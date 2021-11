Πάνω και κάτω από το νερό

Οι ωκεανοί καλύπτουν πάνω από το 70% της επιφάνειας του πλανήτη και όμως σπάνια έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι κρύβουν στα βάθη τους. Το λεύκωμα «Two Worlds: Above and Below the Sea» (εκδ. Phaidon) αποτελεί την πολυαναμενόμενη συλλογή φωτογραφιών του θρυλικού φωτογράφου του National Geographic David Doubilet, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στην ταυτόχρονη φωτογράφιση των όσων συμβαίνουν πάνω και κάτω από τη θάλασσα, τοποθετώντας τον φακό του κοντά στην επιφάνεια και δημιουργώντας έτσι ένα «μισό μισό» ενσταντανέ. «Μου αρέσει να δημιουργώ ένα παράθυρο προς τη θάλασσα που να καλεί τον θεατή να δει πώς ο δικός του κόσμος συνδέεται με έναν άλλο, αθέατο μεν, αλλά εξίσου γεμάτο ζωή». phaidon.com