Μπράιτον: Βόλτες στην παραλία και στις πιο κουλ γειτονιές

Από το 1841 που έφτασαν στο Μπράιτον οι Βρετανικοί Σιδηρόδρομοι, οι Λονδρέζοι το επιλέγουν σταθερά για τις εκδρομές του Σαββατοκύριακου. Ήταν τότε, στα μέσα του 19ου αιώνα, που το παραθαλάσσιο ψαροχώρι άρχισε να αναπτύσσεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εκδρομέων που κατευθύνονταν εδώ για τον καθαρό αέρα και τη θάλασσα. Σήμερα θεωρείται το πιο hip μέρος της Αγγλίας και ψηφίζεται σε λίστες ως ο καλύτερος τόπος για να ζεις και να εργάζεσαι στη Μεγάλη Βρετανία. Σε απόσταση μιας ώρας με το τρένο από το Λονδίνο, είναι δημοφιλής προορισμός για τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού και όχι μόνο. Οι χαμηλές θερμοκρασίες των νερών του Αγγλικού Καναλιού δεν πτοούν τους επισκέπτες που κατακλύζουν την παραλία του Μπράιτον για βουτιές. Γνωστό και ως «Λονδίνο δίπλα στη θάλασσα», αποτελεί μια ατέλειωτη παιδική χαρά για ενηλίκους, γεμάτο καθώς είναι με παμπ, εστιατόρια, καφέ, εμπορικά μαγαζιά και αξιοθέατα.

Οι κάτοικοί του όμως έχουν και άλλους λόγους να αγαπούν την πόλη τους και να νιώθουν περήφανοι. Το Μπράιτον είναι η πρωτεύουσα της βρετανικής ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και από τους πρώτους τόπους που αγκάλιασαν τη διαφορετικότητα, τόσο σε ό,τι αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό όσο και σε θέματα θρησκείας και τρόπου ζωής. Εδώ διοργανώνεται κάθε χρόνο στις αρχές Αυγούστου το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές Pride της Αγγλίας, στο οποίο καταφθάνουν επισκέπτες από όλη τη χώρα αλλά και την Ευρώπη. Φέτος θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 5 και 7 Αυγούστου, ενώ εκτιμάται πως στην κεντρική παρέλαση θα συμμετάσχουν πάνω από 300.000 άνθρωποι. Συναυλίες, πάρτι και πολλές ακόμη παράλληλες εκδηλώσεις θα πλαισιώσουν τη γιορτή.

Καλλιτέχνες κάθε λογής επιλέγουν το Μπράιτον ως τόπο διαμονής, αναζητώντας στην αγριεμένη θάλασσα και στα μεγάλα πάρκα του την έμπνευσή τους. Η κοινωνία του είναι ανοιχτή στη διαφορετικότητα, στις νέες ιδέες, στην τέχνη, στην έκφραση και στη δημιουργία. Η πόλη αποτελεί προορισμό και για τους απανταχού foodies: από κλασικές παμπ που σερβίρουν fish & chips μέχρι μισελενάτα εστιατόρια, pop up καντίνες αλλά και μια δυναμική χορτοφαγική σκηνή, οι επιλογές για φαγητό είναι σχεδόν ανεξάντλητες.

1. Ένα πρωινό στο North Laine

Τα στενά σοκάκια του North Laine γεμίζουν με κόσμο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. © VISUALHELLAS.GR

Η γειτονιά του North Laine θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το «Μοναστηράκι του Μπράιτον», αφού εδώ θα βρείτε δισκάδικα, μαγαζιά με ρούχα δεύτερο χέρι και αντίκες. Οι περισσότερες οδοί είναι πεζοδρομημένες και έτσι μπορείτε να χαζεύετε με την ησυχία σας, χωρίς την όχληση των αυτοκινήτων, τα χειροποίητα αντικείμενα, τα παλιά βιβλία και τα διακοσμητικά που πωλούν τα τοπικά μαγαζιά. Κατηφορίστε τη Sydney Street και σταματήστε για καφέ είτε στο Pelicano (28 Sydney St) είτε στο The Roastery (13-14 Sydney St). Στο ανθοπωλείο Bonsai-Ko (45 Sydney) σας περιμένει μια εκπληκτική συλλογή μπονσάι, ενώ αξιόλογα βιβλία σε τιμές-έκπληξη θα βρείτε στο Books for Amnesty (15 Sydney) και στο Oxfam (30 Kensington Gardens). Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το βραβευμένο δισκάδικο Resident (27-28 Kensington Gardens), για το οποίο ο Nick Cave, κάτοικος του Μπράιτον, έχει δηλώσει ότι είναι το καλύτερο της Ευρώπης. Αν σας αρέσουν τα vintage ρούχα και αντικείμενα, μη χάσετε το Snooper’s Paradise (7-8 Kensington Gardens) και πριν φύγετε από την περιοχή, περάστε μια βόλτα από την Kensington Street για να θαυμάσετε τα γκράφιτι από ντόπιους καλλιτέχνες.

2. Προβλήτα και ηλεκτρικό τρενάκι

Το ηλεκτρικό τρενάκι θα σας πάει από την προβλήτα στη μαρίνα. © VISUALHELLAS.GR

Κατασκευάστηκε το 1899, έχει μήκος 530 μέτρα και συγκεντρώνει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Η προβλήτα Brighton Palace Pier έχει εμφανιστεί σε ταινίες και σειρές και είναι ένα εμβληματικό αξιοθέατο της πόλης. Κατά μήκος της θα βρείτε καφέ και εστιατόρια, αλλά και roller coasters, καρουζέλ και άλλα παιχνίδια για παιδιά. Περπατήστε μέχρι την άκρη της, κοιτάξτε πίσω το Μπράιτον ή αφήστε το βλέμμα σας να περιπλανηθεί δεξιά και αριστερά στην παραλία. Δίπλα από την προβλήτα ξεκινάει το Volk’s Electric Railway, ένα ηλεκτρoκίνητο τρένο που λειτουργούσε από το 1883 και σήμερα εκτελεί δρομολόγια ως τουριστικό τρενάκι με θέα στη θάλασσα. Θα αποβιβαστείτε περίπου 2 χλμ. στα δυτικά και από εκεί θα κατηφορίσετε μέχρι τη μαρίνα του Μπράιτον, τη μεγαλύτερη της Αγγλίας, όπου υπάρχουν πολλές επιλογές για φαγητό, σινεμά, μπόουλινγκ, ακόμα και μίνι γκολφ με μπαλάκια που φωσφορίζουν.

Ιnfo

Volk’s Electric Railway, volksrailway.org.uk. Το εισιτήριο μετ’ επιστροφής κοστίζει 6,40 ευρώ.

3. Mε τα πόδια ή με ποδήλατο

H παραλία του Rottingdean, ανατολικά του Μπράιτον. © AFP/VISUALHELLAS.GR

Αν σας αρέσει το περπάτημα και ειδικά δίπλα στη θάλασσα, αναζητήστε το Undercliff Walk, ένα μονοπάτι που ξεκινάει από τη μαρίνα και το πρώτο του κομμάτι τελειώνει 5 χιλιόμετρα πιο ανατολικά, στο χωριό Saltdean. Στη μία πλευρά του ορθώνεται τείχος που προστατεύει τους βράχους από τη διάβρωση που προκαλούν το θαλασσινό νερό και τα κύματα. Καθώς περπατάτε, από τη μία μεριά θα έχετε τη θάλασσα και από την άλλη τα πανύψηλα, απότομα βράχια. Μπορείτε να κάνετε στάση είτε λίγο πριν από το τέλος του πρώτου τμήματος της διαδρομής στο χωριό Saltdean, όπου λειτουργεί το καφέ Whitecliffs με θέα στη θάλασσα, είτε νωρίτερα στο χωριό Rottingdean, που έχει πιο παραδοσιακή ατμόσφαιρα και διάφορες επιλογές για καφέ και φαγητό. Αν δεν θέλετε να περπατήσετε, μπορείτε να κάνετε τη διαδρομή και με ποδήλατο, νοικιάζοντάς το για 7 ευρώ την ώρα ή 11,5 ευρώ τις 2 ώρες στο Brighton Beach Bikes, κοντά στο Palace Pier.

Ιnfo

Brighton Beach Bikes, Kings Road Arches, 250E Kings Rd, brightonbeachbikes.co.uk

4. Beach life

Τους καλοκαιρινούς μήνες, αρκετοί ντόπιοι τολμούν τη βουτιά στα κρύα νερά της θάλασσας. © Getty Images / Ideal Image

Από την προβλήτα και μέχρι την πλατεία Brunswick απλώνεται το κύριο παραλιακό κομμάτι του Μπράιτον και εδώ, αργά το απόγευμα, θα δείτε όλο τον κόσμο: οικογένειες που έχουν βγει βόλτα με τα παιδιά τους, ανθρώπους που τρέχουν, περπατούν ή απλώς πίνουν μια μπίρα δίπλα στη θάλασσα. Δίπλα στο Palace Pier, στο Brighton Fishing Museum θα δείτε την αλιευτική ιστορία της πόλης μέσα από αντικείμενα και φωτογραφίες, ενώ σε όλο το μήκος της παραλίας θα δείτε πάγκους και καντίνες που σερβίρουν fish & chips και φρέσκα θαλασσινά. Ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα του Μπράιτον είναι το i360, o πύργος που κατασκεύασε η αεροπορική εταιρεία British Airways το καλοκαίρι του 2016 σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή. Ο πύργος έχει ύψος 162 μέτρα και η περιστρεφόμενη καμπίνα ανεβάζει τους επισκέπτες σε ύψος 138 μέτρων για να απολαύσουν την πόλη από ψηλά. Για καφέ ή ποτό καθίστε στο Brighton Beach Club (26 Kings Rd).

Στο Brighton Fishing Museum, θα δείτε καΐκια και σύνεργα ψαρέματος. © VISUALHELLAS.GR

Ιnfo

Brighton Fishing Museum, 201 Kings Rd Arches, είσοδος δωρεάν, καθημερινά 10.00-16.00.

i360, είσοδος 20 ευρώ. Η «πτήση» διαρκεί περίπου 25 λεπτά.

5. Η πιο κουλ γειτονιά

Στο Kemptown πραγματοποιείται ένα από τα μεγαλύτερα πάρτι της γιορτής του Pride. © VISUALHELLAS.GR

Χαλαρά vibes, προνομιακή θέα στη θάλασσα, συναρπαστικό nightlife: αυτοί είναι οι λόγοι που το βρετανικό περιοδικό Time Out συμπεριέλαβε το Kemptown στις πιο κουλ γειτονιές του κόσμου για το 2021. Το Kemptown είναι και η πατρίδα του Pride, αφού εδώ πραγματοποιείται το μεγάλο πάρτι της διοργάνωσης. Η περιοχή φιλοξενεί πολλούς καλλιτέχνες, γκαλερί, καφέ και παμπ, αλλά και το Brighton College, ένα από τα πιο ακριβά ιδιωτικά σχολεία της κομητείας του Σάσεξ. Ξεκινήστε από την πλατεία Sussex απέναντι από τη θάλασσα. Τα περισσότερα από τα σπίτια που την πλαισιώνουν χτίστηκαν τη δεκαετία του 1820 και χαρακτηρίζονται τυπικά δείγματα της αρχιτεκτονικής της περιόδου της Αντιβασιλείας στην Αγγλία. Από εδώ ακολουθήστε τον Eastern Road, κάντε μια στάση για σνακ και καφέ στο Marmalade Store (238 Eastern Rd) ή αναζητήστε για brunch το Egg & Spoon (107-108 St Georges Rd). Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Queen’s Park, με μονοπάτια, λίμνη με πάπιες και παιδική χαρά. Η κεντρική οδός του Kemptown είναι η St James Street, με πολλές επιλογές για φαγητό – ανάμεσά τους η παμπ Hand in Hand (33 Upper St. James St), που λειτουργεί από το 1830. Αν είναι Κυριακή, γευματίστε στο Saint George’s Inn (33 Upper Sudeley St), που φημίζεται για το νοστιμότατο Sunday Roast του (ροστ μπιφ που σερβίρεται με σάλτσα και συνοδευτικά).

6. Bόλτα στα Lanes

© VISUALHELLAS.GR

Εδώ χτυπάει η καρδιά του κέντρου, στα φημισμένα Lanes, τα στενά σοκάκια πάνω από τη θάλασσα, στα οποία δεν έχουν πρόσβαση τα αυτοκίνητα και είναι γεμάτα μαγαζιά με μικροαντικείμενα, αντίκες και διακοσμητικά. Τα περισσότερα δρομάκια έχουν μεγάλη ιστορία και πολλά κρατούν από τον 16ο και τον 17ο αιώνα, όταν το Μπράιτον ήταν ένα μικρό ψαροχώρι. Πολλά σημεία έχουν ανακαινιστεί πρόσφατα με σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, όπως το Hannington’s Lane, που λειτούργησε για πρώτη φορά στη σημερινή του μορφή το 2019. Περιπλανηθείτε στα Lanes χωρίς σκοπό, το σίγουρο είναι πως θα το απολαύσετε.

7. Για μπίρα στο Brunswick

Στάση για μπίρα στην παμπ The Brunswick, στην ομώνυμη γειτονιά.

Η γειτονιά του Brunswick φημίζεται για την αρχιτεκτονική των σπιτιών, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι χτισμένα το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Ξεκινήστε από τη θάλασσα και την Brunswick Square και μην παραλείψετε να σταματήσετε για μπίρα στην ομώνυμη παμπ, The Brunswick (1-3 Holland Road), που σερβίρει και ωραία μπέργκερ σε εξωτερικό χώρο. Συχνά φιλοξενεί μουσικές βραδιές σε δύο ξεχωριστές αίθουσες που διαθέτει.

8. Στο σπίτι του εκκεντρικού βασιλιά

Royal Pavilion, η θερινή κατοικία του βασιλιά Γεωργίου Δ’ στο Μπράιτον. © RPMT

Ένας πραγματικός μπον βιβέρ ήταν ο βασιλιάς Γεώργιος Δ΄, με ανεπανάληπτο γούστο και αγάπη για την καλή ζωή. Ίσως γι’ αυτό και η θερινή κατοικία του που χτίστηκε το 1823 στο Μπράιτον είναι τόσο εντυπωσιακή. Αναμειγνύοντας την κλασική βρετανική αρχιτεκτονική της εποχής με ινδικά και κινεζικά στοιχεία, δημιούργησε το Royal Pavilion, το οποίο σήμερα έχει αναπαλαιωθεί και είναι επισκέψιμο. Θα δείτε τους διάφορους χώρους του μεγάλου αρχοντικού, από τα υπνοδωμάτια και την αίθουσα δεξιώσεων μέχρι το δωμάτιο μουσικής και την κουζίνα. Ωραίοι είναι και οι κήποι του Royal Pavilion, όπου λειτουργεί και καφέ. Στους κήπους στεγάζεται το Brighton Museum & Art Gallery, που φιλοξενεί μεταξύ άλλων ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις.

H μεγαλοπρεπής αίθουσα Saloon. © RPMT

Ιnfo

Royal Pavilion, ανοιχτά καθημερινά 09.30-17.45, είσοδος 20 ευρώ.

Brighton Museum & Art Gallery, ανοιχτά Τρίτη-Κυριακή 10.00-17.00, είσοδος 8,50 ευρώ.

9. Γεύση αγγλικής εξοχής

Το Seven Sisters είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της νότιας Αγγλίας. © Getty Images / Ideal Image

Η αγγλική εξοχή γύρω από το Μπράιτον είναι ακριβώς όπως την έχετε φανταστεί και όπως απεικονίζεται σε ταινίες και σειρές. Απέραντα πράσινα λιβάδια, στοιχισμένες συστάδες δέντρων, βικτωριανά αρχοντικά δίπλα στην αγριεμένη και αφρισμένη θάλασσα. Η πιο δημοφιλής εκδρομή με ορμητήριο την πόλη είναι αυτή που κατευθύνεται 50 χιλιόμετρα ανατολικά στην τοποθεσία Seven Sisters, η οποία οφείλει την ονομασία της στους επτά λόφους πίσω από τα κατάλευκα ψηλά και απότομα βράχια που ορθώνονται δίπλα στη θάλασσα. Μια πιο κοντινή εκδρομή είναι στο Devil’s Dyke, 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπράιτον. H καταπράσινη κοιλάδα με τους λόφους διαθέτει πολλά μονοπάτια και προσφέρει μοναδική θέα. Εδώ θα βρείτε και την ομώνυμη παμπ The Devil’s Dyke (Dyke Road, Poynings, Brighton), που σερβίρει περιποιημένο φαγητό.

10. Μετά το πάρκο… κοκτέιλ

© VISUALHELLAS.GR

Το 1997 το Μπράιτον συνενώθηκε με τη γειτονική πόλη Hove, η οποία διαθέτει φαρδείς δρόμους και περισσότερο πράσινο. Αξίζει μια βόλτα στο αριστοκρατικό Hove, αλλά κυρίως ένας αναζωογονητικός περίπατος στο Hove Park, ένα υπέροχο πάρκο με προνομιακή θέα στην πόλη. Για το καλύτερο fish & chips της περιοχής, αναζητήστε το Hove Place (37 First Ave, Hove). Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το μπαρ Gin Tub (16 Church Rd, Hove) με ωραία, speakeasy ατμόσφαιρα. Θα κάνετε την παραγγελία σας από το τηλέφωνο που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι σας, επιλέγοντας από μια μεγάλη ποικιλία σε τζιν και κοκτέιλ με βάση το τζιν.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Το Μπράιτον απέχει σχεδόν μία ώρα με το τρένο από το Λονδίνο. Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε απευθείας από το αεροδρόμιο, προτιμήστε να προσγειωθείτε στο Gatwick, που είναι το νοτιότερο του Λονδίνου και άρα το πιο κοντινό στο Μπράιτον (Gatwick-Brighton 30 λεπτά με το τρένο, εισιτήριο 10-20 ευρώ, ανάλογα με την ώρα και το πότε θα το κλείσετε). Μπορείτε να προαγοράσετε το σιδηροδρομικό σας εισιτήριο ηλεκτρονικά από πλατφόρμες όπως η thetrainline.com, εκμεταλλευόμενοι τις εκάστοτε προσφορές.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Το Μπράιτον διαθέτει πλήθος ξενοδοχείων, ξενώνων και διαμερισμάτων και δεν θα δυσκολευτείτε να βρείτε διαμονή ακόμα και τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού. Στην καρδιά της παραλίας, το εμβληματικό The Grand Brighton (97-99 King’s Road, grandbrighton.co.uk, από 270 ευρώ το δίκλινο με πρωινό), χτισμένο σε βικτωριανό στιλ, είναι από τις καλύτερες επιλογές. To New Steine Hotel (10-11 New Steine, newsteinehotel.com, από 120 ευρώ το δίκλινο χωρίς πρωινό) βρίσκεται κοντά στην προβλήτα και το Snooze (25 St George’s Terrace, snoozebrighton.com, από 100 ευρώ το δίκλινο χωρίς πρωινό) έχει διακόσμηση εμπνευσμένη από τα 1970s.