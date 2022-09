Τα σπίτια των άλλων: Τρεις νέες εκδόσεις μας ταξιδεύουν σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής

Santa Fe Modern: Contemporary Design in the High Desert

Helen Thompson, Photographs by Casey Dunn

Το λεύκωμα Santa Fe Modern (εκδόσεις Monacelli Press) αποκαλύπτει ότι ακόμα και το άγριο τοπίο της ερήμου μπορεί να αναδείξει τολμηρές προτάσεις σύγχρονων αρχιτεκτονημάτων. Μεγάλες επιφάνειες από γυαλί, βεράντες και αυλές με ανοίγματα που επιτρέπουν την ενσωμάτωση της θέας, του χρώματος και του φωτός μέσα στο σπίτι δημιουργούν μοναδικές συνδέσεις με την τοπογραφία που τα περιβάλλει.

Πρόκειται για την πρώτη παρουσίαση σύγχρονων κατοικιών στην πλούσια σε παραδόσεις και πολιτισμό Σάντα Φε, γι’ αυτό τον λόγο οι αρχιτέκτονες που συνεργάστηκαν για την έκδοση προέρχονται κυρίως από το Νέο Μεξικό. Γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά υλικά, όπως η πλίθα, τα οποία συνδυάζουν με ατσάλι και γυαλί, προτείνοντας μια νέα αρχιτεκτονική «διάλεκτο», διαμορφωμένη τόσο από παλιά ιδιώματα όσο και από τις απαιτήσεις που επιβάλλει η σημερινή εποχή.

Όλα τα σπίτια που έχουν επιλεγεί αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση συνέργειας με την τέχνη, ωστόσο απόλυτος πρωταγωνιστής παραμένει το τοπίο του Νέου Μεξικού. Η σύνδεση αυτή εξαλείφει τα όρια ανάμεσα στην παραδοσιακή και τη μοντέρνα αρχιτεκτονική δημιουργώντας ένα νέο δίπολο που με την πρώτη ματιά δείχνει ασύμβατο. Έναν σύγχρονο πειραματισμό για τολμηρούς.

monacellipress.com

Living in Morocco: Nature, Furniture Design, History

Photographs by Barbara & René Stoeltie

Γεμάτο πλούσια αρώματα, δαιδαλώδη πολύχρωμα παζάρια και μαγευτικά τοπία, το Μαρόκο είναι ένας γοητευτικός τόπος. Στη συλλεκτική έκδοση Living in Morocco (εκδόσεις Taschen) συγκεντρώθηκε μια επιλογή σπιτιών που επιδεικνύει μερικά από τα καλύτερα δείγματα τοπικής αρχιτεκτονικής.

Η κειμενογράφος Barbara Stoeltie και ο φωτογράφος René Stoeltie έχουν μεγάλη εμπειρία στον χώρο της εσωτερικής αρχιτεκτονικής. Ως ιδιοκτήτες γκαλερί έχουν ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου και ξέρουν να εκτιμούν το αυθεντικό. Από το 1984 συνεργάζονται με έντυπα εσωτερικής διακόσμησης, όπως τα Vogue, The World of Interiors, AD, Elle, House and Garden, κ.ά. Στη συγκεκριμένη έκδοση επιχειρούν μια ρεαλιστική απεικόνιση της παράδοσης και του πολιτισμού του Μαρόκου, εστιάζοντας σε ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό έχει να επιδείξει το πληθωρικό αυτό στιλ: από πολύχρωμα πλακάκια, τιρκουάζ πισίνες και πλούσιους κήπους μέχρι σκαλιστά ξύλινα έπιπλα, αντικείμενα από νεφρίτη, μαρμάρινες βρύσες, παραδοσιακά υφάσματα και χαλιά.

Περισσότερες από 500 σελίδες – με αποκλειστικές, χορταστικές φωτογραφίες – θα σας παρασύρουν σε ένα παραμυθένιο ταξίδι σε εξωτικά καταφύγια. Απολαύστε τες, ιδανικά, πίνοντας ένα φλιτζάνι αρωματικό τσάι μέντας.

taschen.com

Life’s a Beach: Homes, retreats and respite by the sea

Από μικρά παραλιακά σπίτια μέχρι μοντέρνα μπανγκαλόου με σύγχρονες ανέσεις, όλοι οι χώροι που φιλοξενούνται στο βιβλίο Life’s a Beach (εκδόσεις Gestalten) είναι σχεδιασμένοι για ξεκούραση και χαλάρωση. Δροσερά ησυχαστήρια δίπλα στο κύμα, εμπνέονται από το γαλάζιο της θάλασσας αποκαλύπτοντας ότι το στιλ τους δεν έχει εποχή.

Αν είστε και εσείς από εκείνους που απολαμβάνουν να περπατούν ή να χαλαρώνουν στην παραλία, δεν χορταίνουν να βλέπουν τη θάλασσα και ονειρεύονται ένα μικρό καταφύγιο δίπλα στο νερό, αυτό το βιβλίο θα σας εμπνεύσει. Χειροποίητα έπιπλα και φυσικά υλικά, φωτεινοί χώροι με lounge διάθεση συνδυάζονται με κομψότητα χωρίς να στερούνται πολυτέλειας.

Τα σπίτια της θάλασσας έχουν έναν δικό τους τρόπο ζωής: είναι εξωστρεφή, άνετα, φιλόξενα, χαλαρά. Ξεπερνούν την τοπική αρχιτεκτονική και την εσωτερική διακόσμηση, δοκιμάζοντας πρωτότυπους συνδυασμούς που παρασύρουν ιδιοκτήτες και επισκέπτες σε ταξίδια από τις ακτές της Αυστραλίας και της Βραζιλίας μέχρι τα νησιά του Αιγαίου. Στις σελίδες του Life’s a Beach θα εξερευνήσετε πόσοι διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν για να φτιάξετε το δικό σας ξεχωριστό και μοναδικό περιβάλλον, που θα αναδεικνύει την αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει η θάλασσα.

gestalten.com