorts που εγκαινιάζουν θεραπείες ενίσχυσης της άμυνας του οργανισμού και καθένα από αυτά ακολουθεί τη δική του ξεχωριστή προσέγγιση. Είναι, ωστόσο, ξεκάθαρο ότι ένας νέος κλάδος υπηρεσιών ευεξίας αναδύεται δίπλα σε πιο «παραδοσιακούς» τομείς, όπως η απώλεια βάρους, η περιποίηση σώματος και η χαλάρωση. Ήδη από την αρχή της πανδημίας κάποια ξενοδοχεία πρότειναν μενού «ενίσχυσης του ανοσοποιητικού» ή τοποθετούσαν συμπληρώματα διατροφής στα minibars των δωματίων. Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά, κάνουν πλέον την εμφάνισή τους πολλά ολιστικά προγράμματα που συνδυάζουν εξετάσεις, θεραπείες, ασκήσεις και διατροφή για την τόνωση του ανοσοποιητικού των φιλοξενουμένων τους.

Lanserhof lans rooftop (Φωτ. Alexander Haiden)

Έτσι, στο Suzhou της Κίνας το Sangha Wellness Retreat ξεκινά με ιατρικές εξετάσεις δεικτών που σχετίζονται με τον μεταβολισμό, το ανοσοποιητικό και τον ύπνο και βάσει αυτών διαμορφώνει ένα εξατομικευμένο πλάνο διατροφής και ενίσχυσης του ανοσοποιητικού. Η φιλοσοφία του resort συνδυάζει τις αρχαίες θεραπευτικές μεθόδους με τη σύγχρονη ιατρική, πράγμα που σηματοδοτεί ακόμα και μέσα από την αρχιτεκτονική του. Ένας μακρύς διάδρομος συνδέει συμβολικά τις δύο πτέρυγες του κέντρου: η μία αποτελεί βάση της συμβατικής ιατρικής και η άλλη φιλοξενεί πρακτικές ευεξίας που ποικίλλουν από τον βελονισμό μέχρι συσκευές που μετρούν… την ηλικία της ψυχής. Στους επισκέπτες δίνεται η επιλογή να κινούνται ελεύθερα ανάμεσα στις δύο ζώνες, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η «συμφιλίωση» αυτή της ιατρικής επιστήμης με τις πρακτικές ευεξίας είναι χαρακτηριστική μιας ευρύτερης σύγκλισης μεταξύ των δύο τομέων που μας επιτρέπει να μιλάμε για την άνοδο του αποκαλούμενου medical wellness – δηλαδή της ιατρικής ευεξίας.

Lanserhof (Φωτ. Alexander Haiden)

Ο Σταύρος Μαυρίδης, γενικός διευθυντής της ΣOUL TAILORΣ, εταιρείας σχεδίασης και ανάπτυξης χώρων ευεξίας του ομίλου Eurotel, επισημαίνει τη στροφή του κοινού από τη λογική της θεραπείας προς εκείνη της πρόληψης. Η τάση αυτή συνοδεύεται μάλιστα από την είσοδο ιατρικού προσωπικού στον χώρο της ευεξίας. Η φημισμένη κλινική-σπα Lanserhof στην Αυστρία επιστρατεύει, για παράδειγμα, μια σειρά από εξετάσεις υγείας και συνδυάζει την ιατρική προσέγγιση με τις πρακτικές ευεξίας για να βοηθήσει τόσο αυτούς που νόσησαν από τον κορωνοϊό όσο και εκείνους που θα ήθελαν να βελτιώσουν τις άμυνες του οργανισμού τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σημασία της σωστής αναπνοής. Η Lanserhof παρέχει εδώ και χρόνια ένα πρόγραμμα ασκήσεων για το αναπνευστικό σύστημα, αλλά ο κορωνοϊός το φέρνει πλέον σε πρώτο πλάνο.

Ο ύπνος ως είδος πολυτελείας

Προτεραιότητα δίνεται επίσης σε υπηρεσίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και που εστιάζουν στην πνευματική χαλάρωση και στη βελτίωση του ύπνου. Το Corinthia Hotel στο Λονδίνο παρέχει μια ιεροτελεστία ύπνου διάρκειας δύο ωρών που μπορεί να περιλαμβάνει από ινδικό μασάζ κεφαλιού και αυχένα με ροή ζεστών αιθέριων ελαίων μέχρι συνεδρίες συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας. Η θεραπεία προβλέπει και ειδικό ημερήσιο «μενού ύπνου», σχεδιασμένο από διατροφολόγους. Τα γεύματα των υπνοθεραπευόμενων είναι πλούσια σε τρυπτοφάνες και μαγνήσιο, συστατικά που ευνοούν τη χαλάρωση, και η μέρα κλείνει με ζεστό γάλα και cookies κολοκυθόσπορου. Στα διάσημα sleep pods («θαλάμους» ύπνου) του ξενοδοχείου, οι φιλοξενούμενοι απολαμβάνουν αυτό που το Corinthia αντιλαμβάνεται και επικοινωνεί ως ύστατη πολυτέλεια: τον ποιοτικό, δηλαδή, ύπνο.

Corinthia Hotel (Φωτ. Jack Hardy)

Το Lefay Resort & Spa στη Lago di Garda της Ιταλίας αποδίδει τον κακό ύπνο σε ανισορροπία της εσωτερικής ενέργειας και προσφεύγει σε πρακτικές της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής για να την αποκαταστήσει. Η βοτανοθεραπεία, ο βελονισμός και η αρωματοθεραπεία επιστρατεύονται για να κατευνάσουν τις αισθήσεις και, κατά συνέπεια, να βελτιώσουν τον ύπνο.

Όμως, εκτός από τον ύπνο, και η ευρύτερη ψυχική ηρεμία εξελίσσεται πλέον σε βασικό άξονα υπηρεσιών των σπα. Ξενοδοχεία όπως τα αμερικανικά Equinox Hotels δημιουργούν χώρους όπου ο φιλοξενούμενος μπορεί να κάνει διαλογισμό, ενώ τα Hyatt θα παρέχουν σύντομα στους πελάτες τους μια ηλεκτρονική εφαρμογή που εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. Η τεχνολογία, σε κάθε περίπτωση, εισέρχεται δυναμικά στον χώρο της ευεξίας. Τα ξενοδοχεία βρίσκονται στην προνομιακή θέση να έχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες ύπνου και διατροφής των φιλοξενουμένων τους και μπορούν να τα αξιοποιήσουν για να τους απευθύνουν εξατομικευμένα προγράμματα. Η δε σχέση με τον φιλοξενούμενο μπορεί, μέσω της τεχνολογίας, να συνεχιστεί ακόμα και μετά την παραμονή του στο ξενοδοχείο, επισημαίνει ο Σταύρος Μαυρίδης.

Η ευεξία στο δωμάτιο

Ο προβληματισμός σχετικά με την υγειονομική ασφάλεια εν μέσω πανδημίας έχει επιταχύνει την προϋπάρχουσα τάση για παροχή υπηρεσιών ευεξίας σε εξωτερικούς χώρους ή και στα δωμάτια των φιλοξενουμένων. To Equinox Hudson Yards στη Νέα Υόρκη δημιούργησε έναν υπαίθριο χώρο με σάουνες σε σχήμα βαρελιού, θερμαινόμενη πισίνα και ντουζιέρες με κρύο νερό που λειτουργεί τους χειμερινούς μήνες στο roof garden του ξενοδοχείου, παραπέμποντας σε νορβηγικό σπα. Στα δωμάτια κάποιων ξενοδοχείων της αλυσίδας Hilton έχουν τοποθετηθεί όργανα γυμναστικής και οθόνες αφής που καθοδηγούν τον φιλοξενούμενο σε ένα προσωποποιημένο πρόγραμμα γυμναστικής. Δημοφιλής είναι επίσης η τάση για τοποθέτηση πακέτων με προϊόντα περιποίησης στο δωμάτιο, ώστε να κάνει μόνος του ο πελάτης τη σχετική θεραπεία αλλά και να έχει την ευκαιρία να τη συνεχίσει στον δικό του χώρο.

Αναρρώνοντας από τον κορωνοϊό

Η ζήτηση για υπηρεσίες ευεξίας εν μέσω πανδημίας υπήρξε αυξημένη και στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι πολλά σπα δεν λειτούργησαν πέρυσι δεν επέτρεψε την πλήρη κάλυψή της. Σύμφωνα με τον Σταύρο Μαυρίδη, το κοινό έδειξε προτίμηση σε θεραπείες μεγαλύτερης διάρκειας καθώς και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη φύση. Αρκετές από τις διεθνείς τάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν ενσωματωθεί στο Six Senses Spa του Porto Elounda Golf&Spa Resort, το οποίο παρέχει υπηρεσίες ενίσχυσης του ανοσοποιητικού που μπορούν να συνδυαστούν με εξατομικευμένα προγράμματα γυμναστικής. Σε επίπεδο διατροφής, αξιοποιούνται πρακτικές της διατροφογενετικής επιστήμης ώστε να προσδιοριστούν τα επιμέρους συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός κάθε θεραπευόμενου, μέσω ανάλυσης DNA. Δυναμική είναι η είσοδος υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαύγειας του πνεύματος και του ελέγχου του στρες: από κατευθυνόμενο διαλογισμό και αναπνευστικές ασκήσεις μέχρι ασκήσεις βελτίωσης της μνήμης και της ικανότητας αντίδρασης σε ερεθίσματα.

Six Senses Spa

Η Έλλη Σουμάκη, βραβευμένη ως Spa Manager of the Year στα βραβεία Greek Hotel of the Year, αναφέρεται επίσης στις αυξημένες ψυχοκοινωνικές ανάγκες που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο: «H πανδημία διόγκωσε την ανάγκη μας να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας, με τους άλλους ανθρώπους αλλά και με τον περιβάλλοντα χώρο. Δημιουργούμε λοιπόν προτάσεις για άθληση στο δάσος ή στη θάλασσα, καθώς και προγράμματα “επανασύνδεσης’’ που εστιάζουν στην επαφή των ανθρώπων μεταξύ τους και με τη φύση». Η περιβαλλοντική προσέγγιση μπαίνει, με τη σειρά της, πιο δυναμικά στον χώρο του σπα, μέσα από πρακτικές όπως η κατάργηση του πλαστικού.

Προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνολικής ευεξίας και του ανοσοποιητικού συστήματος αλλά και στον ψυχοσωματικό επανασυντονισμό του οργανισμού μετά από τον παρατεταμένο εγκλεισμό εγκαινιάζει και το Euphoria Retreat στη Λακωνία. Η Μυρτώ Εφραίμογλου, υπεύθυνη του Business Development & Marketing, εκτιμά ότι θα αυξηθεί η ζήτηση για υπηρεσίες πνευματικής και ψυχικής ισορροπίας: «Ο κόσμος θα στραφεί σε υπηρεσίες ευεξίας και εναλλακτικούς τρόπους για να ενισχύσει το ανοσοποιητικό του σύστημα. Ταυτόχρονα δημιουργείται μια νέα ζήτηση για όλους τους συνανθρώπους μας που νόσησαν από τον κορωνοϊό και χρειάζονται ψυχική ανάταση αλλά και αντιμετώπιση των προβλημάτων που τους έχει άφησε ο ιός. Θεωρούμε σημαντική τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που θα επιτρέψει την κοινωνικότητα και θα προβάλει το αίσθημα του ανήκειν που μας έχει λείψει τον τελευταίο χρόνο».

Euphoria ( Φωτ. Βαγγέλης Ζαβός)

Η ευεξία είναι… ΠΟΠ

Δημοφιλής τάση στον χώρο της ευεξίας είναι και αυτή της χρήσης φυσικών τοπικών προϊόντων καθώς και της ανάδειξης της τοπικής κουλτούρας και ιστορίας μέσα από τις θεραπείες του σπα. Το Royal Senses Curio Collection by Hilton, που άνοιξε τις πόρτες του τον Μάιο στο Ρέθυμνο, εντάσσει στο μενού του σπα θεραπείες εμπνευσμένες από τελετουργικά ομορφιάς της μινωικής εποχής και της κρητικής παράδοσης. Αιθέρια έλαια από τοπικά βότανα όπως το σαρανταδέντρι, ο έρωντας και η μαλοτήρα αποθηκεύονται σε παραδοσιακά πήλινα σκεύη και χρησιμοποιούνται για θεραπείες προσώπου και σώματος. Κόκκοι ελιάς αξιοποιούνται για φυσική απολέπιση, το χαρούπι αποτελεί τη βάση μιας κρητικής «σοκολατοθεραπείας» σώματος, το γιαούρτι δημιουργεί μια μάσκα σώματος για μετά την έκθεση στον ήλιο και η ρακή συνδυάζεται με το ελαιόλαδο σε βαθύ μασάζ που απομακρύνει παλιά κρυώματα.

Royal Senses Curio Collection by Hilton (Φωτ. Alexander Haiden)

Έμφαση στην πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής του δίνει και το μπουτίκ Eressian Hotel & Hammam Spa που άνοιξε πέρυσι στην Ερεσό της Λέσβου. Για τις θεραπείες του χρησιμοποιεί προϊόντα που φτιάχνονται κατά παραγγελία από τοπική βιοτεχνία και τα οποία σύντομα θα διατίθενται και μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, ώστε να μπορούν οι πελάτες του ξενοδοχείου να τα προμηθεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Αλέξης Μιχάλας, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, διαπιστώνει μια εντυπωσιακά υψηλή, σταθερή ζήτηση τόσο για τις υπηρεσίες ευεξίας όσο και για τα φυσικά προϊόντα περιποίησης.

Eressian Hotel & Hammam Spa

Η σημασία που δίνουμε πλέον στην ευεξία αποτελεί ενδεχομένως ένα από τα παράπλευρα οφέλη που επέφερε η πανδημία. Η ίδια η έννοια του όρου δείχνει πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Όπως επισημαίνει ο Σταύρος Μαυρίδης, είναι ένας τομέας ο οποίος θα εξελιχθεί ριζικά τα επόμενα χρόνια και ένα πεδίο στο οποίο η Ελλάδα έχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που της επιτρέπουν να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.