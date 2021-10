Φθινοπωρινό ραντεβού στο Παρίσι

Θυμάμαι την πρώτη επίδειξη μόδας που είδα στο Παρίσι – Yves Saint Laurent Fall 2002, με τον Tom Ford στο πηδάλιο του ιστορικού οίκου. Οι στολισμένες με κορδέλες ημιδιάφανες δημιουργίες που κατέκλυσαν την πασαρέλα ήταν το ίδιο προκλητικές και αισθησιακές όσο ο ίδιος ο κύριος Ford: μαύρο με μαύρο και ξανά μαύρο.

Στα είκοσι χρόνια που έχουν περάσει έκτοτε, επιστρέφω στο Παρίσι για δουλειά και ευχαρίστηση τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, για να απολαύσω τη μόδα, την τέχνη και περισσότερα γλυκά Mont Blanc από όσα τολμώ να παραδεχθώ γραπτώς, στο καφέ Angelina (226 Rue de Rivoli, 75001). Ενέσκηψε, όμως, η πανδημία και τα ταξίδια μου ξαφνικά διακόπηκαν.

Πικνίκ στον Κήπο του Λουξεμβούργου. © AFP/VISUALHELLAS.GR

Παρίσι, πόσο μου έχεις λείψει. Αυτό που με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο λαχταρούσα να επιστρέψω στη γαλλική πρωτεύουσα ήταν η επιτυχημένη σειρά του Netflix «Call My Agent». Πόσο ανυπομονούσα να ακούσω τα τακούνια μου να χτυπούν στους πλακόστρωτους δρόμους, φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα, να σταματήσω ένα ταξί για να πάω σε μια μπρασερί στο Marais και να παραγγείλω μια απλή, ταπεινή ομελέτα μαζί με λίγη σαμπάνια (καθώς είμαι vegetarian, αυτή ήταν η διατροφή μου κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας για πολλά χρόνια, με μερικές ατασθαλίες με τα γλυκά που προανέφερα).

Καθώς οι επιδείξεις μόδας αποτελούν ξανά προοπτική και η δυνατότητα να ταξιδέψω και πάλι στο Παρίσι είναι πια υπαρκτή, άρχισα να ψάχνω όλες τις εκθέσεις που θα εγκαινιαστούν προσεχώς, όπως επίσης και μέρη για καλό φαγητό, νιώθοντας ένα φτερούγισμα στην καρδιά μου. Ωστόσο, περιέργως, παρόλο που ανυπομονούσα να αναβιώσω τη μακροχρόνια σχέση αγάπης που με συνδέει με την Πόλη του Φωτός, συνειδητοποίησα πως ήθελα να δω τις συνήθειες και τα στέκια μου με μια ελαφρώς διαφορετική, πιο φρέσκια ματιά.

Το 2ο διαμέρισμα φημίζεται για τις κομψές στοές με τις γυάλινες οροφές. © Andrea Mantovani/The New York Times

Αναζητούσα το νέο, αλλά και το παλιό συνάμα. Ζήτησα από Παριζιάνους φίλους μου ιδέες για ένα σύντομο ταξίδι που θα μου καθάριζε τον ουρανίσκο – προσφέροντας ταυτόχρονα και έντονες απολαύσεις, για να μιλήσω με γαστρονομικούς όρους. Η πρότασή τους; Όπως με διαβεβαίωσαν, τα σχετικά ανεξερεύνητα διαμερίσματα 2ο και 10ο στη βορειοανατολική πλευρά της πόλης φιλοξενούν τις γειτονιές που θα έπρεπε να ανακαλύψω. Και δεν απέχουν πολύ από τις μεγάλες γκαλερί που είχα στη λίστα με τα μέρη που έπρεπε οπωσδήποτε να επισκεφθώ.

Το ξενοδοχείο The Hoxton, Paris –στο 2ο διαμέρισμα– είναι ιδανική βάση για τις περιπέτειές μου (30-32 Rue du Sentier, 75002).

Λατρεύω το σύγχρονο μεγαλείο των ξενοδοχείων της αλυσίδας The Hoxton, τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν και μεταποιούν ασυνήθιστα κτίρια, δημιουργώντας όμορφους χώρους που σου φτιάχνουν τη διάθεση, ενώ σέβονται παράλληλα το ύφος των γειτονιών όπου βρίσκονται. Η πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα που άνοιξε στο Λονδίνο στεγαζόταν σε ένα πρώην πάρκινγκ, ενώ το αντίστοιχο ξενοδοχείο του Παρισιού βρίσκεται σε μια πανέμορφη πρώην κατοικία του 18ου αιώνα. Μπαίνοντας κανείς στον χώρο, συναντά αρχικά μια φαντασμαγορική εσωτερική αυλή με μπαμπού καρέκλες που σε καλούν να τις ανεβάσεις στο Instagram. Το μέρος βουίζει από τις συζητήσεις διαφόρων χίπστερ από κάθε γωνιά του κόσμου, που πίνουν καφέ, χυμούς ή κοκτέιλ. Το αγαπημένο μου σημείο, το μπαρ Jacques, βρίσκεται πάνω από το πλήθος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανεβείτε τη σπειροειδή σκάλα. Έτσι όπως είναι κρυμμένο, θα νιώσετε σαν να ανακαλύπτετε το κρυφό τμήμα μιας κοσμηματοθήκης. Αλλά και τα κρεβάτια στα δωμάτια είναι επίσης υπέροχα.

Το εκλεκτικιστικό στιλ των ’50s ορίζει τη διακόσμηση και τη διάθεση στο The Hoxton, Paris.

Από το Hoxton, σε λίγα μόλις λεπτά με τα πόδια μπορείτε να βρεθείτε στις όμορφες σκεπασμένες στοές (Passage du Grand Cerf και Gallerie Vivienne), για τις οποίες φημίζεται το 2ο διαμέρισμα, το ιστορικό οικονομικό κέντρο της πόλης. Αφήστε το βλέμμα σας να περιπλανηθεί προς τα πάνω, για να θαυμάσετε τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και τις εκπληκτικές γυάλινες οροφές. Κοντά βρίσκεται και η μικροσκοπική Rue de Nil. Η οδός που σήμερα είναι η Μέκκα του σύγχρονου καλοφαγά δεν ήταν γνωστή, μέχρι που ο σεφ Gregory Marchand άνοιξε τη χαμηλών τόνων μπρασερί του, Frenchie (6 Rue de Nil, 75002), για την οποία πήρε το πρώτο του αστέρι Michelin και που έχει πλέον τρομερή ζήτηση. Μια συμβουλή: το Frenchie Bar à Vins (6 Rue de Nil, 75002), ακριβώς δίπλα, δεν δέχεται κρατήσεις, οπότε φροντίστε να έρθετε νωρίς για να βρείτε τραπέζι.

Για περιπλανήσεις πριν ή μετά το γεύμα, λατρεύω τη μείξη από χίπστερ μπαρ, παραδοσιακές boulangeries και εμπνευσμένα ανεξάρτητα καταστήματα στη γειτονική Rue Bachaumont. Να επισκεφθείτε οπωσδήποτε την μπουτίκ αρωμάτων Nose (20 Rue Bachaumont, 75002). Κλείστε τα μάτια, ικανοποιήστε την όσφρησή σας και στη συνέχεια πεταχτείτε δίπλα στο σικ και πολυσύχναστο Hôtel Bachaumont (18 Rue Bachaumont, 75002), του οποίου το μπαρ αποτελεί πολύ καλό σημείο για να καθίσετε και να χαζεύετε τον κόσμο.

Η εκτυφλωτική τέχνη του Thierry Mugler στο Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών. Yasmin Le Bon (London 1997). La Chimere collection, Haute coutoure f/w 1997-1998, © Allan Strutt

Έχω βάλει στόχο να εξερευνήσω όσα περισσότερα μπορώ περπατώντας. Από τη Rue Bachaumont το Λούβρο (Cour Napoléon 75001) απέχει μόλις δέκα λεπτά με τα πόδια. Μία επίσκεψη δεν αρκεί για να απολαύσει κανείς το μεγαλείο του μουσείου. Προτιμώ να επισκέπτομαι μια συγκεκριμένη πτέρυγα ή έκθεση και να την ευχαριστιέμαι στο έπακρο, παρά να προσπαθώ να δω πολλά και να μην τα χαίρομαι. Η έκθεση «Paris-Athènes, naissance de la Grèce Moderne», που θα εγκαινιαστεί στις 30 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022, γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Λίγο πιο δυτικά, στη Rue de Rivoli, το μεγαλόπρεπο Musée Des Arts Décoratifs (Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών, 107-111 Rue de Rivoli) θα φιλοξενεί την έκθεση «Thierry Mugler: Couturissime» από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τον Απρίλιο του 2022. Η ρετροσπεκτίβα του αείμνηστου σχεδιαστή και μόδιστρου, του οποίου τα εντυπωσιακά κομμάτια έκαναν τις γυναίκες που τα φορούσαν να μοιάζουν με υπερήρωες αγγέλους, υπόσχεται να είναι το ίδιο συναρπαστική και καινοτόμος όσο ο ίδιος.

Μια πραγματική υπερηρωίδα καλλιτέχνιδα –που όμως ντυνόταν πιο ταπεινά, σε σημείο που γινόταν σχεδόν αόρατη– ήταν η πρωτοπόρος φωτογράφος του δρόμου Vivian Maier, η οποία αποτελεί το θέμα μιας έκθεσης που θα φιλοξενείται στο Musée de Luxembourg (19, Rue de Vaugirard 75006), σε απόσταση είκοσι λεπτών με τα πόδια από το Λούβρο. Η Maier εργάστηκε ως νταντά στην Αμερική για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής της. Παράλληλα έβγαλε περισσότερες από 120.000 φωτογραφίες με τη μοναδική της παρατηρητική ματιά, ενώ το απίστευτο έργο της ανακαλύφθηκε μόλις το 2007 (δύο χρόνια πριν από τον θάνατό της). Ανέκαθεν με άγγιζε η δουλειά της Maier και τη βρίσκω εξαιρετική από καλλιτεχνικής απόψεως. Η έκθεση θα είναι σίγουρα συναρπαστική.

Έπειτα από μία μέρα γεμάτη κουλτούρα και πολιτισμό, σχεδιάζω την επόμενη με πιο χαλαρές περιπλανήσεις, απολαμβάνοντας τα καφέ και τις μπουτίκ της περιοχής Canal Sαint Martin στο 10ο διαμέρισμα (σε απόσταση είκοσι λεπτών από το ξενοδοχείο Hoxton). Για ένα πεντανόστιμο και ευχάριστο γεύμα σε ένα μοντέρνο αστικό περιβάλλον, επισκεφθείτε το Miznon (37 Quai de Valmy, 75010). Η κουζίνα του προσφέρει μια σύγχρονη ερμηνεία του βορειοαφρικανικού φαγητού – καυτές πίτες έρχονται στο τραπέζι σας με πολύ ωραία παρουσίαση. Εναλλακτικά, αν θέλετε κάτι πιο παραδοσιακό –και απλώς εξαιρετικό–, μπορείτε να πάρετε αλμυρά και γλυκά αρτοσκευάσματα από το ζαχαροπλαστείο Du Pain et des Idées (34 Rue Yves Toudic, 75010) και να κάνετε πικνίκ στις όχθες του ποταμού. Μου αρέσει πολύ και η μοντέρνα, μικρή vegan αλυσίδα Wild & the Moon, που προσφέρει νόστιμο, θρεπτικό χορτοφαγικό φαγητό (το οποίο μάλιστα έχει κερδίσει την έγκριση του Goop της Gwyneth Paltrow). Αποτελεί δημιούργημα της Emmanuelle Sawko, που είναι πάντα κομψή χωρίς να χρειάζεται να το προσπαθήσει, με τα χαρακτηριστικά biker jackets της. Υπάρχουν μερικά υποκαταστήματα διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη, μεταξύ των οποίων κι ένα κοντά στο Κανάλι (55 Rue Charlot, 75003). Μετά από πολλά χρόνια, κατά τα οποία όποτε βρισκόμουν στο Παρίσι ακολουθούσα τη διατροφή που ανέφερα νωρίτερα (σαμπάνια, ομελέτα και παστάκια Mont Βlanc), βλέποντας την επιτυχία που σημειώνει το Wild & the Moon, θυμάμαι πόσο έχει αλλάξει η πόλη από την πρώτη φορά που την επισκέφθηκα, για να παρακολουθήσω την επίδειξη του Yves Saint Laurent.

Για το κλείσιμο της χαλαρής μου περιπέτειας περιπλάνησης, οι Παριζιάνοι φίλοι μου προτείνουν ποτά με θέα, στο μπαρ που βρίσκεται στην ταράτσα του ξενοδοχείου Terrass (12-14 Rue Joseph de Maistre, 75018), σημείο αναφοράς στις παρυφές της Μονμάρτρης, όπου σύχναζαν η Edith Piaf, ο Dali και ο Renoir. Από εδώ η θέα της πόλης, με τις πολλές πτυχές και το απαράμιλλο μεγαλείο, θα σας κόψει την ανάσα. Τι να παραγγείλετε από τον κατάλογο των κοκτέιλ; Ένα Naked and Famous, φυσικά. Θα νιώσετε σαν να παίζετε στο «Call My Agent».

ME ΜIA MΑTIA

Για διαμονή: The Hoxton, Paris (30-32 Rue du Sentier, 75002, thehoxton.com/paris).

Για φαγητό: Frenchie (6 Rue de Nil, 75002, frenchie-restaurant.com).

Μη χάσετε: Mugler: Couturissme, Musée Des Arts Décoratifs (107-111 Rue de Rivoli, madparis.fr).

Για αγορές: Nose (20 Rue Bachaumont, 75002, noseparis.com).

Για απόλαυση: Du Pain et des Idées (34 Rue Yves Toudic, 75010, dupainetdesidees.com).