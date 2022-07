48 ώρες στο Εδιμβούργο με τη Sarah Bailey

Είναι ακόμη Μάιος όταν κατεβαίνω στην πλατφόρμα του Σταθμού Waverley, αλλά το Εδιμβούργο ετοιμάζεται ήδη για την 75η επέτειο του Διεθνούς Φεστιβάλ του. Είναι η πρώτη φορά από το 2019 που η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά και ήδη η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει («Πάμε να τα δώσουμε όλα!» γράφει μια αφίσα που ζητά προσωπικό για το φεστιβάλ. Και δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι θα το κάνουν). Μερικά highlights του προγράμματος είναι μια επικών διαστάσεων μεταφορά του «A Little Life της Hanya Yanagihara από το Εθνικό Θέατρο του Άμστερνταμ, μια διασκευή της Μήδειας διά χειρός Liz Lockhead, στην οποία πρωταγωνιστεί η Adura Onashile, ενώ δεν πρέπει να χάσετε τον Alan Cummings, που υποδύεται τον Σκωτσέζο ποιητή Robert Burns στην παγκόσμια πρεμιέρα του χοροθεάτρου Burn. Και δεν έχω αναφέρει τα φεστιβάλ κινηματογράφου, βιβλίου και τέχνης ‒ αποτελούν όλα μέρος της καλλιτεχνικής γιορτής που δίνει ζωή στην πόλη τις νύχτες του καλοκαιριού, όταν ο ήλιος μοιάζει να μη δύει ποτέ (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα edinburghfestivalcity.com).

Ανάσες ανεμελιάς στο γρασίδι των Princes Street Gardens. © VISUALHELLAS.GR

Στο ταξίδι μου αυτό, μένω στο Waldorf Astoria Edinburgh, The Caledonian, με τους εντυπωσιακούς τοίχους από κόκκινο ψαμμίτη, από το οποίο μπορείτε να θαυμάσετε το Κάστρο του Εδιμβούργου, τον πυργίσκο με το καμπαναριό της Εκκλησίας του St Cuthbert, καθώς και τους καταπράσινους κήπους των δίδυμων πάρκων Princes Street Gardens. Επιπλέον, βρίσκεται πολύ κοντά σε ορισμένους από τους κυριότερους χώρους διεξαγωγής του Φεστιβάλ του Εδιμβούργου (Usher Hall, The Lyceum, Film House), οπότε μπορεί να λειτουργήσει ως όμορφη και πολυτελής βάση για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν παραστάσεις του. Πρωτοάνοιξε το 1903 και διατηρεί πολλές πινελιές και κειμήλια της πλούσιας ιστορίας του, ενώ παράλληλα έχει εκμοντερνιστεί ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των σύγχρονων επισκεπτών. Για φαγητό δοκιμάστε το εστιατόριο Grazing by Mark Greenaway εντός του ξενοδοχείου. Σταθερή μου συνήθεια αποτελεί και το απογευματινό τσάι στο lounge, στο Peacock Alley, που κάθε φορά κρύβει νέες εκπλήξεις. Η πιατέλα μου είναι γεμάτη μπαμπάδες με ρούμι, μακαρόν, ρόφημα posset και αμέτρητες παραλλαγές με φλοράλ θεματική. Αγαπημένη μου επιλογή, τα scones λευκής σοκολάτας και βερβερίδας με μαρμελάδα εσπεριδοειδών και πηχτή κρέμα. Σας συμβουλεύω επίσης να παραγγείλετε το τσάι Peacock Alley με το σέξι, καπνιστό άρωμα από τον εκτενέστατο κατάλογο τσαγιών και βοτάνων. Ωστόσο, αυτό που ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο στο ξενοδοχείο είναι τα δωμάτια. Μένω στη σουίτα Alexander Graham Bell, που τιμά τον γεννημένο στο Εδιμβούργο επιστήμονα και εφευρέτη (διακριτική μνεία αποτελεί η πολύ έξυπνη επιλογή ασπρόμαυρων φωτογραφιών στους τοίχους). Η θέα της Παλιάς Πόλης του Εδιμβούργου που απλώνεται από το παράθυρό μου, παραπέμποντας σε οροσειρά γοτθικής αρχιτεκτονικής, είναι τόσο συγκλονιστική που δεν μου πάει η καρδιά να κλείσω τις κουρτίνες πηγαίνοντας για ύπνο.

Η εμβληματική νεοκλασική πρόσοψη της Εθνικής Πινακοθήκης της Σκωτίας. © VisitScotland/Kenny Lam

Τέχνη για όλους

Ακόμα κι αν δεν ταξιδεύετε στο Εδιμβούργο για κάποιο από τα θερινά φεστιβάλ του, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός ξεχειλίζουν σε κάθε σπιθαμή της πόλης και τα μουσεία θα σας ανταμείψουν. Επισκεφθείτε οπωσδήποτε την Εθνική Πινακοθήκη της Σκωτίας (National Gallery of Scotland, The Mound), για να δείτε την αγαπημένη ελαιογραφία του Henry Raeburn με τίτλο «The Skating Minister» (Ο Ιερέας που Κάνει Πατινάζ). Για κάτι πιο σύγχρονο, λατρεύω τη Fruitmarket Gallery (45 Market St), για το ζωηρό πρόγραμμα εκθέσεων, καθώς και το εξαιρετικό βιβλιοπωλείο και καφέ της. Η κάθε γωνιά είναι τρομερά προσεγμένη και αποτελεί χάρμα οφθαλμών: από τα φωτιστικά που κρέμονται σαν αιωρούμενα διαστημόπλοια πάνω από τον πάγκο των αρτοσκευασμάτων μέχρι το επιτοίχιο γλυπτό της Kiki Smith με τα νέον φώτα, που θα σας εξάψει την περιέργεια.

Από τη Fruitmarket Gallery μπορείτε να ξεκινήσετε την περιπλάνησή σας στην Παλιά Πόλη, που είναι σχετικά μικρή, αλλά χτισμένη σε λόφο, γεγονός που σας επιτρέπει να θαυμάζετε την αριστουργηματική αρχιτεκτονική της όποτε βρίσκεστε σε ψηλό σημείο. Με τόσο περπάτημα, οι τακτικές στάσεις είναι απαραίτητες. Η πόλη φημίζεται για την ακμάζουσα σκηνή των ανεξάρτητων καφέ – κάτι που δεν έχω συναντήσει πουθενά αλλού σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν πάρα πολλά που θα μπορούσα να αναφέρω, αλλά ξεχωρίζω το Milkman, με δύο καταστήματα στην πολύβουη Cockburn Street. Σε αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στον Σταθμό Waverly και στεγάζεται σε ένα πρώην ζαχαροπλαστείο, συχνάζουν βιβλιόφιλοι hipsters. Άλλο ένα απολαυστικό καφέ είναι το σκανδιναβικό Söderberg. Ανακάλυψα τέσσερα παραρτήματά του κατά τις περιπλανήσεις μου, μεταξύ των οποίων το Söderberg Pavillion (1 Lister Square), που τις Κυριακές φιλοξενεί live τζαζ μουσική και βρίσκεται πολύ κοντά στο απίστευτο πάρκο The Meadows. Πάρτε ένα kardemummabulle (ψωμάκι με κάρδαμο) για το πικνίκ σας και ένα βαζάκι μαρμελάδα αχλάδι με τζίντζερ για ενθύμιο.

Σύγχρονη τέχνη στη Fruitmarket Gallery. © Neill Hanna

Από εκεί, κατευθυνθείτε προς το Bristo Place, όπου η θρυλική εταιρεία παραγωγής Underbelly θα παρουσιάσει τις ιδιαίτερες και ανατρεπτικές παραστάσεις της, στο πλαίσιο του Edinburgh Fringe Festival, της πιο εναλλακτικής φεστιβαλικής πρότασης της πόλης (από 5 έως 29 Αυγούστου). Η οδός Royal Mile μπορεί να σας φανεί αποπνικτική την περίοδο αιχμής, καθώς κάτω από τον επιβλητικό καθεδρικό του Saint Giles περιφέρεται πλήθος κόσμου: άνθρωποι που διαβάζουν ταρό, κυρίες με αμέτρητα piercings, μουσικοί που παίζουν γκάιντα. Αν νιώσετε να κουράζεστε, σας προτείνω ανεπιφύλακτα μια στάση στην πιτσαρία Civerinos (Hunter Square). Ο μοντέρνος νέον διάκοσμος και οι πεντανόστιμες πίτσες της θα σας ανεβάσουν σίγουρα τη διάθεση. Αν πάλι θέλετε να αποφύγετε τα κλασικά σουβενιράδικα με τα μαζικής παραγωγής αναμνηστικά ντυμένα με καρό ύφασμα απ’ άκρη σ’ άκρη, κατευθυνθείτε προς την Cockburn Street για πολύ πιο ανεξάρτητες και εμπνευσμένες αγορές. Μου αρέσει το Eden (37 Cockburn Street), που δείχνει μια ιδιαίτερη αγάπη και ευαισθησία για τον πλανήτη, και το W. Armstrong & Son (29 Cockburn Street), όπου θα βρείτε vintage κομμάτια, όπως ένα πουλόβερ Aran με περίπου 20 λίρες. Επίσης, δεν μπορώ να αντισταθώ στο Cookie (29A Cockburn Street) για τις πιτζάμες One Hundred Stars, το αγαπημένο μου brand. Αλλά και το απίστευτο κιμονό τους με σχέδιο τον χάρτη του Εδιμβούργου είναι κάτι που ίσως θα θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας! Έχω ένα αντίστοιχο με χάρτη του Μανχάταν – ο δικός μου φόρος τιμής στα χρόνια που πέρασα στη Νέα Υόρκη. Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι αποτελεί τον απόλυτο ταξιδιωτικό σύντροφο και πιάνει ελάχιστο χώρο στη βαλίτσα.

Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στα vintage κομμάτια του W. Armstrong & Son. © VISUALHELLAS.GR

Όσο περπατάς, τόσο ανακαλύπτεις

Αν έχετε όρεξη για ιστορία και περισυλλογή, φορέστε άνετα παπούτσια και κατεβείτε το Canongate με μία στάση στο The People’s Story Museum (163 Canongate) και ακόμα μία για να θαυμάσετε τη μοναδική αρχιτεκτονική του 17ου αιώνα στην εκκλησία Canongate Kirk (153 Canongate), της οποίας τη στέγη κοσμούν επιχρυσωμένα κέρατα ελαφιού. Θα καταλήξετε στο Holyrood House, την κατοικία της βασίλισσας στο Εδιμβούργο, όπου φιλοξενείται μια εξαιρετική έκθεση με πίνακες από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ (με έργα των Rembrandt, Rubens και Gentileschi) έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Απέναντι, το Κτίριο του Σκωτσέζικου Κοινοβουλίου είναι ένα αρχιτεκτονικό τόλμημα του Ισπανού Enric Miralles, ο οποίος απεβίωσε πριν από τα αποκαλυπτήριά του, το 2004. Με τον εντυπωσιακό του σχεδιασμό, που θυμίζει αναποδογυρισμένες βάρκες στη σειρά, το κτίριο δεν αρέσει σε όλους, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι πολύ τολμηρό, όμορφο και προσβάσιμο στο ευρύ κοινό, όπως μαρτυρούν οι σχολικές εκδρομές και τα γκρουπ επισκεπτών που συγκεντρώνονται απέξω.

Μετά το κτίριο του Κοινοβουλίου, θα βρείτε την είσοδο του Holyrood Park και την άγρια ομορφιά του Salisbury Crags, ενός διάσημου σημείου για πεζοπορία που, για να το απολαύσετε όπως του πρέπει, καλό θα ήταν να αφιερώσετε μία ολόκληρη μέρα (και να πάρετε μαζί και φαγητό). Αν έχετε χρόνο και παπούτσια με χοντρές σόλες, αξίζει να ανεβείτε τα βράχια και να φτάσετε στο Arthur’s Seat, το ανενεργό ηφαίστειο που εξερράγη για τελευταία φορά πριν από 340 εκατ. χρόνια και προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης. Από εδώ θα συλλογιστείτε το απίστευτο γεγονός ότι το Κάστρο του Εδιμβούργου είναι χτισμένο σε έναν άλλο πόρο του ιδίου ηφαιστείου. Ποιος να το φανταζόταν;

Ταξίδι στον χρόνο προσφέρει η γειτονιά του Dean Village με τα ατμοσφαιρικά κτίσματα. © VisitScotland/Kenny Lam

Δύο γειτονιές-έκπληξη

Στην άλλη άκρη της πόλης, ανυπομονώ να ανακαλύψω δύο γειτονιές γεμάτες ζωντάνια: το Stockbridge, το οποίο βρίθει από μέρη με χειροποίητο σπιτικό φαγητό και καλλιτεχνικές μπουτίκ, και το Dean Village. Από το ξενοδοχείο μου, φτάνω σε 15-20 λεπτά με τα πόδια, διασχίζοντας τη Νέα Πόλη και περνώντας από τις επιβλητικές νεοκλασικές αυλές της Charlotte Square. Tην πλατεία σχεδίασε ο διάσημος Bρετανός αρχιτέκτονας Robert Adam, όπως επίσης το κτίριο The Georgian House (7 Charlotte Square), ένα εξαιρετικό δείγμα γεωργιανής αρχιτεκτονικής της πόλης, που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Τρελαίνομαι να περπατάω στους κομψούς αστικούς δρόμους, με τους κήπους γεμάτους ανθισμένους κυάνανθους και κληματίδες. Μπαίνοντας στο Stockbridge, το βλέμμα μου πέφτει σε μια επιγραφή του 17ου αιώνα πάνω από μια πόρτα αγροικίας, που γράφει το θρυλικό «Μόνο τον Θεό να Φοβάστε». Η γειτονιά, ξεχωριστό χωριό κάποτε, είναι γεμάτη φαντάσματα του παρελθόντος.

Ξεκινήστε τη βόλτα σας στο Stockbridge από το Ocelot Chocolate (122-124 Raeburn Pl) των Matt και Ish Broadbent, οι οποίοι δημιούργησαν το πιο κουλ brand με γλυκίσματα στην πόλη. Αξίζει μια επίσκεψη μόνο και μόνο για τις συσκευασίες με χαρούμενα σχέδια που θυμίζουν πωλητήριο γκαλερί. Εδώ βρίσκεται και το εργοστάσιο της Ocelot, ενώ υπάρχουν και κομψότατες βρύσες από τις οποίες ρέει καυτή σοκολάτα, που μπορείτε να απολαύσετε στο καφέ εντός του κτιρίου. Το Stockbridge φημίζεται για τη γαστρονομική σκηνή του και έχει να επιδείξει πληθώρα καταστημάτων τυριών, καφεκοπτείων και ντελικατέσεν. Μια πολύ αξιόλογη πρόταση για τέχνη και φαγητό είναι το Cowan & Sons Print Edition Shop (33 Raeburn Pl.). Τη μέρα που το επισκέφθηκα, η ουρά έκανε τον γύρο του τετραγώνου.

Το βιβλιοπωλείο Rare Birds Book Shop προωθεί τη γυναικεία λογοτεχνία. © VisitScotland/Kenny Lam

Λίγες πόρτες παρακάτω, θα βρείτε το Rare Birds Book Shop (3 Raeburn Pl.), ένα συναρπαστικό γυναικείο βιβλιοπωλείο που εξυμνεί και προωθεί τη γυναικεία γραφή. Σχεδόν κάθε βιβλίο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, ενώ στα ράφια του θα βρείτε και πρωτότυπα αντικείμενα για δώρα. Στρίβω στη γωνία και μπαίνω στη St Stephens Street. H πύλη της ζωοπανήγυρης που λειτουργούσε κάποτε εδώ αποτελεί πλέον σημείο συνάντησης των ινσταγκράμερ για σέλφι. Και εδώ θα βρείτε ενδιαφέροντα καταστήματα για ψώνια, ιδιαίτερα μέρη για ποτό και φαγητό, από το Jorum Studio (12 St Stephens Street) με τα χειροποίητα σκωτσέζικα αρώματα μέχρι το The Antiquary Bar (72-78 St Stephen Street), που έχει αποτελέσει στέκι για πολλούς καλλιτέχνες, επίδοξους ποιητές και ροκάδες κατά την πάροδο των χρόνων. Επιπλέον, τα μαγαζιά με vintage ρούχα της περιοχής δεν συγκρίνονται με άλλα. Το πιο όμορφο στα δικά μου μάτια είναι το 55 Vintage Clothes (55 St Stephens Street), όπου τα υπέροχα εμπορεύματα διατίθενται προς πώληση σε άψογη κατάσταση ‒ κολλαρισμένα, σιδερωμένα και πεντακάθαρα.

Πολύ κοντά βρίσκονται τα σκαλιά που οδηγούν στο μονοπάτι Water of Leith Walkway, στην όχθη του ποταμού Leith. Δίπλα μου άνθρωποι τρέχουν, ποδηλατούν ή βγάζουν βόλτα τα σκυλιά τους κι εγώ απολαμβάνω τις πεταλούδες να πεταρίζουν γύρω μου και τις πάπιες με τα βαθυπράσινα φτερά να γυαλίζουν στον ήλιο. Έχω χαθεί στις σκέψεις μου ονειροπολώντας, όταν ξαφνικά παρατηρώ το γλυπτό ενός γυμνού άνδρα στο νερό (ένα από τα έξι παρόμοια αγάλματα του Βρετανού γλύπτη Anthony Gormley). Καθώς σκύβω, για να βγάλω μια φωτογραφία με το κινητό μου, αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι έχουν πέσει στο νερό προσπαθώντας να κάνουν το ίδιο.

Γαστρονομία αξιώσεων από τον σεφ Stuart Ralston στο εστιατόριο Aizle (φωτογραφία) και στο «αδελφάκι» του, το Noto. © Sally Jubb

Μου απομένει λίγος χρόνος για ένα τελευταίο δείπνο στην πόλη και έχω τρία μέρη κατά νου: το Radicibus (2 Deanhaugh St, Stockbridge, φημίζεται για τα ιταλικά του μενού γευσιγνωσίας), το Aizle (38 Charlotte Square, εντός του ξενοδοχείου Kimpton Charlotte Square Hotel, τρομερά δύσκολο να εξασφαλίσεις κράτηση) και το μικρό αδερφάκι του, το Noto (47A Thistle Street), το οποίο βρίσκεται κρυμμένο δίπλα σε καταστήματα με indie περιοδικά και χίπστερ μπουτίκ. Στην ουσία, το Noto αποτελεί μια πιο χαλαρή βερσιόν του Aizle, αν και είναι εξίσου δύσκολο και εδώ να βρεις τραπέζι. Όμως η τύχη μού χαμογέλασε και βρήκα μια θέση στο μπαρ. Έφαγα την πιο κολασμένη burrata με σάλτσα ρομέσκο και φρυγανισμένο προζυμένιο ψωμί και ένα πιάτο με σελινόριζα, μπρόκολο, miso και μικρά βρώσιμα μοβ λουλούδια για ντεκόρ, το οποίο βλέπω ακόμη στον ύπνο μου. Έχω να πω ότι το εστιατόριο αυτό έχει κερδίσει επάξια τη φήμη του.

Ανεβείτε έως το ανενεργό ηφαίστειο Arthur’s Seat για πανοραμική θέα της πόλης. © VisitScotland/Kenny Lam

ME ΜIA MΑTIA

Κάντε κράτηση Εξασφαλίστε εισιτήρια για το Διεθνές Φεστιβάλ του Εδιμβούργου (από 5 έως 28 Αυγούστου) στο eif.co.uk.

Για αγορές Αν ψάχνετε κάτι σε τουίντ, το Walker Slater ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Λατρεύω τα σακάκια Harris Tweed (44-46 Victoria St., walkerslater.com).

Για φαγητό Όμορφα τραπέζια, μικρά πιάτα και σύγχρονο, εμπνευσμένο από τη Νέα Υόρκη dining στο Noto (47A Thistle Street, notoedinburgh.co.uk ).

Για περιποίηση Κλείστε μια 111 SKIN «Harley Street» περιποίηση προσώπου στο The Waldorf Astoria Spa αν σας το επιτρέπει το πρόγραμμά σας και θα νιώσετε σαν άλλη J.Lo. (τηλ. +44- 131 222 8836, [email protected]).