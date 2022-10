ΜΟΜΕΜ: Tαξίδι στο παρελθόν και το μέλλον της ηλεκτρονικής μουσικής

Η μουσική που ταυτίστηκε με τη νεολαία της Ανατολικής Γερμανίας λίγα χρόνια πριν από την πτώση του Τείχους, απέκτησε πρόσφατα ένα ακόμα μουσείο, το MOMEM (Museum Of Modern Electronic Music), αυτή τη φορά στη Φρανκφούρτη. Η δομή του δεν έχει την αυστηρότητα ενός κλασικού μουσείου, δηλαδή δεν βασίζεται μόνο στην αφήγηση μέσω εκθεμάτων, αλλά και σε εργαστήρια, προβολές ταινιών και συζητήσεις σχετικά με όσα συμβαίνουν σήμερα στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Αυτή την περίοδο φιλοξενεί την έκθεση με τον ασυνήθιστο τίτλο «It’s simple to tell what saved us from hell», αφιερωμένη στον μεγάλο Γερμανό DJ και παραγωγό, Sven Väth.

Έως 30/10. momem.org