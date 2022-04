Πάσχα στην Κυλλήνη στο Olympia Oasis

Το Πάσχα είναι αλλιώς στο Grecotel Olympia Oasis! Στην Κυλλήνη σάς περιμένει μια μαγική εμπειρία για όλη την οικογένεια που θα μείνει αξέχαστη σε μικρούς και μεγάλους. Γιατί εδώ η πιο αυθεντική ελληνική γιορτή αποτελεί την αφορμή για μια απόδραση που συνδυάζει τις πατροπαράδοτες παραδόσεις με την ξεκούραση και τη χαλάρωση, σε ένα ιδανικό περιβάλλον.

Οι υπέροχες αμμουδιές του Ιονίου με τα απίστευτα τοπία και τους ανοιχτούς ορίζοντες συναντούν την αυθεντική ελληνική φιλοξενία σε ένα ειδικά σχεδιασμένο εορταστικό πρόγραμμα σε μορφή all inclusive που θα σας ενθουσιάσει. Η στολισμένη εκκλησία του Grecotel Olympia Oasis, τα πασχαλινά έθιμα και η πληθωρική γαστρονομία γίνονται το σκηνικό ενός οικογενειακού παραδείσου που δημιουργεί στιγμές που διαρκούν μια ζωή. Και μάλιστα δωρεάν για όλα τα παιδιά έως 12 ετών!

Η απόλυτη διασκέδαση στο Grecotel Olympia Oasis ξεκινά φυσικά από το Olympia Aqua Park: Σε μια έκταση 20.000 τ.μ. που σπάει όλα τα ρεκόρ στην ψυχαγωγία, μικροί και μεγάλοι θα χαρούν το νερό και τα υδάτινα παιχνίδια του πάρκου με ασφάλεια και ξεγνοιασιά και θα επιστρέψουν ξανά και ξανά. Η διασκέδαση για τα παιδιά συνεχίζεται στον φανταστικό παιδότοπο της Grecoland. Καραγκιόζης και θέατρο σκιών, απίθανα πάρτι, παραμύθια, παιδικό σινεμά, ποδόσφαιρο, ο μάγος Αντόνιο με τα ταχυδακτυλουργικά κόλπα του, ο κλόουν Ρίκο με τα αστεία του, το face painting και τα circus gags, το λαχταριστό ποπ κορν, το μαλλί της γριάς και άλλες λιχουδιές, το κυνήγι χαμένου θησαυρού, το πινγκ πονγκ, ο χορός και το τραγούδι, μαζί με ομαδικά παιχνίδια θα γεμίσουν κάθε ώρα της ημέρας, προσφέροντας χαρά και ξεγνοιασιά. Βόλτες με ποδήλατα, αλογάκια και τρισχαριτωμένα πόνι θα φέρουν χαμόγελα και θα δημιουργήσουν τις πιο μοναδικές αναμνήσεις.

Για να έχουν δύναμη και ενέργεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, στους μικρούς φιλοξενούμενους του Grecotel Olympia Oasis προσφέρεται δωρεάν all inclusive διατροφή στην Tasty Corner του Oasis on the Beach με μεσημεριανό μπουφέ από τις 12.30 έως τις 14.30 και all day snacking: κολατσιό με hot dog και τορτίγιες στο Olympia Aqua Park, σαντουιτσάκια και χυμοί στην Grecoland, κέικ, φρούτα και αναψυκτικά στα σαλόνια του Lobby Bar, κρέπες γλυκιές και αλμυρές στο Bon-bon του Oasis on the Beach. Και βέβαια, δωρεάν παρέχονται όλα τα εορταστικά γεύματα.

Όταν τα παιδιά διασκεδάζουν και οι γονείς περνούν καλά. Αυτό το Πάσχα στο Grecotel Olympia Oasis θα σας μείνει αξέχαστο!

Ζήστε την all-inclusive εμπειρία GRECOTEL OLYMPIA OASIS:

* Προσφορά 3 διανυκτερεύσεων: με πλήρη διατροφή με τα εορταστικά γεύματα σε Δίκλινο δωμάτιο ανά διαν/ση για 2 ενήλικες & 1 παιδί έως 12 ετών / με πλήρη διατροφή με τα εορταστικά γεύματα σε Οικογενειακό Δίχωρο Δωμάτιο ανά διαν/ση για 2 ενήλικες & 2 παιδί έως 12 ετών.

* Προσφορά 4 διανυκτερεύσεων: με πλήρη διατροφή με τα εορταστικά γεύματα σε Δίκλινο δωμάτιο ανά διαν/ση για 2 ενήλικες & 1 παιδί έως 12 ετών / με πλήρη διατροφή με τα εορταστικά γεύματα σε Οικογενειακό Δίχωρο Δωμάτιο ανά διαν/ση για 2 ενήλικες & 2 παιδί έως 12 ετών.

Το πακέτο περιλαμβάνει καλωσόρισμα με εκλεκτά λαμπριάτικα καλούδια, πλούσιο πρωινό σε μπουφέ, ελαφρύ μεσημεριανό με εμπειρία street food στην πλατεία του Oasis on the beach ή ελαφρύ μεσημεριανό μπουφέ στο κεντρικό εστιατόριο, νηστίσιμο δείπνο Μ. Παρασκευής, αναστάσιμο δείπνο το Μ. Σάββατο, πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα και πλούσιο δείπνο σε μπουφέ την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα. Κατά τη διάρκεια των γευμάτων προσφέρονται δωρεάν αναψυκτικά, μπίρες, νερό και επιλεγμένοι οίνοι, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας παρέχονται δωρεάν σνακ, παγωτά, επιλεγμένα ποτά, αναψυκτικά, ζεστά και κρύα ροφήματα. Τα παιδιά έως 12 ετών απολαμβάνουν δωρεάν διαμονή και πλήρη διατροφή στην Tasty Corner με πασχαλινές γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, καθώς επίσης early dinner το Μ. Σάββατο. Tην οικογενειακή εμπειρία εμπλουτίζουν παιδικό πρόγραμμα με πολλές δημιουργικές εξωτερικές δραστηριότητες από την έμπειρη ομάδα παιδαγωγών και animateurs της Grecotel, έκπτωση 20% στις δραστηριότητες paintball και ιππασίας, δωρεάν είσοδος στο Olympia Aqua Park και δωρεάν wifi.

Για περισσότερες πληροφορίες: rivieraolympia.com