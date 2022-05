48 ώρες στο Λος Άντζελες με τη Sarah Bailey

Έχω υποκύψει στη γοητεία του Λος Άντζελες εδώ και χρόνια. Η άλλοτε σκληρή και άλλοτε ζαλιστικά εντυπωσιακή αμερικανική πόλη με σαγηνεύει κάθε φορά που την επισκέπτομαι. Μέσα στα χρόνια έχω κολυμπήσει στην πισίνα «David Hockney» (που ζωγράφισε ο ίδιος ο καλλιτέχνης) στο ξενοδοχείο Roosevelt, έχω πιει τσάι στα ροζ σεπαρέ του Beverly Hills Hotel με την Jodie Foster, έχω νιώσει ρίγη συγκίνησης παρακολουθώντας την Amanda Gorman να απαγγέλλει ποίημά της στη σκηνή ενός γκαλά όπου συμμετείχαν απίστευτες γυναίκες, έχω χορέψει υπό τους τζαζ ήχους του Harry Dean Stanton σε ένα μικροσκοπικό ρετρό μπαράκι.

Ο Αφροαμερικανός αρχιτέκτονας Paul R. Williams ανέλαβε τον επανασχεδιασμό του The Beverly Hills Hotel τη δεκαετία του 1940.

Όλα τα παραπάνω με έκαναν να νιώσω λες και πρωταγωνιστούσα στην προσωπική μου διασκευή του «La La Land», πράγμα που δεν είναι και τόσο περίεργο εδώ που τα λέμε, δεδομένου ότι η ιστορία των κινηματογραφικών ταινιών έχει ποτίσει κάθε κύτταρο και σπιθαμή της αχανούς πόλης. Ωστόσο, το Λος Άντζελες αποτελεί ιδανικό προορισμό ακόμη και αν θέλετε να απολαύσετε στιγμές πολυτελούς χαλάρωσης σε μια πισίνα, φανταστικά μαγαζιά και υπέροχο φαγητό. Έχω κάνει ταξίδια στο Λος Άντζελες εστιάζοντας στην τέχνη και στην αρχιτεκτονική (θα έπρεπε να γράψω ένα ξεχωριστό άρθρο μόνο για να αναλύσω όλα τα διαφορετικά κτίρια του Frank Lloyd Wright). Σε άλλα ταξίδια μου αναζητούσα πιο χαλαρές καλιφορνέζικες εμπειρίες, όπως πεζοπορίες στα φαράγγια στο Brentwood ή ποδηλατάδες από τη Santa Monica μέχρι το Malibu, ακόμα και μια απλή επίσκεψη στη Venice Beach χαζεύοντας όσους κάνουν ρόλερ ή επιδεικνύουν τα κάλλη και τα γυμνασμένα κορμιά τους, μαζί με σέρφερ και σαμάνους.

Η διάσημη ρόδα της Santa Monica έχει λειτουργήσει ως σκηνικό για πολλές αμερικανικές ταινίες, όπως το «Φόρεστ Γκαμπ» και «Το Κεντρί». © Getty Images / Ideal Image

Ανεξάρτητα από τον σκοπό της επίσκεψης, κάθε ταξίδι στο Λος Άντζελες απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό. Η πόλη φημίζεται για το γεγονός ότι δεν έχει ένα κέντρο (φανταστείτε πολλές γειτονιές που συνδέονται μεταξύ τους με μποτιλιαρισμένους αυτοκινητόδρομους). Αν ξεκινήσετε σε λάθος στιγμή της ημέρας (στις 5 μ.μ. η κατάσταση είναι ασύλληπτη!), μπορεί να περάσετε πάνω από μία ώρα μέσα στο αυτοκίνητο προσπαθώντας να πάτε από το Ανατολικό στο Δυτικό Χόλιγουντ, χάνοντας την κράτησή σας για δείπνο. Ένα άλλο θέμα είναι ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι πολύ κακές, εξ ου και οι προτάσεις μου αφορούν τις γειτονιές Santa Monica, Venice Beach και West Hollywood. Εδώ μπορείτε να περιπλανηθείτε με τα πόδια πιάνοντας τον παλμό της πόλης και απολαμβάνοντας την τέχνη του δρόμου, τα φυτά της ερήμου σε κήπους με χαλίκια έξω από καταστήματα και τις τεράστιες βουκαμβίλιες που κοσμούν τους εξωτερικούς τοίχους των καφέ.

Από τη Venice Beach στο Malibu

Από όλα τα ξενοδοχεία του Λος Άντζελες στα οποία έχω διαμείνει κατά καιρούς, το Shutters on the Beach (1 Pico Boulevard) στη Santa Monica συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο ζεστασιά και πολυτέλεια. Το λευκό ξύλινο εξωτερικό του θυμίζει εξοχικά σπίτια στο Cape Cod και, αν μείνετε εκεί, θα νιώσετε ότι πρωταγωνιστείτε σε διαφήμιση του οίκου Ralph Lauren (προσπαθήστε να κλείσετε ένα δωμάτιο με θέα στον ωκεανό, από το οποίο θα μπορείτε να χαζεύετε τα κύματα από την μπανιέρα σας). Μπορεί τα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια να έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εξερευνούμε τις πόλεις, αλλά εγώ προτιμώ να νοικιάζω ένα παραδοσιακό ποδήλατο με πετάλια από τα κιόσκια του παραλιακού μετώπου ‒δοκιμάστε την Boardwalk Bike Rentals (1619 Ocean Front Walk, Santa Monica) ή την Perry’s Cafe and Beach Rentals (perryscafe.com)‒ και να ακολουθώ το παραθαλάσσιο μονοπάτι που συνδέει τη Venice Beach με το Malibu. Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης αν θέλετε να νοικιάσετε ποδήλατο, και βέβαια τον νου σας σε όσους κάνουν ρόλερ!

Αξίζει να αφιερώσετε μια ολόκληρη μέρα στο The Getty Centre.© Elon Schoenholz Photography / schoenholz.com

Σε μόλις 13 λεπτά με το ποδήλατο μπορείτε από το ξενοδοχείο να βρεθείτε στην Abbot Kinney Boulevard, μια λεωφόρο μήκους ενάμισι χιλιομέτρου, γεμάτη πανέμορφες, δημιουργικές μπουτίκ, καφέ και πολυσύχναστα εστιατόρια. Σε περίπτωση που θέλετε να καθίσετε για φαγητό στο Gjelina (1429 Abbot Kinney Blvd, Venice), το αγαπημένο στέκι με επιρροές από ολόκληρο τον κόσμο, πρέπει να έχετε κάνει οπωσδήποτε κράτηση. Στο The Butcher’s Daughter (1205 Abbot Kinney Blvd, Venice) θα πάτε για brunch ‒ το μενού είναι ασυναγώνιστο. Πρόκειται για ένα πολύ ινσταγκραμικό στέκι για vegetarians, όπου γλάστρες με φυτά κρέμονται από γάντζους κρεοπωλείου και οι χίπστερ θαμώνες συνοδεύουν τα αυγά τους με smoothie με κουρκουμά. Πήρα κι εγώ ένα, μαζί με μια σαλάτα με μήλο, αβοκάντο, ψητά καρύδια, φέτα και κράκερ από χουρμά, που ήταν απλά εκπληκτική.

Ανάμεσα στα καταστήματα με ενεργειακούς κρυστάλλους και τις μικροσκοπικές μπουτίκ με μαγιό της Abbot Kinney, υπάρχουν και ορισμένοι τρομερά προσεγμένοι χώροι που θα εντυπωσιάσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες με το πιο εκλεπτυσμένο γούστο. Ανέκαθεν λάτρευα το Bazar (1108C Abbot Kinney Blvd, Venice) με τη ρουστίκ ατμόσφαιρα και τα φανταστικά ανδρικά ρούχα, τα αρώματα Astier de Villatte, τα πιο σικ γαλλικά σοκολατάκια με βιετναμέζικο κακάο και τα μεξικανικά χειροποίητα φυλαχτά. Αξίζει να επισκεφθείτε το Miansai (1116 Abbot Kinney Blvd), για να θαυμάσετε το μινιμαλιστικό εσωτερικό του, ακόμα κι αν δεν έχετε διάθεση να αγοράσετε κάποιο από τα κομψά μοντέρνα κοσμήματά του (μπορείτε πάντα να καθίσετε στο tea bar του). Στην άλλη άκρη της λεωφόρου, το Vardagen (1301 Abbot Kinney Blvd, Venice), με τα απίστευτα μπλουζάκια, τα φούτερ και τα αυτοκόλλητα για σανίδες του σκέιτμπορντ με τα φοβερά σχέδια, είναι το τέλειο μέρος για να διαλέξω ένα κουλ δώρο με αέρα Venice Beach για τους γιους μου.

Στο έργο της εκπληκτικής Alice Beasley είναι αφιερωμένη η τρέχουσα περιοδική έκθεση του California Heritage Museum. © 2017 Sibila Savage Photography/www.sibila savage.com

Όσον αφορά τα πολιτιστικά, προτείνω να επισκεφθείτε το πανέμορφο California Heritage Museum (2612 Main St, Santa Monica), σε απόσταση μόλις δέκα λεπτών με τα πόδια από το ξενοδοχείο Shutters. Μέχρι τις 12 Ιουνίου φιλοξενεί την έκθεση «Alice Beasley Quilts ‒ a 30 Year Retrospective», μια αναδρομή στο έργο της Καλιφορνέζας καλλιτέχνιδος Alice Beasley που εργαζόταν ως δικηγόρος την ημέρα και φιλοτεχνούσε έργα τέχνης με τη χρήση υφασμάτων τη νύχτα.

Το διάσημο έργο Urban Light του Chris Burden στο LACMA. © VISUALHELLAS.GR

Οι απολαύσεις του West Hollywood

Για φαγητό, προσπαθήστε να εξασφαλίσετε μια κράτηση στο Mother Wolf (1545 Wilcox Avenue) σε ένα αρ ντεκό κτίριο του 1931, που μέχρι πρότινος στέγαζε τα γραφεία της εφημερίδας Hollywood Citizen News. Μπορεί να βρίσκεται στο West Hollywood και να απέχει 20 (και βάλε) λεπτά με ταξί, αλλά είναι αναμφίβολα το πιο διάσημο εστιατόριο αυτή τη στιγμή στην πόλη. Εδώ δείπνησαν πρόσφατα η Michelle Obama με την Beyoncé, ενώ, πριν το εστιατόριο ανοίξει επίσημα τις πόρτες του για το κοινό, ο Kanye West έκανε ένα πάρτι για να παρουσιάσει τον νέο του δίσκο. Στιλιστικά μιλώντας, είναι λες και ο Alessandro Michele έχει ντύσει όλους τους θαμώνες του εστιατορίου με εντυπωσιακά μπροκάρ και στραφταλιζέ κομμάτια. Όσο για το φαγητό; Το μενού του χίπστερ σεφ Evan Funke αποτελεί το όνειρο των λάτρεων της ιταλικής κουζίνας. Μαζί με τη φίλη μου (που είναι τρομερά στιλάτη αλλά και επίμονη όταν πρόκειται για την κράτηση των καλύτερων τραπεζιών) καταβροχθίσαμε τις τηγανητές baby αγκινάρες, τους κολασμένους γεμιστούς κολοκυθοανθούς και μια πίτσα με απίστευτα λεπτή ζύμη σε μέγεθος ρόδας αυτοκινήτου. Ήταν το κάτι άλλο!

Για ακόμα μία μέρα περιπλάνησης στη γειτονιά του West Hollywood, μπορείτε να ξεκινήσετε από το Blue Bottle Coffee (Plaza B, 116 N Robertson Blvd) στη Robertson Plaza για ένα τέλειο τοστ αβοκάντο και ένα λάτε με γάλα βρόμης. Οι αγορές σε αυτή τη γειτονιά είναι συναρπαστική εμπειρία ‒ από την αρχιτεκτονική των καταστημάτων μέχρι τα νέα brands που θα δείτε πρώτοι εδώ και το φοβερό στιλ. Επισκεφθείτε το Curve (154 N Robertson Blvd, West Hollywood), μια μπουτίκ που παρακολουθώ από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Σήμερα, η ιδιοκτήτρια Nevena Borissova αναδεικνύει νέα και ανεξάρτητα brands. Το γούστο της παραμένει εξαιρετικό και μεταξύ άλλων φιλοξενεί την 1/Off, μια εταιρεία που εστιάζει στο κίνημα του upcycling, την ανερχόμενη Han Wen με σέξι, εφαρμοστά κομμάτια, και την Oceanus με εντυπωσιακά μαγιό και αξεσουάρ για την παραλία.

Η μπουτίκ The RealReal στη Melrose Avenue. © Joyce Lee

Από εδώ, περπατήστε μέχρι τη Melrose Avenue, όπου θα σας μαγέψουν το μέγεθος και ο αέρας του κεντρικού καταστήματος του Glossier (8523 Melrose Ave, West Hollywood), αλλά και το The RealReal (8500 Melrose Ave, West Hollywood), όπου θα ανακαλύψετε από κοντά τα πιο φανταχτερά κομμάτια της ομώνυμης πλατφόρμας μεταπώλησης. Τέλος, βγάλτε μια σέλφι μπροστά στον ξακουστό ροζ τοίχο του καταστήματος του Paul Smith στο West Hollywood (8221 Melrose Ave). Αν είστε λάτρεις της τέχνης, προτείνω μια επίσκεψη στο παγκοσμίου φήμης LACMA (5905 Wilshire Blvd), που αυτή τη στιγμή φιλοξενεί μια έκθεση της γνωστής για τα σλόγκαν της καλλιτέχνιδος Barbara Kruger, μια ανάλυση του έργου του Alexander McQueen με τίτλο «Mind, Mythos, Muse», καθώς και μια συλλογή μπρούντζινων αγαλματιδίων, βασισμένων στο κινεζικό ωροσκόπιο του Ai Wei Wei (το μουσείο βρίσκεται σε απόσταση 25 λεπτών με ταξί). Για δείπνο (και χάζι) συστήνω ανεπιφύλακτα το The Ivy (113 N Robertson Blvd) με τα ονειρεμένα φώτα που φωτίζουν τα τραπέζια στην πλακόστρωτη αυλή.

Οι άνθρωποι του Malibu λατρεύουν το ρομαντικό σκηνικό της παραλίας El Matador.

Φυσικά, όλα τα παραπάνω είναι για να πάρετε μια πρώτη γεύση της πόλης. Αν έχετε περισσότερο χρόνο και μπορείτε να νοικιάσετε αμάξι, αξίζει να αφιερώσετε μια ολόκληρη μέρα στο θεαματικό μουσείο The Getty Centre (1200 Getty Centre Dr) του Richard Meier, που στέκει ψηλά στην κορυφή ενός λόφου σαν μοντέρνα Ακρόπολη. Η εξερεύνηση στο κέντρο της πόλης έχει σίγουρα διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά η θαυμάσια γκαλερί MOCA (250 South Grand Avenue) θα σας ανταμείψει, ενώ μια βόλτα γύρω από το Walt Disney Concert Hall (111 South Grand Avenue) που σχεδίασε ο Frank Gehry θα σας κάνει να νομίζετε πως βλέπετε κάποιο φουτουριστικό διαστημόπλοιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς την ακτή του Malibu, στην οποία μπορείτε να μείνετε ένα ή δύο βράδια, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 50 χλμ. από το κέντρο του Λος Άντζελες. Το Hotel June Malibu (28920 Pacific Coast Hwy, Malibu) βρίσκεται πολύ κοντά στο εστιατόριο Geoffrey’s Malibu (27400 Pacific Coast Hwy, Malibu), αλλά και στη (δημόσια) παραλία El Matador, όπου μπορείτε να χαζέψετε τα κύματα που σκάνε στα βράχια και τους ερωδιούς να βουτούν στα νερά. Δεν είναι βέβαια απίθανο να πετύχετε και κάποιο μοντέλο σε φωτογράφιση. Όπως είπε ο χαρακτήρας της Emma Stone στο «La La Land»: «Στην υγειά των ονειροπόλων…».

Η μεγαλοφυής αρχιτεκτονική του Frank Gehry κλέβει τις εντυπώσεις στο Walt Disney Concert Hall.© VISUALHELLAS.GR

ME ΜIA MΑTIA

Για διαμονή

Το Shutters on the Beach είναι ο απόλυτος προορισμός χαλάρωσης (shuttersonthebeach.com).

Για βόλτες

Νοικιάστε ποδήλατα στο Perry’s Cafe and Beach Rental στη Santa Monica (perryscafe.com).

Για αγορές

Δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε, αλλά το Curve στο West Hollywood ξεχωρίζει (shopcurve.com).

Για φαγητό

Απολαύστε ένα πλουσιοπάροχο γεύμα φορώντας Gucci στο Mother Wolf (motherwolfla.com).