Αυτά είναι τα καλύτερα κομιξάδικα της Νέας Υόρκης

Kείμενο: George Gene Gustines c.2022 The New York Times Company – Aπόδοση: Μαρία Κωβαίου

Ποτέ δεν ξεχνάς το πρώτο σου κομιξάδικο και το δικό μου το ανακάλυψα πριν από 40 χρόνια. Το έλεγαν Funny Business και βρισκόταν στη γειτονιά Upper West Side του Μανχάταν. Από εκεί άρχισα να αγοράζω νέα και παλιά τεύχη του «The New Teen Titans», του περιοδικού που με έκανε να αγαπήσω τα κόμικς. Οι πελάτες του ήταν κατά κύριο λόγο άντρες αλλά κάθε ηλικίας, σωματότυπου και εθνικότητας. Όλοι μας αποτελούσαμε μία φυλή: σύντροφοι αναγνώστες και συλλέκτες που… καταλαβαίναν.

Από τότε, με τόσα πολλά κόμικς να έχουν αναδειχθεί χάρη στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τα podcasts και τα κινούμενα σχέδια, υπάρχει πλήθος άλλων που… καταλαβαίνουν. Υπάρχουν επίσης περισσότερες ιστορίες από ποτέ άλλοτε και ένα σημαντικό γυναικείο αναγνωστικό κοινό. Το μαγαζάκι Funny Business δεν υπάρχει πλέον, υπάρχουν όμως πολλά άλλα μαγαζιά με κόμικς στη Νέα Υόρκη. Αποφάσισα να τα επισκεφθώ με αφορμή το φετινό Free Comic Book Day (σ.σ. προωθητική πρωτοβουλία που στόχο έχει την προσέλκυση νέων πελατών σε ανεξάρτητα μαγαζιά με κόμικς). Όλα τους ήταν αξιόλοηα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο – εφοδιασμένα επαρκώς με vintage εκδόσεις, παιχνίδια και προτεινόμενα αναγνώσματα, από τα πιο παλιά κόμικς της εκδοτικής εταιρείας DC μέχρι τα νεότερα του κομίστα Daniel Clowes. Αν όμως ψάχνετε για κάτι πιο ειδικό, μην διστάσετε να ρωτήσετε. Τα περισσότερα μαγαζιά θα το παραγγείλουν για λογαριασμό σας.

Αν θελήσετε να επισκεφθείτε κάποιο μαγαζί στη Νέα Υόρκη – ή κάπου αλλού στις ΗΠΑ χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα Comic Shop Locator (comicshoplocator.com)–, σας προτείνω να τηλεφωνήσετε εκ των προτέρων για να επιβεβαιώσετε το ωράριο.

Στο Μπρονξ

Collector Cave (3021-23 Middletown Road, Pelham Bay, collectorcave.shop)

Ελάτε για τα νέα κόμικς, τις φιγούρες Funko Pop και παλιά τεύχη σε προσφορά. Μείνετε για να κρυφακούσετε. Εγώ πάντως κρυφάκουσα μια διασκεδαστική συζήτηση για μια φιγούρα Spymaster, ενός από τους δευτερεύοντες «κακούς» στα κόμικς της Marvel Comics «Captain America».

Fordham Comics (390 E. Fordham Road, Fordham, facebook.com/Fordham-comics)

Αφού ανεβείτε μερικά υποφωτισμένα σκαλοπάτια που τρίζουν, θα βρεθείτε σε ένα χαοτικό αλλά φιλόξενο μαγαζί. Στο τραπέζι που έχει τοποθετηθεί, οι φίλοι των κόμικς μπορούν να παίζουν ή να ανταλλάσουν συλλεκτικές κάρτες, ενώ ο υπόλοιπος χώρος είναι ένας λαβύρινθος από κούτες –λες και μια μετακόμιση βρίσκεται σε εξέλιξη–, γεμάτες νέες κυκλοφορίες με κλίση προς τα κόμικς της DC και της Marvel.

Στο Μπρούκλιν

Action City (570 Manhattan Ave., Greenpoint, instagram.com/actioncitycomicsnyc)

Το μαγαζάκι αυτό, που άνοιξε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι ένας μακρύς στενός χώρος, αρκετά φαρδύς όμως για να χωράει ένα τραπέζι για παιχνίδια με κάρτες. Κατά την επίσκεψή μου, ένας υπάλληλος μου πρότεινε μερικά κόμικς με πρωταγωνιστή τον Dick Grayson, η πρώτη ενσάρκωση του οποίου ήταν ο Ρόμπιν, ο βοηθός του Μπάτμαν.

Anyone Comics (1216 Union St., Crown Heights, anyonecomics.com)

Ο Δημήτριος Φραγκισκάτος, συνιδιοκτήτης του Anyone Comics, μου είπε πως έχει ως αποστολή να κάνει τον κόσμο να αγαπήσει τα κόμικς και ότι βλέπει τα άλλα μαγαζιά ως φίλους και όχι ως ανταγωνιστές. Μου άρεσε το ράφι με την ταμπέλα «Leading Comics With Representation» (σ.σ. κόμικς με εκπροσώπηση μειονοτήτων, γυναικών και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας), καθώς και οι αυθεντικές εικονογραφήσεις, κάποιες σχεδιασμένες απευθείας πάνω σε επιτοίχια πάνελ, που παρουσιάζονταν στον χώρο. Το μαγαζί διαθέτει και κάτω όροφο για παιχνίδια με κάρτες και εκδηλώσεις, στο πλαίσιο των οποίων επίδοξοι κομίστες μαζεύονται για να ζωγραφίσουν σε παρεΐστικη ατμόσφαιρα.

Bulletproof Comics (2178 Nostrand Ave., Flatbush, bulletproofcomix.com)



Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, το μαγαζί αυτό διοργάνωνε ζωντανές διαδικτυακές δημοπρασίες και έφτιαχνε βιντεάκια στα οποία παρουσίαζε τα προϊόντα του. Είναι γεμάτο με τα προφανή, δηλαδή κόμικς, αλλά και τα μη αναμενόμενα, δηλαδή σκέιτμπορντ! Περίοπτη θέση στο μαγαζί καταλαμβάνουν τα κόμικς της εκδοτικής εταιρείας Boom! Studios, όπως η σειρά τρόμου «House of Slaughter».

Comic Book Station (188 Eckford St., Greenpoint, comicbookstation.com)

Το τραπεζάκι με τις προσφορές απέξω ήταν που με έκανε να μπω στο μικρό αυτό μαγαζί, που ωστόσο έχει αρκετό χώρο για να φιλοξενεί πλήθος παλιών τευχών από τις δεκαετίες 1960-1980. Με μόλις 1 δολάριο αγόρασα ένα αντίτυπο του «Why I Hate Saturn» (1990) του Kyle Baker.

Desert Island (540 Metropolitan Ave., Williamsburg, desertislandbrooklyn.com)

Αυτό και αν είναι αλλόκοτο. Στην πρόσοψη του μαγαζιού κρέμεται ακόμα η ταμπέλα του φούρνου που λειτουργούσε κάποτε εδώ με το όνομα Sparacino’s Bakery. Εξίσου νοσταλγικό είναι και το εσωτερικό του μαγαζιού, όπου θα συναντήσετε ένα συνονθύλευμα από χειροποίητα και παράξενα αντικείμενα, καθώς και παλιά κόμικς του Walt Disney. Ο ιδιοκτήτης, Gabe Fowler, εκδίδει περιστασιακά (και δωρεάν) την εικονογραφημένη έκδοση «Smoke Signal».

Galaxy Comics (6823 Fifth Ave., Bay Ridge; 431 Fifth Ave., Park Slope, facebook.com/GalaxyComicsBklyn)

Το υποκατάστημα στη συνοικία Bay Ridge με έκανε να αισθανθώ ότι βρέθηκα κατά λάθος σε κάποιο μίνι μάρκετ εξαιτίας του ψυγείου με τα αναψυκτικά και του πάγκου με τις καραμέλες δίπλα στο ταμείο. Είχε όμως φιλική ατμόσφαιρα και περιοδικά για εκλεπτυσμένα γούστα: Σε ένα ράφι βρήκα εννέα τόμους του «Saga» από την Image Comics, με θέμα δύο ερωτευμένους εξωγήινους. Στο υποκατάστημα στη συνοικία Park Slope, εντόπισα ένα «Official Batman Advent Calendar» (το επίσημο ημερολόγιο του Μπάτμαν για αντίστροφη μέτρηση μέχρι τα Χριστούγεννα) στο οποίο δεν μπόρεσα να αντισταθώ και το αγόρασα για έναν φίλο.

Hey Kids Comics (157 Huron St., Greenpoint, heykidscomics.net)

Ο Jason Mojica, ιδιοκτήτης του Hey Kids Comics, ξεκίνησε να πουλάει περιοδικά κόμικς με τον γιο του στα πεζοδρόμια του Μπρούκλιν, όταν ανακάλυψε πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν νόμιμη. Μετέτρεψε το χόμπι του σε μαγαζί, το οποίο εξυπηρετεί νεαρούς αναγνώστες, διαθέτει λέσχη για μυθιστορήματα-κόμικς και δικό του περιοδικό. Αν και δεν είμαι οπαδός του Tron, η φιγούρα των 125 δολαρίων –σε συσκευασία με σχήμα ηλεκτρονικού παιχνιδιού– ήταν δελεαστική.

Joseph Koch’s Comics Warehouse (206 41st St., Sunset Park, kochcomics.com)

Η κακή σήμανση κάνει το κτίριο όπου βρίσκεται το μαγαζί να μοιάζει με το λημέρι κάποιου κακοποιού. Η έντονη μυρωδιά από ένα κοντινό εκτροφείο πουλερικών δεν βοηθάει. Από τη στιγμή όμως που μπήκα μέσα, ήθελα να περάσω ώρες εξερευνώντας τους διαδρόμους με τα παιχνίδια, τις αφίσες και τα παλιά κόμικς. Αγόρασα ένα αντίτυπο του «Animal Man – τεύχος 23» του 1990 που είχε δημοσιεύσει ένα γράμμα μου προς τον εκδότη. Το κατάστημα λειτουργεί μόνο κατόπιν ραντεβού.

Pinocchio Discounts (1814 McDonald Ave., Gravesend, 718-645-2573)



Χρειάστηκαν πάνω από τέσσερις δεκαετίες για να συγκεντρωθεί ο θησαυρός αυτός από καινούργια και παλιά κόμικς, φιγούρες, κάρτες ανταλλαγής και αθλητικά ενθύμια. Η συζήτηση που είχα με την Bella Gaba, συνιδιοκτήτρια του χώρου μαζί με τον άντρα της, ήταν απολαυστική. Αφού της εξήγησα την αποστολή μου, με ρώτησε «Σε πληρώνουν για αυτό;»

St. Mark’s Comics (51 35th St., Sunset Park, stmarkscomics.com)



Το κλείσιμο του εμβληματικού St. Mark’s Comics ύστερα από 36 χρόνια λειτουργίας στο East Village είχε σημάνει το τέλος μιας εποχής. Αναστήθηκε όμως και πάλι σε έναν μεγάλο και φωτεινό χώρο μέσα στο βιομηχανικό συγκρότημα Industry City. Εντός του εμπορικού κέντρου Liberty View Industrial Plaza που βρίσκεται εκεί κοντά μπορείτε να δείτε ένα γλυπτό με τη μορφή του Captain America.

The Stand (1410 Gravesend Neck Road, Sheepshead Bay, 718-646-9281)

Το γοητευτικό αυτό μαγαζάκι αντί για νέες κυκλοφορίες κόμικς προτιμά τις κάρτες ανταλλαγής, όπως αυτές των Yu-Gi-Oh! και Pokémon, φιγούρες χωρίς τις συσκευασίες τους και μια μεγάλη γκάμα από παλιά τεύχη, από «Archie» μέχρι «The Walking Dead».

Στο Μανχάταν

Alex’s MVP Cards and Comics (1590 York Ave., Yorkville, alexsmvp.com)



Υπό νέα διεύθυνση και σε νέα τοποθεσία, το μαγαζί αυτό φέρνει πρόσφατα κόμικς, παλιά τεύχη και πολλές κάρτες ανταλλαγής, μπέιζμπολ και άλλες. Μια κινηματογραφική κάρτα ανταλλαγής από την ταινία «Superman» του 1978 με έκανε να μελαγχολήσω που δεν έχω κρατήσει μερικά από τα συλλεκτικά αντικείμενα της παιδικής μου ηλικίας.

Forbidden Planet (832 Broadway, Greenwich Village, fpnyc.com)

Το μαγαζί αυτό με είχε αφήσει με το στόμα ανοιχτό όταν το είχα πρωτοεπισκεφθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980: ένας θαυμαστός κόσμος από κόμικς, αφίσες, μπλουζάκια και παιχνίδια! Πάντα περνάω μια βόλτα όταν κατεβαίνω στο κέντρο –όταν μάλιστα ταξιδεύω στο Λονδίνο, επισκέπτομαι το αδελφάκι του. Η βιτρίνα του αποτυπώνει το πνεύμα του μαγαζιού: ένας κανονικού μεγέθους μεταλλικός σκελετός του Terminator που κρατάει τη σημαία της ΛΟΑΤ κοινότητας.

Midtown Comics (Four locations, midtowncomics.com)



Και τα τρία υποκαταστήματά του στο Μανχάταν έχουν καμπόσα σκαλοπάτια. Πρόσφατα γνώρισα έναν συλλέκτη στο μαγαζί εντός του σταθμού Grand Central που προσπαθούσε να πουλήσει ένα παιχνίδι Ροζ Πάνθηρα του 1976 (με κορδόνι που το τραβάς για να μιλήσει) και μια φιγούρα του Soundwave, ενός από τους Transformers, του 1984. Το υποκατάστημα της Αστόρια, που ανοίγει μόνο τα σαββατοκύριακα, κρύβει στο υπόγειό του ένα μεγάλο, φωτεινό δωμάτιο γεμάτο παλιά τεύχη, πολλά εκ των οποίων κοστίζουν μόνο 99 σεντ.

Το Montasy Comics στη συνοικία Midtown του Μανχάταν.

Montasy Comics (431 Fifth Ave., second floor, Midtown, montasynyc.com)

Το μαγαζί φιλοξενεί συχνά τουρνουά παιχνιδιών με κάρτες και επεκτείνεται και στον πάνω όροφο που χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις υπογραφής περιοδικών κόμικς και για εκθέσεις ντόπιων δημιουργών. Μια επιγραφή λέει «Keep it friendly, respectful and FUN!» (σε ελεύθερη μετάφραση: Να είστε φιλικοί, να δείχνετε σεβασμό και να το διασκεδάζετε!)

Time Machine (104 Washington Place, West Village, 212-691-0380)

Το μαγαζί αυτό αποτελεί θεσμό χάρη στον ιδιοκτήτη του Roger Williams, που το λειτουργεί με την ίδια περίπου μορφή και όνομα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. «Για μένα δεν είναι δουλειά», μου είπε σε πρόσφατη επίσκεψή μου όταν βρήκα κανά δύο «Best of DC Blue Ribbon Digests» (ανθολογίες τσέπης της DC) από τη δεκαετία του 1980.

Στο Κουίνς

Anime Castle (35-32 Union St., Flushing, animecastle.com)

Το κατάστημα αυτό είναι αφιερωμένο στα ιαπωνικά κινούμενα σχέδια και περιλαμβάνει ό,τι μπορεί να ενδιαφέρει τους οπαδούς τους –DVD, αφίσες, παιχνίδια, βιβλία και αμέτρητους τόμους ιαπωνικών κόμικς «μάνγκα» που έχουν εμπνεύσει και εξακολουθούν να εμπνέουν ταινίες και σειρές κινούμενων σχεδίων.

Everyone Comics & Books (41-26 27th St., Long Island City, everyonecomics.com)

Το αδελφάκι αυτό του Anyone Comics στο Μπρούκλιν άνοιξε τον Μάρτιο. Βιβλία για νεαρούς αναγνώστες εκτίθενται δίπλα στις μεγάλες βιτρίνες του μαγαζιού απέναντι από μια τοιχογραφία με τους Doom Patrol, τους εκκεντρικούς ήρωες της DC στους οποίους περιλαμβάνεται ένας «νοήμων» δρόμος ονόματι Danny the Street.

It’s a Hit Collectibles (90-08 Jamaica Ave., Woodhaven, 718-805-2020)

Το μαγαζί έχει έντονη παρουσία στο Instagram, όπου ποστάρει πρόσφατα αποκτήματά του, όπως παιχνίδια Nintendo, κασέτες και αμερικανικά κόμικς μεταφρασμένα σε ξένες γλώσσες. Έχει πλάκα να βλέπεις τη Wonder Woman να λέει «I’ve had my fill of the evils of Man’s world» στα Γερμανικά.

Στο Royal Collectibles θα βρείτε μυθιστορήματα-κόμικς και συλλεκτικά αντικείμενα.

Royal Collectibles (96-01 Metropolitan Ave., Forest Hills; 45-03 Broadway, Astoria, royalcomicsnyc.com)

Η πρόσοψη του πιο ευρύχωρου υποκαταστήματός του στη συνοικία Forest Hills φιλοξενεί μια τοιχογραφία με χαρακτήρες από κόμικς που σε οδηγούν στην είσοδο, ενώ η ανακοίνωση των γενεθλίων κάποιου πελάτη κάνει το μαγαζί να θυμίζει το μπαράκι της σειράς «Cheers», όπου «όλοι γνωρίζουν το όνομά σου». Μια γυάλινη προθήκη με κλειδαριά στρέφει το βλέμμα σε κάποια κόμικς όπως το «She-Hulk» του 1980, διαθέσιμα για 17 δολάρια. Το υποκατάστημα στην Αστόρια έχει αντίστοιχο απόθεμα.

Silver Age (2255 31st St., No. 208, Astoria, silveragecomics.com)

Μου άρεσαν τα σετ αυτού του μαγαζιού – αρκετά τεύχη μιας συγκεκριμένης σειράς κόμικς σε σταθερή τιμή. Ένα σετ «Captain America» (τεύχη 193-206) δια χειρός Τζακ Κίρμπι πωλούνταν για 450 δολάρια.

Ultimate Card and Comics Universe (19907 34th Ave., Flushing, 718-888-9587)

Αποτελεί τμήμα του Wrestling Universe. Το κατάστημα στη συνοικία Flushing έχει εξαιρετικό απόθεμα από παλιά τεύχη, προσφορές και αθλητικά ενθύμια, όπως μπάλες μπέιζμπολ με αυτόγραφα των Howard Johnson και Dwight Gooden, παλιών παικτών των New York Mets (αξίας 59,95 δολαρίων).

Στο Στάτεν Άιλαντ

H Joy Ghigliotti, ιδιοκτήτρια του Hypno-Tronic Comics στο Staten Island.

Hypno-Tronic (156 Stuyvesant Place, St. George, hypnotroniccomics.com)

Το μαγαζί εστιάζει το ενδιαφέρον του σε κόμικς τρόμου και φαντασίας. Η ιδιοκτήτρια, Joy Ghigliotti, αισθάνεται περήφανη που διαθέτει δυσεύρετα κομμάτια, όπως έναν Yoda σε κανονικό μέγεθος που αποτελούσε μέρος μιας προωθητικής καμπάνιας της Pepsi και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι Dragnet από το 1955. Μου άρεσε η ενθουσιώδης ταμπέλα του μαγαζιού «Κόμικς με ένα δολάριο, γιούπι!»

Newbury Comics (2655 Richmond Ave., Space 2300, New Springville, newburycomics.com)

Το συγκεκριμένο υποκατάστημα της αλυσίδας Newbury –στη ιστοσελίδα τους απαριθμούν 30 διαφορετικά– είναι ένας πολυχώρος αφιερωμένος στην ποπ κουλτούρα, όπου τα βινύλια χαίρουν της ίδιας εκτίμησης με τα κόμικς. Αν επιθυμήσατε ποτέ κάλτσες «Game of Thrones» ή κάλτσες διακοσμημένες με τον Astro από τους The Jetsons, θα τις βρείτε εδώ.

JHU Comic Books (298B New Dorp Lane, New Dorp, jhucomicbooks.com)

Παρά τις αρκετές μετακομίσεις του και τη νέα διοίκηση, το μαγαζί αυτό εξακολουθεί να έχει στη βιτρίνα του ένα κανονικού μεγέθους άγαλμα του Silver Surfer που κάνει νεύμα στους πελάτες να μπουν μέσα. Είναι πιο ευρύχωρο από το αδελφάκι του στη συνοικία Kips Bay του Μανχάταν και είχε μια κόπια του «Sovereign Seven τεύχος 19» του 1996 που με έφερε ένα βήμα πιο κοντά στο να συμπληρώσω το σετ με τα περιοδικά που έχουν κατά καιρούς δημοσιεύσει γράμματά μου προς τους εκδότες.