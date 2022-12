Νιώστε τον παλμό των Χριστουγέννων στο Moxy Athens City

Γεμάτο χρώμα και ενέργεια, το Moxy Athens City, διαθέτει την αύρα ενός super μοντέρνου και σύγχρονου «έργου τέχνης», που μας προσκαλεί να ζήσουμε τις πιο συναρπαστικές εορταστικές ημέρες και νύχτες. Μόδα που ανατρέπει, pop art τέχνη που σε αγγίζει και χριστουγεννιάτικη διάθεση, «δίνουν ραντεβού» με την πιο cool διαμονή στη Σταδίου 65, σε απόσταση αναπνοής από το Ψυρρή, το Σύνταγμα και το Κολωνάκι.

Το πρώτο trendy hotel brand της Marriott International, κατάφερε να ξεχωρίσει από την αρχή της εμφάνισης του, χάρη στην πρωτοτυπία και την καλλιτεχνική του ατμόσφαιρα. Υπό την διαχείριση της Swot Hospitality, θέτει την εμπειρία φιλοξενίας στο μικροσκόπιο, επαναπροσδιορίζοντας την ταυτότητα της. Το Moxy Athens City σίγουρα είναι ινσταγκραμικό. Κάθε γωνιά και ένα post και όλο το hotel ένα reel με χιλιάδες likes: bold χρώματα, neon επιγραφές, έργα με την υπογραφή του διεθνούς φήμης Έλληνα street artist B και πολλά άλλα spots για κλικ!

Τι θα λέγατε για ένα check-in με plot twist; Το check-in δε γίνεται, σε κάποια ρεσεψιόν, αλλά στο μπαρ με welcome drink το signature cocktail “Got Moxy”. Τα 200+1 δωμάτια του ξενοδοχείου είναι εξοπλισμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Η εμπειρία φιλοξενίας απογειώνεται στον 9ο όροφο του ξενοδοχείου, στην Penthouse Suite του Moxy Athens City, που λειτουργεί ως χώρος διαμονής, αλλά και ως event space για private και public events, προσφέροντας «στο πιάτο» τον Λυκαβηττό και την Ακρόπολη. Με συνολική έκταση περίπου 250 τ.μ., η σουίτα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αστικούς κήπους της πόλης και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο hot rooftop της Αθήνας.

Το πλούσιο event calendar του ξενοδοχείου, κάνουν must την διαμονή μας στο Moxy Athns City αυτές τις γιορτές.

Αρχές Δεκεμβρίου το ξενοδοχείο παρουσιάζει για πρώτη φορά το Μoxy Art Affair. Κάθε μήνα, νέοι Έλληνες καλλιτέχνες μετατρέπουν τη στοά του ξενοδοχείου σε art gallery και για τρεις εβδομάδες θα εκθέτουν το έργο τους. Τη σκηνή του Moxy Art Affair ανοίγει ο Γιώργος Δρίτσας στις 16/12.

Στο Μοxy κάνει «check-in» και το Moxy Fashion Runway με το Α/W 22-23 catwalk της Kathy Heyndels στις 7/12 ενώ στις 21 Δεκεμβρίου το πολυαγαπημένο Fashion Room Service από την δημιουργική ομάδα ΟΖΟΝ φέρνει 25 Έλληνες σχεδιαστές στα δωμάτια του ξενοδοχείου ΜΟΧΥ.

Ο Δεκέμβριος κλείνει πολύ δυνατά με ένα από τα πιο αναμενόμενα parties της πόλης, το Ground Zero Omonia Party by Best 92.6, στα πλαίσια των εκδηλώσεων “Χριστούγεννα στην Αθήνα” του Δήμου Αθηναίων. Στις 29 του μήνα οι φίλοι του Μοxy θα απολαύσουν ήχους από τις 5μμ μέχρι τις 11.30μμ από τους DJs του Βest 92.6 και cocktails από τους Moxy Bartenders με την πιο εορταστική διάθεση. Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά το ξενοδοχείο φτιάχνει ένα σούπερ εορταστικό brunch, συνώνυμο του awesome comfort food, ενώ για το τέλος κρατάμε ότι οι ένοικοι του ξενοδοχείου “are in for a treat” γιατί τους περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Για να δείτε αναλυτικά το event calendar δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε το Instagram account @moxyathenscity.

Εσείς πότε θα κάνετε check-in στο Moxy Athens City?

Contact details: www.moxyathenscity.com , [email protected], T: +30 214 408 2020