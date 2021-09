Λονδίνο: Το στρατηγείο του Τσόρτσιλ γίνεται ξενοδοχείο

© Grain London Ltd

Κλειστό στο κοινό για σχεδόν έναν αιώνα, το Old War Office του Λονδίνου –όπου ο Ουίνστον Τσόρτσιλ έλαβε πολλές από τις πιο σημαντικές αποφάσεις του Βˊ Παγκοσμίου Πολέμου– παίρνει και πάλι ζωή με το λανσάρισμα των 85 πολυτελών κατοικιών The OWO Residencies και του ξενοδοχείου OWO, που θα διαχειρίζεται ο Όμιλος Raffles. Το κτίριο αποτελεί μέρος του Palace of Whitehall, κατοικίας του Ερρίκου Ηˊ.

Έπειτα από πενταετή αναδιαμόρφωση, το μοναδικό αυτό τοπόσημο της βρετανικής πρωτεύουσας θα περιλαμβάνει επίσης 9 εστιατόρια και μπαρ, spa κ.ά. Το εμβληματικό κτίριο σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα William Young και ολοκληρώθηκε το 1906. Η μεγαλοπρεπής αρχιτεκτονική του το έχει αναδείξει σε ιδανικό σκηνικό για τις ταινίες του James Bond, αλλά και πιο πρόσφατα για τη σειρά «The Crown». theowo.london