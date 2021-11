Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη

To πιο διάσημο δέντρο της πόλης βρίσκεται μπροστά από το Rockefeller Center. Τα φώτα του θα ανάψουν την 1η Δεκεμβρίου. © AP Photo/Craig Ruttle

Μητρόπολη των τεχνών, αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν τον πολιτισμό, με θεαματικές παραστάσεις στο Broadway και στο Lincoln Center, στο οποίο κατά τη διάρκεια των εορτών ανεβαίνει κάθε χρόνο από το 1954 ο «Καρυοθραύστης» του Τσαϊκόφσκι από το New York City Ballet. Στην ατζέντα σας βάλτε τα μουσεία της για όλα τα ενδιαφέροντα και τις ηλικίες, τα εμβληματικά αρχιτεκτονήματά της, όπως το Empire State Building και το παρατηρητήριο στον πύργο One του World Trade Center, από όπου θα δείτε το Μανχάταν από ψηλά, αλλά και μια βόλτα στη High Line, το υπερυψωμένο δημόσιο πάρκο μήκους 2,5 χλμ., που διαμορφώθηκε κατά μήκος μιας εγκαταλελειμμένης σιδηροδρομικής γραμμής στο Meatpacking district. Για κάτι πιο περιπετειώδες, κλείστε ξενάγηση στις «μυστικές» υπόγειες γραμμές του τρένου στο Grand Central Terminal, που χρησιμοποιούνταν ως δίοδος στις δεκαετίες του 1930 και του 1940 από τον 32ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Κι αν θέλετε να μπείτε για τα καλά στο πνεύμα των γιορτών, προμηθευτείτε εγκαίρως εισιτήριο για τη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Χορωδίας Γκόσπελ του Χάρλεμ (Ηarlem Gospel Choir) στο Sony Hall.

Βάλτε στο πρόγραμμα μια παράσταση στη Metropolitan Opera. © Ken Howard/Met Opera

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Artists & Fleas Chelsea Ένα pop-up μπαζάρ που λειτουργεί όλο τον χρόνο μέσα στο Chelsea Market και παρουσιάζει τη δουλειά ντόπιων καλλιτεχνών και τεχνιτών. Αυτές τις ημέρες, η έμφαση δίνεται σε ιδέες για γιορτινά δώρα. artistsandfleas.com

Grand Central Holiday Fair Η αίθουσα του Vanderbilt Hall μέσα στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό της Νέας Υόρκης στεγάζει το σημαντικότερο ίσως ετήσιο παζάρι για τους Νεοϋορκέζους, που έρχονται για να ανακαλύψουν αντίκες και αντικείμενα που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Έως 24/12/2021.

Union Square Η υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά της (μεταξύ Broadway και Park Ave South) συγκεντρώνει περισσότερους από 150 πωλητές, με πλήθος επιλογών για εποχικά δώρα. Έως 24/12/2021.

Ακόμα και καλυμμένο από χιόνι, το Central Park είναι παραμυθένιος προορισμός. © VISUALHELLAS.GR

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Αν θέλετε να δείτε φαντασμαγορικούς στολισμούς, το διάσημο δέντρο του Rockefeller Center δεν μπορεί να λείπει από τη λίστα σας. Στο χριστουγεννιάτικο Central Park θα επιστρέψετε περισσότερες από μία φορές – λόγω θέσης είναι πέρασμα για πολλά σημεία του Μανχάταν. Αναζητήστε εντός του πάρκου το Dana Discovery Center, που την περίοδο των εορτών φιλοξενεί πολλά και διαφορετικά happenings.

Οι στολισμοί των σπιτιών του Dyker Heights στο Μπρούκλιν έχουν κάνει την περιοχή εποχικό αξιοθέατο. © AFP/VISUALHELLAS.GR

ΒΟΛΤΑ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στη συνοικία Dyker Heights του Μπρούκλιν το 1980 ξεκίνησε μια πρωτότυπη χριστουγεννιάτικη παράδοση με γιορτινούς στολισμούς στις προσόψεις των σπιτιών. To έθιμο έχει εξελιχθεί σε «άτυπο» συναγωνισμό μεταξύ των κατοίκων για το ποιος θα έχει την καλύτερη διακόσμηση, που, εκτός από λαμπάκια, περιλαμβάνει υπερμεγέθεις φιγούρες από Αγιοβασίληδες, ζώα, χιονανθρώπους, κ.λπ. Το θέαμα προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο, ενώ οι στολισμοί δεν γίνονται πλέον από τους ίδιους τους κατοίκους αλλά από επαγγελματίες. Μεταξύ 17.00-21.00 είναι η καλύτερη ώρα για να περπατήσετε στους δρόμους της γειτονιάς, ενώ τα Σαββατοκύριακα που οι Νεοϋορκέζοι βρίσκονται στα σπίτια τους, το Dyker Heights είναι ακόμα πιο… φωτεινό. Για να αντέξετε τις χαμηλές θερμοκρασίες, εφοδιαστείτε με ζεστή σοκολάτα και γλυκίσματα από το Villabate Alba (villabate.com) και ξεγελάστε την πείνα σας με νόστιμα σάντουιτς από το Panino Rustico (paninorustico.com).

Ένα ζεστό ρόφημα και ντόνατς από το Doughnuttery είναι ό,τι χρειάζεστε για το περπάτημα στο κρύο.

ΕΝΑ ΓΛΥΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

Doughnuttery Με τρία υποκαταστήματα στο Μανχάταν (το τέταρτο, στο The Plaza Hotel, είναι προσωρινά κλειστό), προσφέρει ντόνατς σε απίθανους συνδυασμούς γεύσεων. Γεμίστε ένα κουτί και είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψετε. doughnuttery.com

Magnola Bakery Έγινε διάσημο από τη σειρά «Sex and the City» και, παρότι τα χρόνια έχουν περάσει, τα πολύχρωμα cupcakes του συνεχίζουν να εξαντλούνται καθημερινά από επισκέπτες και ντόπιους. magnoliabakery.com

Levain Bakery Τα λαχταριστά μπισκότα σοκολάτας με φιστικοβούτυρο είναι πειρασμός, όπως εξαιρετικές είναι και όλες oι υπόλοιπες signature γεύσεις τους. levainbakery.com

Το εστιατόριο Buvette στο West Village εμπνέεται από τη γαλλική κουζίνα. © Buvette NYC

ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

Serra by Birreria Θα σας γοητεύσει πρώτα με τη διακόσμησή του και στη συνέχεια γευστικά. Όλη η οροφή της αίθουσας του εστιατορίου καλύπτεται με συνθέσεις φυτών είτε ψεύτικων είτε αληθινών, που αλλάζουν ανάλογα με την εποχή, δημιουργώντας μοναδική αίσθηση στους θαμώνες. Το μενού περιλαμβάνει ιταλικής έμπνευσης πιάτα, πλούσια λίστα κρασιών και ετικετών μπίρας αλλά και ιδιαίτερα κοκτέιλ. eataly.com

Buvette Aν επιθυμήσετε ένα κλασικό ratatouille, θα το βρείτε σε αυτό το εστιατόριο του West Village και θα το συνοδεύσετε με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί από τη λίστα του. ilovebuvette.com

MO Lounge Aμερικανική κουζίνα και εξαιρετικά, άκρως δημιουργικά, κοκτέιλ προσφέρει το κομψό εστιατόριο του ξενοδοχείου Mandarin Oriental. Ελάτε νωρίς το απόγευμα, για να δείτε τον ήλιο να δύει πάνω από το Central Park. mandarinoriental.com

ΤΟ SHOPPING ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Η λεωφόρος Madison στο Upper East Side συγκεντρώνει τις μπουτίκ γνωστών σχεδιαστών, την 5η Λεωφόρο μονοπωλούν τα διαχρονικά brand πολυτελείας, στο East Village και στο Greenwich Village θα ανακαλύψετε τα «αστέρια» του αύριο από τον χώρο της μόδας, ενώ στο SoHo θα αναζητήσετε vintage αντικείμενα και είδη για το σπίτι.

Jonathan Adler Οι λάτρεις του design επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά του, είτε το καινούργιο στο SoHo είτε το πιο παλιό στο Upper West Side. jonathanadler.com

Kirna Zabête Concept store πολυτελείας για γυναικείες αγορές με εκκεντρική ματιά στο Lower Manhattan. kirnazabete.com

Anthropologie Για ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ αλλά και είδη για το σπίτι. anthropologie.com