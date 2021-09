Ο βραβευμένος Αυστραλός φωτογράφος Brad Walls αγαπάει την αεροφωτογραφία και τις πισίνες. Ο συνδυασμός γέννησε το πρότζεκτ «Pools from Above», που άνοιξε τον δρόμο για λίγο όνειρο – ήδη από τον χειμώνα που ήμασταν κλεισμένοι σπίτι μας. Τώρα που ήρθε το καλοκαίρι, ίσως οι εικόνες του παραμένουν ως wallpapers σε πολλά λάπτοπ. Δύσκολα αλλάζεις κάτι που σου δίνει χαρά και σε βοηθάει να ξεφεύγεις, έστω στιγμιαία. Αν και ο ίδιος, όπως μας είπε, συνδέει τις πισίνες με την έννοια της νοσταλγίας.

Μια και έχετε ασχοληθεί επί της ουσίας με το κεφάλαιο «πισίνα», πώς ένας όγκος νερού καταφέρνει να μας ξυπνήσει συναισθήματα όπως η απόλαυση ή να μας προσφέρει φυγή από την πραγματικότητα;

Η πισίνα συνδέεται με την απόλαυση σε όλα τα μέρη του κόσμου και από όλους τους ανθρώπους. Εγώ ταυτίζω την απόλαυση αυτή με την αντίστοιχη που αισθανόμαστε όταν τρώμε ένα παγωτό. Άλλωστε οι πισίνες μάς ξυπνούν μνήμες, συχνά από την παιδική μας ηλικία. Ειδικά τους τελευταίους 18 μήνες του περιορισμού, οι εικόνες από πισίνες και τα συναισθήματα που εγείρουν βοήθησαν πολύ κόσμο να ξεφύγει από την πραγματικότητα και να μεταφερθεί σε μέρη με όμορφες μπλε αποχρώσεις.

Εσάς τι συναισθήματα σας δημιουργεί μια πισίνα;

Νοσταλγίας κατά κύριο λόγο. Μεγάλωσα σ’ ένα σπίτι με πισίνα, σε απόσταση 20 λεπτών από τον ωκεανό. Κάθε καλοκαίρι οι αδελφές μου κι εγώ ήμασταν στην πισίνα όλη μέρα – στην κυριολεξία ζούσαμε μέσα σ’ αυτήν.

Υποθέτω ότι στο δίλημμα «πισίνα ή θάλασσα» επιλέγετε το πρώτο.

Θα απαντούσα και τα δύο, αλλά νομίζω ότι είναι προφανής ο λόγος που οφείλω να δείξω λίγο περισσότερο ενθουσιασμό για τις πισίνες!

Πώς σας ήρθε η ιδέα να φωτογραφίσετε πισίνες από ψηλά για το ομώνυμο πρότζεκτ σας;

Άρχισα να φωτογραφίζω πισίνες δύο χρόνια πριν, όταν ταξίδευα στη Νοτιοανατολική Ασία, με μόνο κίνητρο να δημιουργήσω ένα αναμνηστικό φωτογραφικό άλμπουμ. Στο τέλος του 2019, πήρα το coffee table book της Annie Kelly «Splash: The Art of the Swimming Pool» και συνειδητοποίησα για πρώτη φορά ότι κάθε πισίνα έχει τη δική της «προσωπικότητα» και ότι αξίζει να επικεντρωθεί και να αναδείξει κάποιος τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία της καθεμιάς.

«Verano»: Κολυμβητές διασκορπισμένοι αρμονικά σε τεράστια δημόσια πισίνα του Σίδνεϊ.

Γιατί από ψηλά;

Γενικότερα η αεροφωτογράφιση δίνει μια προοπτική διαφορετική από αυτήν που έχουμε πατώντας στη γη και βλέποντας κάτι από κοντά. Και πλέον η βοήθεια που έχουμε από τον εξελιγμένο εξοπλισμό, με τις φορητές κάμερες και τα drones, προσφέρει μια νέα διάσταση και κατ’ επέκταση μια νέα αντίληψη των πραγμάτων.

Με ποιον τρόπο διαφοροποιούνται τόσο εμφανώς οι πισίνες μεταξύ τους;

Θα σας πω. Όταν κοιτάζω μια πισίνα, μου εγείρει ένα ξεχωριστό συναίσθημα. Τη συνδέω συνήθως με μια ανθρώπινη μορφή για να την οικειοποιηθώ. Για παράδειγμα, μια μοντέρνα πισίνα με καθαρές γραμμές ταυτίζεται με μια εντελώς διαφορετική «προσωπικότητα» από ό,τι μια πισίνα με στρογγυλές άκρες που είναι περιτριγυρισμένη από βλάστηση. Η δεύτερη βγάζει κάτι φιλικό και φυσικό.

Έχει να κάνει καθαρά με την αρχιτεκτονική τους;

Ναι, και γι’ αυτό επιλέγω πισίνες διαφορετικής αρχιτεκτονικής, προκειμένου να αφηγηθώ την ιστορία μου. Όπως θα βοηθούσε πολύ το να καταγράψω πισίνες σε διαφορετικά σημεία του κόσμου, το οποίο και σκοπεύω να κάνω.

1. «Grecian sun sleeper»: Hλιοθεραπεία στo Byron Bay.

Μπορείτε να μου αναφέρετε τρεις πισίνες που έχετε φωτογραφίσει και δεν θα ξεχάσετε ποτέ;

Η «Suns out Buns Out», στα προάστια του Σίδνεϊ, είναι η προσωποποίηση του καλοκαιριού. Οι καμπύλες γραμμές και τα κρυστάλλινα νερά που ιριδίζουν σε μεταφέρουν σε ένα μέρος παιδικής νοσταλγίας. Η εικόνα «Α Palm Spring ting» ήταν μία από τις πρώτες της σειράς και εξακολουθεί να είναι η αγαπημένη μου, γιατί μέσα από αυτήν ανακάλυψα το στιλ μου. Μου πήρε πάνω από 50 διαφορετικές εκδοχές στην επεξεργασία μέχρι να καταλήξω, και μέσα από εκείνη την επεξεργασία έφτιαξα τους κανόνες της αισθητικής μου για το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Είναι πάντα σημαντικός ο χρόνος που χάνεται μέχρι να βρεις τη φόρμουλα που κερδίζει. Και η «Meier», η τελευταία μου εικόνα, στο Σίδνεϊ μου θυμίζει την αισθητική του καλλιτέχνη Richard Meir, τον οποίο θαυμάζω. Μόλις την είδα, αμέσως σκέφτηκα το λευκό και τις καμπύλες της δουλειάς του. Επίσης είναι μαγικό στη συγκεκριμένη εικόνα το πώς τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του σπιτιού συμπυκνώνονται στην πισίνα του.

Πώς επιλέγετε τίτλους για τις φωτογραφίες σας;

Εύχομαι να ήμουν καλύτερος σε αυτό! Εστιάζω την προσοχή μου στην «προσωπικότητα» της πισίνας και προσπαθώ να αποτυπώσω τις σκέψεις που κάνω γι’ αυτήν σε μία φράση ή μία λέξη. Για παράδειγμα, η «Nostalgia» μού ξυπνάει αναμνήσεις από διακοπές, απολαμβάνοντας το τροπικό κλίμα του Μπαλί.

Πώς επιλέγετε τις πισίνες που φωτογραφίζετε;

Χρησιμοποιώ το Google Earth και καταγράφω αυτές που ξεχωρίζουν. Μόλις βρω την τοποθεσία, κάνω μια έρευνα της περιοχής για να φτιάξω ένα brief για το πώς θέλω να τη φωτογραφίσω. Εννοώ τεχνικά – συμμετρίες, γραμμές, γεωμετρία, φως.

Έχουμε δει πολλές πισίνες στο παρελθόν από τον Slim Aarons και τον David Hockney. Ποιες οι σκέψεις σας για τη δική τους προσέγγιση;

Μου αρέσουν πολύ και οι δύο. Ο Slim είχε έναν τρόπο να αποτυπώνει στιγμιότυπα ζωής εγείροντας νοσταλγία. Τα χρώματα και οι γραμμές του Hockney έχουν εμπνεύσει πολλές από τις δουλειές μου.

Μπορείτε να κατατάξετε κάπου το στιλ σας; Είναι pop art;

Η χρήση του χρώματος που κάνω θυμίζει το pop κίνημα, ωστόσο η δουλειά μου δεν είναι προϊόν της pop κουλτούρας. Είναι άμεση οπτική φυγή.

Ποια είναι η επόμενη πισίνα;

Μέσα στο 2022 θέλω να ολοκληρώσω και να κυκλοφορήσω ένα βιβλίο με τίτλο «Pool Porn» με πισίνες στη δύση της Αμερικής. Και ιδανικά μέσα στα χρόνια να συλλέξω εικόνες από όλο τον κόσμο για ένα επόμενο βιβλίο.

bradscanvas.com

instagram.com/bradscanvas