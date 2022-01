Με 8 εικόνες ανακαλύπτουμε τον κόσμο

1η θέση: Yulia Nevskaya (Ρωσία)

Τίτλος: Nomads

Στη χερσόνησο Taymyr, στον Άπω Βορρά της Ρωσίας, οι αυτόχθονες πληθυσμοί περνούν όλη τους τη ζωή, από τη γέννησή τους μέχρι τα βαθιά γεράματα, στην τούνδρα, με μόνη εξαίρεση την περίοδο που τα παιδιά φεύγουν από τις οικογένειές τους για να φοιτήσουν σε οικοτροφεία. Πολλές οικογένειες διατηρούν διαμερίσματα σε οικισμούς, αλλά δεν θέλουν να ζουν σε αυτά. Προτιμούν να περιφέρονται στις ατελείωτες εκτάσεις της τούνδρας, εκτρέφοντας ταράνδους. Αυτή είναι η ζωή τους. Στη φωτογραφία η Angelina Venga με τα τρία της παιδιά, μέλη της φυλής των Νένετς. yulianevskaya.com

2η θέση: Alain Schroeder (Βέλγιο)

Τίτλος: Dead Goat Polo

Στιγμιότυπο από έναν αγώνα Kok Boru, εθνικό σπορ του Κιργιστάν, στο χωριό Taldy-Bulak. Το «Dead Goat Polo» (παιχνίδι πόλο με νεκρή κατσίκα), όπως το αποκαλούν κάποιοι, μοιάζει περισσότερο με ράγκμπι, όπου μια ακέφαλη κατσίκα χρησιμοποιείται αντί μπάλας. Δύο ομάδες από πέντε έφιππους άντρες προσπαθούν να σκοράρουν ρίχνοντας το 20 κιλών σώμα της κατσίκας στο «tai kazan», το τέρμα, της αντίπαλης ομάδας. Σε αυτό το παιχνίδι χρησιμοποιούνται μόνο επιβήτορες, γιατί είναι εκ φύσεως πιο αντικοινωνικοί και πρόθυμοι να αποκρούσουν τον αντίπαλο. Οι παίκτες εκπαιδεύουν τα άλογά τους να απωθούν τα άλλα άλογα, ενώ οι ίδιοι παλεύουν μεταξύ τους για να αρπάξουν την κατσίκα και να καλπάσουν προς το τέρμα. Οι άντρες τρέφουν μεγάλο σεβασμό για το θυσιασμένο ζωντανό παρά την αγριότητα της πράξης. alainschroeder.myportfolio.com

3η θέση: Paul B. Goode (ΗΠΑ)

Τίτλος: Lenin’s Tomb

Ταξίδεψα στη Σοβιετική Ένωση δέκα φορές μεταξύ 1988 και 1992. Δούλευα εκεί φωτογραφίζοντας τα μπαλέτα Κίροφ και Μπολσόι. Όταν δεν ήμουν στο θέατρο, περιπλανιόμουν στους δρόμους φωτογραφίζοντας ανθρώπους που συναντούσα. Ήταν μια σκοτεινή αλλά και συναρπαστική περίοδος για τη χώρα εκείνη. Οι ουρές για το ψωμί ήταν μεγάλες. Τα ράφια των καταστημάτων άδεια. Ο άνεμος της αλλαγής άρχιζε να φυσάει και για πρώτη φορά η ελευθερία έμοιαζε πιθανή. Στα πρόσωπα των ανθρώπων διέκρινες απελπισία αλλά και ελπίδα –τα συναισθήματά τους ήταν ειλικρινή. Αυτήν την αλήθεια προσπάθησα να αιχμαλωτίσω στις φωτογραφίες μου. paulbgoode.com

Ειδική μνεία:

Antoine Buttafoghi (Γαλλία)

Τίτλος: Alone in the world

Η Γροιλανδία είναι μια χώρα αντιθέσεων, μια χώρα ακραία όπου οι σκληρές καιρικές συνθήκες συνυπάρχουν διαρκώς με το μεγαλειώδες. Τα τοπία της μας αγγίζουν, μας προκαλούν και μας συναρπάζουν με την ομορφιά και τη δύναμή τους. Στην απεραντοσύνη αυτή, η μεγαλειότητα της οποίας αγγίζει το θείο, η φύση εκτελεί έναν εντυπωσιακό ετήσιο κύκλο με αμείωτη ζωντάνια. Εδώ η δύναμη των ακατέργαστων αυτών τοπίων μάς μιλά, μας τρομάζει και μας υπενθυμίζει την απίστευτη ιστορία της δημιουργίας του κόσμου.

France Leclerc (ΗΠΑ)

Τίτλος: Proud Wodaabe Boy

Οι Wodaabe είναι μια νομαδική αφρικανική φυλή που ζει από την εκτροφή βοοειδών. Τα νεαρά αγόρια ανυπομονούν να συμπληρώσουν τα 7 τους χρόνια, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν και αυτά με τα κοπάδια. Το αγόρι της φωτογραφίας, έχοντας φτάσει στην κατάλληλη ηλικία, στέκει περήφανο μπροστά από το κοπάδι Ζεμπού (ινδική αγελάδα) της οικογένειάς του. franceleclerc.com

Hoang Long Ly (Βιετνάμ)



Τίτλος: Bamboo Basket Seller

Στο χωριό Tat Vien της επαρχίας Hung Yen του βόρειου Βιετνάμ, η τέχνη της καλαθοποιίας περνάει από γενιά σε γενιά εδώ και 200 χρόνια. Τα συγκεκριμένα καλάθια, φτιαγμένα από μπαμπού και σε σχήμα ρόμβου, χρησιμοποιούνται ως άλλα δίχτυα για ψάρεμα στα ρηχά νερά ρυακιών και ποταμών. Όλα τα μέλη της οικογένειας του (εικονιζόμενου) κύριου Bac γνωρίζουν την παραδοσιακή αυτή τέχνη και συμμετέχουν στην πλέξη των καλαθιών. Όταν φτιάξουν αρκετά, φορτώνουν όσο το δυνατόν περισσότερα στο ποδήλατο του και εκείνος αρχίζει να περιφέρεται από χωριό σε χωριό για να τα πουλήσει. Τα καλάθια χρησιμοποιούνται πλέον και ως διακοσμητικά αντικείμενα σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα. lylongphoto.com

Julien Coomans (Βέλγιο)

Τίτλος: Fishing Hut

Ταξίδεψα στο Fouras στη δυτική ακτή της Γαλλίας για να φωτογραφίσω τα ασυνήθιστα αλλά γραφικά ψαροκάλυβα που συναντά κανείς σκορπισμένα κατά μήκος της ακτής. Την πρώτη μέρα ο καιρός ήταν άθλιος –πολύς αέρας και βροχή. Δεν πτοήθηκα, ωστόσο, και εκμεταλλεύτηκα τον χρόνο μου για να κάνω ρεπεράζ, να βρω τις κατάλληλες γωνίες λήψης και να καταλήξω στις συνθέσεις που ήθελα. Έπρεπε, επίσης, να παρατηρήσω πότε ακριβώς ξεκινούσε η άμπωτη – θα έπρεπε να τραβήξω τις φωτογραφίες μου καθώς τα νερά απομακρύνονταν, για μπορώ να σταθώ με το τρίποδό μου στο νερό με σταθερότητα και ασφάλεια. Τη δεύτερη μέρα ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες ήταν καλύτερες και είχα την ευκαιρία να απαθανατίσω τις καλύβες μου μεταξύ πλημμυρίδας και άμπωτης. Αφού ολοκλήρωσα τις λήψεις μου και έλεγξα την ευκρίνειά τους, τα μάζεψα και πήγα να το γιορτάσω με μια μπίρα! instagram.com/cdbrachene/

Don Jacobson (ΗΠΑ)

Τίτλος: Pontocho-dori Shop Display

Αυτό που με εντυπωσίασε στην Ιαπωνία ήταν πώς η τοπική κουλτούρα δίνει τόση σημασία στις λεπτομέρειες. Οι ναοί τους και οι κήποι των Ιαπώνων είναι σχολαστικά φτιαγμένοι με μια αισθητική που παντρεύει την ομορφιά με την αρμονία. Η αισθητική αυτή ήταν εμφανής και στη βιτρίνα του εστιατορίου αυτού στο δρομάκι Pontochō του Κιότο. Τα ζαρζαβατικά στην προθήκη διαφημίζουν την φρεσκάδα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται. DonJacobsonPhoto.com

