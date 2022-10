36 ώρες στη Νέα Υόρκη

Ας ξεκινήσω με το προφανές: Δεν μπορείτε να δείτε ολόκληρη την πόλη της Νέας Υόρκης σε 36 ώρες. Για να εξερευνήσετε και μόνο έναν δρόμο στη συνοικία Jackson Heights του δήμου Κουίνς θα χρειαζόσασταν άνετα μια-δυο μέρες, ενώ για το Σέντραλ Πάρκ χρειάζεστε τουλάχιστον ένα σαββατοκύριακο. Ο οδηγός που ακολουθεί δεν έχει σχεδιαστεί με σκοπό να σας υποδείξει τα τοπόσημα που αξίζει να δείτε, αλλά για να σας δώσει μια γεύση της ζωής στη Νέα Υόρκη (χωρίς τα τραβολογήματα στα αυτόματα πλυντήρια και τα ενοίκια-φωτιά).

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3:30 μ.μ Μια πρώτη γεύση

Με 20 ευρώ θα μάθετε τα πάντα για τα 400 χρόνια ιστορίας της πόλης στο Museum of the City of New York. Βρίσκεται στη συνοικία East Harlem, απέναντι από το Σέντραλ Παρκ, στο βόρειο άκρο της 5ης Λεωφόρου που είναι γνωστό και ως «Museum Mile», επειδή εκεί συγκεντρώνονται τα σημαντικότερα μουσεία της πόλης. Η μόνιμη έκθεσή του με τίτλο «New York at Its Core» θα σας συστήσει τις συνοικίες που θα συναντήσετε στη βόλτα σας, κάνοντας παράλληλα μια επισκόπηση των διαφορετικών εξελικτικών φάσεων της πόλης. Μεταξύ αυτών, οι δεκαετίες που η Νέα Υόρκη υπήρξε αποικία των Ολλανδών και ήταν γνωστή ως Νέο Άμστερνταμ, η περίοδος μετάβασής της σε μεταναστευτικό κόμβο κατά τον 19ο αιώνα, καθώς και οι δεκαετίες 1970 και 1980, κατά τις οποίες γεννήθηκε το πανκ και το χιπ-χοπ.

6.00 μ.μ. Μεγαλεία στο Midtown

Προς απογοήτευση όσων το σνομπάρουν, το Midtown είναι πολύ της μόδας αυτή τη στιγμή. Το συγκρότημα εμπορικών κτιρίων Rockefeller Center θέλοντας να προσελκύσει τόσο ντόπιους όσο και τουρίστες δελεάζει δημοφιλείς εστιάτορες με ακίνητα σε τιμές ευκαιρίας. Μια από τις πολυτελείς νέας αφίξεις (από τους ιδιοκτήτες του δημοφιλούς εστιατορίου της TriBeCa, Frenchette) είναι η γαλλική μπρασερί Le Rock, με το άψογο Αρ Ντεκό στιλ και ένα τσιμπημένο μενού (γύρω στα 204 ευρώ για δύο χωρίς ποτά) από κρύα στρείδια (24 ευρώ για περίπου 6 στρείδια), «bison au poivre» (φιλέτο από βουβάλι με σάλτσα από πιπέρια, 61 ευρώ) και μια εκτενή λίστα φυσικών κρασιών. Για μια βραδιά μεγάλης χλιδής, είστε σε καλά χέρια. Άλλες αξιοσημείωτες αφίξεις στη περιοχή: το Ace’s Pizza για κομμάτια πίτσας σε στιλ Ντιτρόιτ, το Lodi για ιταλικό δείπνο και το Blue Ribbon Sushi Bar (με μόνο 11 καθίσματα) για σούσι.

9.00 μ.μ. Για ποτό σε ένα παλιό και ένα νέο στέκι

Κλείστε τη βραδιά σας στο νέο, σέξι μπαρ του Midtown, Pebble Bar, γνωστό για τους διάσημους πελάτες του. Εδώ θα βρείτε δυνατά κοκτέιλ, που κοστίζουν όσο μια κούρσα ταξί (γύρω στα 21 ευρώ), χαμηλό φωτισμό και άνετα σεπαρέ, καθώς και τους περισσότερους κομψούς 30άρηδες στη γειτονιά. Φεύγοντας, αρπάξτε μερικά από τα φαντεζί σπιρτόκουτα του μαγαζιού. Αν προτιμάτε το Midtown μιας άλλης εποχής, υπάρχει το Jimmy’s Corner, ένα συνοικιακό μπαρ που άνοιξε το 1971 από τον πρώην μποξέρ και προπονητή Jimmy Glenn, που πέθανε από επιπλοκές της COVID-19 το 2020. Πλέον, το διαχειρίζεται ο γιος του, Adam, και παραμένει το ιδανικό στέκι για μια μπίρα (3 ευρώ) και ένα σφηνάκι (3,50 ευρώ) τόσο για τους τουρίστες (βρίσκεται δίπλα στην Times Square) όσο και για τους παλιούς θαμώνες.

Λαχταριστά dim sum στο εστιατόριο Golden Unicorn στο Μανχάταν.

ΣΑΒΒΑΤΟ

10 π.μ. Κάτι αλμυρό και κάτι γλυκό για πρωινό

Το πραγματικό πρωινό των πρωταθλητών είναι το σάντουιτς με παστράμι, αυγό και τυρί (13 ευρώ) του Frankel’s Delicatessen & Appetizing στη συνοικία Greenpoint του Μπρούκλιν. Ίσως τίποτα να μην μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα την κουζίνα ενός νεοϋουρκέζικου ντελικατέσεν όσο το ευτυχές πάντρεμα του εμβληματικού αυτού κρεατικού της εβραϊκής κουζίνας και του ήρωα της νεοϋορκέζικης καντίνας, δηλαδή του σάντουιτς με μπέικον, αβγό και τυρί. Αν δεν βρείτε τραπέζι δίπλα το παράθυρο, τότε τα παγκάκια του πάρκου McCarren ακριβώς απέναντι σας περιμένουν. Για πρωινό επιδόρπιο (δεν πειράζει, είστε διακοπές!), ο προορισμός είναι το Peter Pan Donut & Pastry Shop. Ίσως το αναγνωρίσετε από την ταινία του 2021 «Spider-Man: No Way Home». Οι συχνοί του πελάτες πάντως το ξέρουν για τα ασύγκριτα «blueberry buttermilk» ντόνατς του με ξινόγαλο και μύρτιλα (1,80 ευρώ το ένα).

11 π.μ. Αγορές με θέα τον ορίζοντα του Μανχάταν

Από το Greenpoint, τη βορειότερη συνοικία του Μπρούκλιν, η θέα του ποταμού East River είναι ασυναγώνιστη. Ακολουθήστε την οδό Noble Street μέχρι το τέλος της και θα βρεθείτε στην υπαίθρια αγορά Greenpoint Terminal Market, που στήνεται εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή βρέξει-χιονίσει. Ενώ θα ψαχουλεύετε στους πάγκους με τα vintage ρούχα, τα έργα τέχνης και τα κοσμήματα, θα απολαμβάνετε τη θέα του ορίζοντα του Μανχάταν με τους ουρανοξύστες και ίσως φύγετε και με κάποιο πολύ κακό πορτραίτο σας (5 ευρώ) ως σουβενίρ. Για επιπλέον shopping, δοκιμάστε το Big Night, ένα κατάστημα με προϊόντα ντελικατέσεν και σκεύη σερβιρίσματος, το Dobbin St. Vintage Co-op για vintage έπιπλα, και το ιαπωνικό μίνι μάρκετ Dashi Okume στο νούμερο 50 της οδού Norman για είδη σπιτιού από την εταιρεία Cibone και έτοιμα πακέτα με συστατικά της αρεσκείας σας για να φτιάξετε ιαπωνικό ζωμό ντάσι.

1.30 μ.μ. Βουτιά στα νεοϋορκέζικα εφήμερα

Σφηνωμένο ανάμεσα σε κτίρια της λεωφόρου Metropolitan, μακριά από τις αλυσίδες καφέ και τα μπουτίκ γυμναστήρια της συνοικίας Williamsburg, βρίσκεται το City Reliquary (είσοδος: 7 ευρώ), ένα μικρό, συνοικιακό μουσείο και μη κερδοσκοπική δημοτική οργάνωση με πολύχρωμη βιτρίνα. Εντός, θα βρείτε στοιβαγμένα σε δυο μικρά δωμάτια αλλόκοτα και συναρπαστικά αντικείμενα από τα πέντε διαμερίσματα της πόλης: αχρηστευμένες ταμπέλες του μετρό, σουβενίρ από διεθνείς εκθέσεις που είχαν διοργανωθεί στη Νέα Υόρκη, δείγματα πετρωμάτων από τα έγκατα της γης της και πολλά άλλα. Αναζητήστε τα χαρακτηριστικά νεοϋορκέζικα χάρτινα κύπελλα καφέ στις διαφορετικές εκδοχές τους, όπως το εμβληματικό Anthora (που σχεδιάστηκε από την Leslie Buck τη δεκαετία του 1960) και το οποίο θα βρείτε ακόμα και σήμερα σε καφέ-εστιατόρια και bodegas.

Θαμώνες τραγουδoύν επιτυχίες του Μπρόντγουεϊ στο Marie’s Crisis Café.

3. μ.μ. Από γκαλερί σε γκαλερί

Ένας καλός τρόπος να γνωρίσετε έναν μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών και τη δουλειά τους είναι να περπατήσετε ανάμεσα στις εκατοντάδες γκαλερί της δυτικής συνοικίας του Μανχάταν, το Chelsea, αντί να αφοσιωθείτε σε ένα μόνο μουσείο τέχνης. Ξεκινήστε από την συναρπαστική νέα γκαλερί Nicola Vassell, που έχει δεσμευτεί να εκθέτει έργα καλλιτεχνών με διαφορετικές προοπτικές. Από εκεί, ανεβείτε την 10η Λεωφόρο μέχρι την γκαλερί Jack Shainman επί της οδού West 24th Street, που έχει φιλοξενήσει καλλιτέχνες όπως ο Gordon Parks και η Carrie Mae Weems. Ολοκληρώστε τη βόλτα σας στην ευρύχωρη γκαλερί Greene Naftali (μπορεί να μπερδέψετε την είσοδό της με είσοδο πάρκινγκ), κρυμμένη κάτω από το High Line, το υπερυψωμένο πάρκο που έχει χτιστεί πάνω σε μια αχρησιμοποίητη σιδηροδρομική γραμμή.

6 μ.μ. Δείπνο στην καρδιά του Greenwich Village

Οι κυνικοί διαμαρτύρονται για τα εστιατόρια της συνοικίας Greenwich Village: παντού ουρές, πολλά δέχονται μόνο μετρητά και τα περισσότερα είναι τίγκα στις διασημότητες και στους κουτσομπόληδες περαστικούς. Αν όμως επισκέπτεστε για πρώτη φορά τη γειτονιά για φαγητό, το Bar Pitti θα σας κάνει να περάσετε σίγουρα καλά. Ελάτε κατά τις 6 μ.μ. (με μετρητά – δεν δέχεται κάρτες) και ίσως χρειαστεί να περιμένετε λιγάκι. Παραγγείλτε μελιτζάνες παρμεζάνα (15 ευρώ), αν είναι στα σπέσιαλ ημέρας, παπαρδέλες σε μια ροζ κρεμώδη σάλτσα (24 ευρώ) και ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί Lambrusco (51 ευρώ). Είναι το Bar Pitti το καλύτερο ιταλικό εστιατόριο της Νέας Υόρκης; Σίγουρα υπάρχουν και καλύτερα. Ωστόσο, τόσο το λίγο απότομο αλλά γοητευτικό σέρβις του όσο και η τοποθεσία του που σου επιτρέπει να χαζεύεις κόσμο που περνάει, δίνουν στο Bar Pitti έναν εντελώς νεοϋορκέζικο αέρα. Για δείπνο σε πιο χαμηλούς τόνους υπάρχει η τρατορία Malatesta Trattoria που σερβίρει εξαιρετικές ταλιατέλες ραγού (17 ευρώ, πληρωμή με μετρητά).

8.30 μ.μ. Όλοι μαζί το ρεφρέν!

Το καφέ Marie’s Crisis Café με την ασπροκόκκινη μαρκίζα στο West Village έχει ζήσει πολλές ζωές: υπήρξε οικοτροφείο και μετά οίκος ανοχής, προτού γίνει κρυφό μπαρ (speakeasy) το 1929. Ενδέχεται, επίσης, να είναι στοιχειωμένο από το φάντασμα του πολιτικού θεωρητικού Τόμας Πέιν που πέθανε εδώ το 1809. Ελάτε πριν από τις 9 μ.μ. για να αποφύγετε την ουρά και κατεβείτε τα σκαλοπάτια. Είναι σίγουρο ότι θα λατρέψετε τους πελάτες που τραγουδούν όλοι μαζί χιτ από μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ συνοδεία πιάνου μέχρι τις 4 π.μ. Το προσωπικό αποτελείται κυρίως από επαγγελματίες τραγουδιστές και μια βραδιά εδώ μοιάζει με παράσταση του Μπρόντγουεϊ στην τιμή (προσοχή, μόνο μετρητά!) μερικών ποτηριών μπίρας.

Δείπνο με ατμόσφαιρα Αρ Ντεκό στην μπρασερί Le Rock του Rockefeller Center.

ΚΥΡΙΑΚΗ

10 π.μ. Βόλτα στην ιστορία

Σημείο αναφοράς του East Village είναι το πάρκο Tompkins Square, έκτασης 42 στρεμμάτων, που άνοιξε το 1834 και άφησε ιστορία ως χώρος ακτιβισμού μετά την εξέγερση του 1874 που ακολούθησε εργατική διαδήλωση (αλλά και τις πιο πρόσφατες διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο πάρκο το 1988 μαζί με τις αντιδράσεις στις επιχειρήσεις-σκούπα της αστυνομίας κατά των αστέγων το 2022). Τις Κυριακές θα συναντήσετε μια μικρή λαϊκή αγορά, σκεϊτάδες και έναν γλυκύτατο χώρο αναψυχής για σκύλους. Εντοπίστε το νεοκλασικό συντριβάνι Temperance Fountain που τοποθετήθηκε το 1888 για να ενθαρρύνει τους ντόπιους να πίνουν φρέσκο νερό αντί για αλκοόλ. Βγείτε από το πάρκο με κατεύθυνση στα ανατολικά και κατηφορίστε τη Λεωφόρο C, στην οποία έχει δοθεί και το όνομα Loisaida, σε αναγνώριση της ομώνυμης γειτονιάς με τη μεγάλη κοινότητα Νεοϋορκέζων-Πορτορικανών, των λεγόμενων Nuyoricans (από τις λέξεις New York και Puerto Rican). Όσο για το όνομα Loisaida, αυτό προέρχεται από τον τρόπο που προφέρουν οι Nuyoricans τη συνοικία Lower East Side. Περάστε από το ιστορικό Nuyorican Poets Café (αν και θα είναι κλειστό τέτοια ώρα), για να θαυμάσετε τα γκράφιτι που κοσμούν την πρόσοψή του.

12 μ.μ. Μεσημεριανό shopping για σουβενίρ

Η συνοικία Nolita, που αποτελείται από 3 δρόμους βόρεια της Little Italy, προσελκύει τους περαστικούς που ξεστρατίζουν από το γειτονικό SoHo. Ψωνίστε κάποια σουβενίρ της τελευταίας στιγμής στις οδούς Mulberry, Mott και Elizabeth σταματώντας στο βιβλιοπωλείο McNally Jackson για βιβλία υπογεγραμμένα από τους συγγραφείς τους, στο Goods for the Study για γραφική ύλη και στο Abbode για αντίγραφα έργων τέχνης σε κορνίζα (από 56 ευρώ). Για μια μικρή ανάπαυλα, καθίστε ανάμεσα στα γλυπτά του Elizabeth Street Garden. Ο συνοικιακός αυτός κήπος, που δημιουργήθηκε το 1991, είναι γεμάτος αντίκες από τη διπλανή αντικερί, καθώς και ολάνθιστες γωνιές και κρυμμένα παγκάκια. Ίσως δεν παραμείνει στη θέση του για πολύ ακόμα, εξαιτίας σχεδίου ανάπλασης της περιοχής, οπότε φροντίστε να το επισκεφθείτε το συντομότερο δυνατό.

2 μ.μ. Αποχαιρετισμός με dim sum

Η Chinatown του Μανχάταν συρρικνώνεται εξαιτίας της «μεγαλύτερης εξόδου Ασιατών κατοίκων από οποιαδήποτε άλλη γειτονιά στην πόλη», γράφει ο Aaron Reiss των The New York Times. Σταθερή αξία είναι το καντονέζικο εστιατόριο Golden Unicorn που λειτουργεί από το 1989 και άνοιξε ξανά μετά την πανδημία με εξωτερικά καθίσματα. Είναι αδύνατον να φανταστεί κανείς τη συνοικία Lower Manhattan χωρίς τα εξαιρετικά φουρνιστά ψωμάκια με χοιρινή γέμιση (6 ευρώ τα τρία) και τα αφράτα ντάμπλινγκς xiao long bao (10 ευρώ τα πέντε). Θα βρείτε την όχι και τόσο γοητευτική είσοδό του επί της οδού East Broadway και θα πρέπει να περιμένετε το «οκ» πριν μπείτε στο ασανσέρ που θα σας οδηγήσει στη σάλα. Αν βιάζεστε, πάρτε στο χέρι από το Mei Lai Wah Bakery ένα ψωμάκι με χοιρινή γέμιση (1,50 ευρώ) και μια μερίδα ψωμάκια με γέμιση κρόκο αυγού στον ατμό (4 ευρώ τα τρία) και απολαύστε τα ενώ περπατάτε.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Πουθενά δεν θα βρείτε τόση old-school γοητεία και πολυτέλεια όση στο The Bowery Hotel του Lower East Side (από 411 ευρώ).

Για παρέες που ψάχνουν κάτι οικονομικό, το ξενοδοχείο Freehand Hotel στη συνοικία Flatiron προσφέρει τετράκλινα με κουκέτες (λιγότερο από 102 ευρώ το άτομο).

Στη Νέα Υόρκη θα βρείτε επίσης αμέτρητες επιλογές βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, αν και η πολιτεία έχει πάρει σκληρά μέτρα κατά των παράνομων Airbnb, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων έχουν εκτοπίσει τους ντόπιους. Αν επιλέξετε αυτού του είδους τη διαμονή, ψάξτε για νόμιμα Airbnb.