Λονδίνο: Διαμονή με στιλ και… οικονομικά

1. The Pilgrm

Το ξενοδοχείο The Pilgrm αγαπά την αίσθηση του χειροποίητου, αλλά κυρίως τιμά και αναδεικνύει τη βρετανική του ταυτότητα, και μάλιστα με το παραπάνω, προσφέροντας στον επισκέπτη μια γνήσια γεύση κλασικού Λονδίνου. Στεγάζεται σε ένα υπέροχο κτίριο της Βικτωριανής περιόδου, το οποίο αποκαταστάθηκε με φροντίδα διατηρώντας τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του, με σήμα κατατεθέν την εμβληματική εσωτερική σκάλα από μαόνι, ηλικίας 200 ετών, που οδηγεί στον επάνω όροφο, καθώς επίσης το παρκέ δάπεδο σεβρόν και τα σώματα καλοριφέρ από χυτοσίδηρο που παρέμειναν σε όλους τους χώρους. Τα δωμάτια, παρότι σχετικά μικρά, είναι εργονομικά και όμορφα διακοσμημένα με vintage αντικείμενα και έπιπλα, που υπηρετώντας τη σύγχρονη αισθητική παντρεύουν το χθες με το σήμερα. Την εμπειρία ύπνου των φιλοξενουμένων συμπληρώνουν τα σεντόνια από αιγυπτιακό βαμβάκι και τα απαλά υφάσματα, ενώ τα amenities περιλαμβάνουν φυσικά προϊόντα περιποίησης μπάνιου. Κομίζοντας μια διαφορετική αντίληψη για τη φιλοξενία, το The Pilgrm λειτουργεί χωρίς ρεσεψιόν ή room service. Προσφέρει brunch καθημερινά μέχρι τις 15.00. Highlight, το εστιατόριο-μπαρ The Terrace, όπου θα απολαύσετε το φαγητό και το ποτό σας μαζί με τη θαυμάσια θέα στην πόλη.

Τip Οι διαμένοντες έχουν έκπτωση 25% στα εστιατόρια και τα μπαρ του ξενοδοχείου.

25 London St, Tyburnia, W2 1HH, thepilgrm.com, από 160 ευρώ

2. Kingsland Locke

Ούτε σπίτι ούτε ξενοδοχείο, αλλά… aparthotel. Το κομψό Kingsland Locke στο Ανατολικό Λονδίνο είναι το πέμπτο κατά σειρά ξενοδοχείο διαμερισμάτων της αλυσίδας στη βρετανική πρωτεύουσα. Διαθέτει μάλιστα και δική του μικροζυθοποιία, με την προσθήκη της οποίας κατάφερε γρήγορα να γίνει το νέο μοντέρνο στέκι του Dalston, μιας από τις πιο ζωντανές και πολυπολιτισμικές γειτονιές του Hackney. Η βιομηχανική αισθητική του Kingsland Locke συναντά το οικολογικό ντιζάιν και το γιαπωνέζικο ζεν σε μια ενδιαφέρουσα μείξη. Τα στούντιο-διαμερίσματα είναι εξοπλισμένα με king-size κρεβάτια, τηλεόραση, μπάνιο με ντους και κουζίνα με όλα τα απαραίτητα για την προετοιμασία γευμάτων. Σε όλους τους χώρους έχουν χρησιμοποιηθεί σχεδόν αποκλειστικά ανακυκλωμένα υλικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, που εξασφαλίζουν μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του κτιρίου κατά 75%. Το τεράστιο αίθριο του ισογείου, κάτι ανάμεσα σε γερμανική μπιραρία, αγγλική παμπ, τζιν μπαρ και καφέ, καλωσορίζει τη χιπ πελατεία του σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το βράδυ μετατρέπεται σε εστιατόριο και μπαρ. Διαθέτει επίσης co-working spaces, που εξυπηρετούν τους εργαζομένους αλλά και τους ψηφιακούς νομάδες της γειτονιάς. Ένα επιπλέον «δυνατό» στοιχείο του Kingsland Locke είναι, τέλος, το πρωινό του, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λαχταριστά αρτοσκευάσματα και υπέροχο καφέ.

130 Kingsland High St, E8 2LQ, lockeliving.com, από 138 ευρώ

3. The Standard

Μετά από μακρά περίοδο αναμονής, η Standard Hotels έκανε το ντεμπούτο της επί ευρωπαϊκού εδάφους, επιβεβαιώνοντας τη φήμη των καταλυμάτων του ομίλου σε Μανχάταν, Μαϊάμι και Χόλιγουντ. Προσφέροντας πολλά περισσότερα από όσα δηλώνει το όνομά του, το λονδρέζικο The Standard ξεχωρίζει για τις υψηλoύ επιπέδου υπηρεσίες του και θεωρείται ένα από τα «δυνατά» χαρτιά της αναγεννημένης γειτονιάς του King’s Cross. Γιατί δεν πρόκειται απλώς για έναν ακόμη μοντέρνο χώρο φιλοξενίας στην πόλη, αλλά για το νέο σημείο συνάντησης των δημιουργικών ανθρώπων του Λονδίνου.

Η μπρουταλιστική αρχιτεκτονική του, που αναπτύσσεται σε εννέα ορόφους, προσδίδει φουτουριστικό χαρακτήρα στο κτίριο, το οποίο διαθέτει επίσης γυμναστήριο, χώρους εργασίας, δύο εστιατόρια και μπαρ. Η αίσθηση αλλάζει στους εσωτερικούς χώρους, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν μια ενδιαφέρουσα επιλογή από έντονα ζεστά χρώματα που παραπέμπουν στα ’70s και πληθώρα ρετρό στοιχείων, όπου όμως οι σύγχρονες ανέσεις έχουν τον πρώτο λόγο.

10 Argyle St, WC1H 8EG, standardhotels.com, από 180 ευρώ

4. New Road Hotel

Tαυτισμένο με την ιστορία του Whitechapel στο Ανατολικό Λονδίνο, το New Road Hotel υποδέχεται τους ταξιδιώτες στον χώρο ενός πρώην εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας, το οποίο φέρει την υπογραφή του μοντερνιστή αρχιτέκτονα Hume Victor Kerr. Τα 79 δωμάτιά του δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα, ωστόσο τα τετραγωνικά τους έχουν αξιοποιηθεί με έξυπνο τρόπο εξασφαλίζοντας άνετη και ευχάριστη διαμονή. Διαθέτουν μεγάλα παράθυρα, king-size κρεβάτια της Hypnos, εξοπλισμό υψηλής ποιότητας και υπερσύγχρονα μπάνια. Η σοφίτα του κτιρίου έχει μετατραπεί σε σουίτα με τζακούζι και ιδιωτική βεράντα που προσφέρει προνομιακή θέα στην πόλη, ενώ σε κάθε όροφο υπάρχουν μηχανές και σκεύη παρασκευής καφέ, τσαγιού και σοκολάτας, ελεύθερα προς χρήση για τους επισκέπτες. Και βέβαια, κανείς δεν κάνει check out χωρίς ένα γεύμα στο Chophouse. Το εστιατόριο του New Road Hotel, δημιούργημα του Βρετανού τηλεοπτικού σεφ Marco Pierre White, συνδυάζει την αγγλική με τη γαλλική κουζίνα και δίνει βάση στα κρεατικά και στις premium κοπές.

103-107, New Rd, E1 1HJ, newroadhotel.co.uk, από 115 ευρώ

5. The Buxton

Στο East End του Λονδίνου, μια πρώην βικτωριανή παμπ μεταμορφώθηκε σε ιδανικό κατάλυμα για όσους ταξιδεύουν μόνοι, σε ζευγάρια ή με παρέα. Πίσω από το εγχείρημα του The Buxton κρύβονται ο αρχιτέκτονας Gareth Roberts και ο επιχειρηματίας Nico Treguer, οι οποίοι εμπνεύστηκαν τα επιτυχημένα εστιατόρια και τις παμπ του ομίλου The Culpeper Family Hospitality Group σε διάφορες λονδρέζικες γειτονιές, αναβιώνοντας παλιούς χώρους με αυθεντική βρετανική ατμόσφαιρα. Οι ίδιοι αναμόρφωσαν και το κτίριο που στεγάζει το ξενοδοχείο, προσθέτοντας δύο ορόφους και έναν όμορφο ταρατσόκηπο, όπου έχουν πρόσβαση μόνο οι διαμένοντες για να απολαύσουν τη θέα πάνω από τους δρόμους του Brick Lane. Στο μπαρ-εστιατόριο του ισογείου, υποψήφιο στα βραβεία του Le Fooding Guide ως ένα από τα καλύτερα μπιστρό του κόσμου, θα γευτείτε βρετανικά αλλά και ευρωπαϊκά πιάτα στη λογική της σπιτικής κουζίνας, με φρέσκα υλικά και σε προσιτές τιμές. Οι φωτεινοί χώροι του ξενοδοχείου προσφέρονται για εργασία ή στιγμές χαλάρωσης – το τοπικό βιβλιοπωλείο Libreria έχει επιλέξει σειρά βιβλίων που διατίθενται προς ανάγνωση στους επισκέπτες. Τα 15 δωμάτια έχουν διακοσμηθεί με αυθεντικά χειροποίητα κομμάτια, όπως χαλιά και κουβέρτες από τοπικά υφαντήρια, χωρίς να λείπουν και οι σύγχρονες παροχές, όπως μηχανές Nespresso.

42 Osborn St, E1 6TD, thebuxton.co.uk, από 115 ευρώ

6. Brook Green Hotel

Σε μια γωνιά της καταπράσινης γειτονιάς Brook Green στο Δυτικό Λονδίνο, η παμπ-ξενώνας Brook Green Hotel προσφέρει διαμονή σε 17 κομψά, ψηλοτάβανα δωμάτια, διακοσμημένα με casual ύφος. Το ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον της διανθίζουν μικρές πολυτέλειες, όπως οι μπανιέρες ελεύθερης τοποθέτησης, οι ταπετσαρίες William Morris και παλιά βιτρό. Η αρχική χρήση του κτιρίου, όπου λειτουργεί παραδοσιακή αγγλική παμπ από το 1886, είναι φυσικά παρούσα. Οι ντόπιοι απολαμβάνουν εδώ την μπίρα και το φαγητό τους, ενώ οι πιο «ψαγμένοι» κατεβαίνουν στο υπόγειο, στο speakeasy bar Smiths, γνωστό για τα ευφάνταστα κοκτέιλ του. Ο ξενώνας βρίσκεται στο πίσω μέρος του κτιρίου και η πρόσβαση για τους διαμένοντες εξασφαλίζεται με κλειδί-κάρτα.

170 Shepherds Bush Rd, W6 7PB, brookgreenhotel.co.uk, από 150 ευρώ.