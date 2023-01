36 ώρες στη Βαρκελώνη: Πού να πάτε, τι να δείτε

To Casa Batlló σχεδιάστηκε από τον διάσημο Καταλανό αρχιτέκτονα Antoni Gaudí. (Φωτογραφίες: Samuel Aranda/The New York Times)

Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που οι Ολυμπιακοί Αγώνες μετέτρεψαν τη Βαρκελώνη σε τουριστικό μαγνήτη και μέχρι σήμερα η έλξη που ασκεί η αρχιτεκτονική και η γαστρονομία της πόλης στους ταξιδιώτες δεν λέει να κοπάσει. Η δημοφιλία της Βαρκελώνης έφτασε σε τέτοιο σημείο, που η καταλανική πρωτεύουσα έγινε η ναυαρχίδα του αγώνα της Ευρώπης ενάντια στον υπερτουρισμό. Οι πρωτοβουλίες για να μειωθούν οι τουριστικές ροές δεν είχαν όλες αίσιο τέλος. Το μορατόριουμ για την κατασκευή ξενοδοχείων επιβίωσε μόλις λίγα χρόνια. Σε άλλους τομείς, όμως, η πλάστιγγα έγειρε υπέρ των ντόπιων, με αυστηρότερους περιορισμούς στη λειτουργία του Airbnb και στο μέγεθος των γκρουπ που επιτρέπονται στην αγορά Boquería. Ποδηλατόδρομοι διατρέχουν τώρα την πόλη, ενώ η ανακαινισμένη αγορά Sant Antoni σφύζει από ζωή. Το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα τα αστικά εγχειρήματα είναι το Superblock, που έχει μετατρέψει κομμάτια της πόλης σε ζώνες χωρίς αυτοκίνητα, κάτι σαν «παιδικές χαρές» για πεζούς.

Παρασκευή

3 μ.μ. Αργοπορημένο μεσημεριανό

Το καλό με τις μεσημεριανές πτήσεις προς Ισπανία είναι ότι προσγειώνεσαι την ώρα που οι ντόπιοι τρώνε. Το Mantequerías Pirenaicas, στη γειτονιά Sant Gervasi, είναι ένα ανεπιτήδευτο μέρος, όπου οι σερβιτόροι φορούν ακόμη λευκά τζάκετ α λα παλαιά. Στη μικροσκοπική κουζίνα του ετοιμάζονται φαγητά από τα πιο αγνά υλικά, όπως η τέλεια ψημένη αγκινάρα με ένα ελαφρώς ποσαρισμένο αυγό ορτυκιού στην καρδιά της ή το αλμυρό πιάτο ρυζιού με λουκάνικο και πάπια. Το εστιατόριο είναι δημοφιλές στους ντόπιους. Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι αν θέλουν να δοκιμάσουν την ομελέτα με πατάτες (φημολογείται ότι είναι η καλύτερη της πόλης) πρέπει να τηλεφωνήσουν απ’ το μεσημέρι για να τους κρατήσουν ένα κομμάτι (γεύμα για δύο περίπου 70 ευρώ).

6 μ.μ. Βουτιά στο σύμπαν του Gaudí

Το Casa Milà -γνωστό ως La Pedrera- είναι ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της πόλης. Βρίσκεται στην περιοχή Eixample και αποτελεί μια σπουδή στο εκπληκτικό design του Καταλανού αρχιτέκτονα, Antoni Gaudí, που αντλούσε έμπνευση από τη βοτανική και είχε έναν εντελώς δικό του τρόπο να εφαρμόζει τους κανόνες της φυσικής στα δημιουργήματά του. Πρόσφατα, στα εκπαιδευτικά προγράμματα προστέθηκε μια εικονική περιήγηση που επιτρέπει στους επισκέπτες να εμβαθύνουν σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά σχέδια του Gaudí, καθώς περιφέρονται στα δωμάτια (είσοδος και πρόγραμμα εικονικής περιήγησης: 35 ευρώ).

Το Especiarium είναι ένα από τα νεότερα κοκτέιλ μπαρ της συνοικίας Born.

10 μ.μ. Δείπνο διά δύο

Το 2006 που άνοιξε το εστιατόριο Gresca στην περιοχή Eixample, δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα φαγάδικο σε έναν στενό χώρο, το οποίο ακολουθούσε την τάση της εποχής: τη λεγόμενη bistronomia, δηλαδή ένα στιλ μαγειρικής που συνδυάζει τη δημιουργική φιλοδοξία με τη χαλαρή ατμόσφαιρα και τις χαμηλές τιμές. Έκτοτε, τόσο η φιλοδοξία όσο και ο ίδιος ο χώρος έχουν μεγαλώσει. Ο σεφ Rafael Peña δίνει βάθος και ουσία σε μια σειρά από πιάτα «της μοιρασιάς» σε αυτό το πολυτελές tapas bar. Από τις λεπτές φέτες σκουμπρί μαριναρισμένες σε σόγια και εσπεριδοειδή μέχρι το χέλι γλασέ με κρεμμύδια τουρσί και βουτυρένιο μπριός (δείπνο για δύο περίπου 100 ευρώ).

1 π.μ. Ποτά με μπαχαρικά

Το Especiarium είναι ένα από τα νεότερα κοκτέιλ μπαρ της συνοικίας Born. Απλώνεται σε δύο ορόφους, έχει μια ατμόσφαιρα οικεία, αλλά και ελαφρώς φιλήδονη. Τα ποτά του είναι εμπνευσμένα από μπαχαρικά, παρασκευάζονται με σπιτικά σιρόπια και σερβίρονται σε ασυνήθιστα σκεύη, όπως είναι το μείγμα από ιαπωνικό τσάι μάτσα και τζιν που σερβίρεται σε μια κούπα σε σχήμα πουλιού origami. Ή το εθιστικά γευστικό Tajin, που συνδυάζει το ρούμι, το σέρι και το μαροκινό μείγμα μπαχαρικών ras el hanout. Τα κοκτέιλ κοστίζουν 10 με 14 ευρώ.

Στo κατάστημα Chandal θα βρείτε περιοδικά και είδη αναλογικής φωτογραφίας.

Σάββατο

8 π.μ. Πρωινό… πρωινό

Όσοι ξυπνούν νωρίς το πρωί (αλλά και εκείνοι που επιστρέφουν από το βραδινό γλέντι) μπορούν να στριμωχτούν στην αγορά Boquería για ένα τυπικό τελετουργικό της Βαρκελώνης: πρωινό στο Pinotxo. Για τους πιο παραδοσιακούς, υπάρχει καφές και xuixo, η καταλανική τηγανητή ζύμη γεμιστή με κρέμα. Οι πιο τολμηροί μπορούν να επιλέξουν μικροσκοπικά καλαμάρια με λευκά φασόλια, πατσά και ένα ποτήρι αφρώδες κρασί cava. Μέχρι να τελειώσετε, θα δείτε τους πρώτους καταναλωτές να καταφτάνουν στην αγορά (πρωινό για δύο, 8 έως 30 ευρώ).

10 π.μ. Αγορές με στιλ

Σφηνωμένο ανάμεσα στις γειτονιές Barri Gòtic και Barceloneta, το Born ήταν, κατά τον Μεσαίωνα, η γειτονιά των τεχνιτών. Ίχνη από το βιοτεχνικό παρελθόν θα εντοπίσετε στα μαγαζιά που γεμίζουν τα στενά δρομάκια. Στο Madre, ο Manuel Dreesmann κατασκευάζει τσάντες, θήκες για φορητούς υπολογιστές και άλλα δερμάτινα αξεσουάρ. Ο σχεδιαστής David Valls δημιουργεί γυναικεία ρούχα, άνετα και μοντέρνα. Το Après Ski πουλάει ευφάνταστα κοσμήματα και τζάκετ φτιαγμένα από παλιά τραπεζομάντηλα. Το Chandal προσφέρει έναν εκλεκτικό συνδυασμό από «έξυπνα» είδη σπιτιού, καλλιτεχνικά περιοδικά και είδη αναλογικής φωτογραφίας. Τέλος, στα ράφια του El Rei de la Màgia θα βρείτε τράπουλες και ραβδιά, αφού πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα μαγαζιά μαγείας στον κόσμο.

2 μ.μ. Γεύμα με θαλασσινά

Μερικά από τα καλύτερα πιάτα θαλασσινών της Βαρκελώνης παρασκευάζονται από τα χέρια του Rafa Zafra. Ο σεφ άνοιξε πρόσφατα το πολυτελές εστιατόριο Amar στο ξενοδοχείο El Palace, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Κι όμως, το πρώτο του εστιατόριο στη Βαρκελώνη, το σκοτεινό Estimar, είναι καλύτερο για να δοκιμάσετε τα εξαιρετικά θαλασσινά του. Ξεκινήστε με αχιβάδες στη σχάρα, μην παραλείψετε τα τραγανά chipirones (μικρά καλαμάρια) που σερβίρονται με σάλτσα aioli και σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν οι ψητές γαρίδες palamós αξίζουν τα λεφτά τους, η απάντηση είναι ναι (120 ευρώ για δύο άτομα).

4 μ.μ. Πικάσο και Banksy

Στο Μουσείο Πικάσο θα δείτε τη συναρπαστική σειρά έργων Las Meninas, η οποία αποτελεί μία δημιουργική ερμηνεία του Πικάσο επάνω στον ομώνυμο πίνακα του μπαρόκ ζωγράφου, Diego Velázquez. Σε κοντινή απόσταση υπάρχει το Moco, ένα ιδιωτικό μουσείο που άνοιξε πρόσφατα, με μια μάλλον ατυχή ονομασία (moco στα ισπανικά σημαίνει μύξα) και το οποίο φιλοξενεί έργα των Jean-Michel Basquiat, Yayoi Kusama, Damien Hirst, KAWS και Banksy. Το Moco προσφέρει κοκτέιλ σε όσους αγοράσουν εισιτήριο μετά τις 6 μ.μ. (είσοδος: 14-17,50 ευρώ).

Το κλαμπ Les Enfants Brillants, με χωρητικότητα 400 ατόμων.

6:30 μ.μ. Αvant-garde γεύσεις

Τα περισσότερα εστιατόρια που ίδρυσε ο Albert Adrià (πρώην επικεφαλής pastry chef του του πρωτοποριακού εστιατορίου elBulli, που έκλεισε το 2011), δεν επιβίωσαν από την πανδημία. Όμως το Enigma, στη γειτονιά Poble Sec, όχι απλώς επέζησε αλλά αναγεννήθηκε. H διακόσμησή του είναι απόκοσμη, το ίδιο και το μενού, με παράξενες γαστρονομικές συνθέσεις όπως μια απίστευτα ελαφριά βάφλα «αέρος» με γεύση βασιλικού και ένα αρωματικό καρπάτσιο μανιταριού που αποτελεί συνέχεια ενός κλασικού πιάτου του elBulli. Μπορείτε να το επισκεφθείτε από νωρίς, αν και οι περισσότεροι πελάτες δυσκολεύονται να απομακρυνθούν με κάτι λιγότερο από την πλήρη γαστρονομική εμπειρία. Τα πιάτα κυμαίνονται από 7 έως 20 ευρώ.

10 μ.μ. Χώρος για δείπνο

Ένα εκπληκτικό παράδειγμα σύγχρονης καταλανικής γαστρονομίας είναι το εστιατόριο Suculent στην περιοχή Raval. Ο σεφ Antonio Romero κάποτε εργάστηκε, επίσης, στο elBulli και οι επιρροές του εμφανίζονται περιστασιακά και απροσδόκητα, όπως στο πορτοκαλί ζελέ που προσθέτει χρώμα σε ένα πιάτο με φρέσκο γαύρο και ελιές. Άλλα πιάτα, όπως το ψητό μανιτάρι maitake σε σάλτσα από κουκουνάρι ή τα κεφτεδάκια με πουρέ κουνουπιδιού, είναι αποκλειστικά δικές του εμπνεύσεις (δείπνο για δύο, περίπου 150 ευρώ).

1 π.μ. Βραδινός χορός

Το Les Enfants Brillants στην περιοχή Raval είναι ένα από τα νεότερα κλαμπ της πόλης, με χωρητικότητα μόλις 400 ατόμων. Η κεντρική αίθουσα έχει κόκκινο φωτισμό, ενώ υπάρχει και το πράσινο κοκτέιλ μπαρ. Με καλή φήμη στους γκουρού της electronica, ξεχωρίζει για το υπερσύγχρονο ηχοσύστημά του, την αγάπη του στο βινύλιο και τους εκπληκτικούς DJs (είσοδος από 5 ευρώ).

Η βασιλική Sagrada Família, στη συνοικία Eixample.

Κυριακή

9 π.μ. Στην εκκλησία

Κάθε Κυριακή πρωί τελείται Θεία Λειτουργία στα αγγλικά, στη ρωμαιοκαθολική εκκλησία Sagrada Família. Ο χώρος γεμίζει από νωρίς, αλλά η είσοδος είναι δωρεάν και προσφέρει την ευκαιρία να βιώσετε τον χώρο, όπως θα ήθελε ο βαθιά θρησκευόμενος αρχιτέκτονας, Antoni Gaudí: ως ένα μέρος πνευματικής αναζωογόνησης. Δύσκολα κανείς θα μείνει ασυγκίνητος από τη θέα 360 μοιρών προς τα βουνά και τη θάλασσα. Η περίφημη εκκλησία φτάνει στην ολοκλήρωση της κατασκευής της, ενώ έχει ήδη εγκαινιαστεί ο πύργος της Παναγίας με τα αστέρια (αυτό το σημείο απαιτεί εισιτήριο, 36 ευρώ χωρίς οδηγό).

12 μ. Βόλτα για βιβλία

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ολοκληρώθηκε, επιτέλους, η αποκατάσταση της ιστορικής αγοράς Sant Antoni. Οι πάγκοι με το φαγητό είναι κλειστοί τις Κυριακές, αλλά απ’ έξω φιλοξενείται μια αγορά βιβλίων όπου πωλούνται σπάνιες και νεότερες εκδόσεις σε διάφορες γλώσσες (με τα καταλανικά να κυριαρχούν). Σε μικρή απόσταση με τα πόδια βρίσκεται η οδός Parlament, το τελευταίο αστικό πείραμα της Βαρκελώνης, ένα από τα νέα superblock, όπου το μεγαλύτερο μέρος είναι πεζοδρομημένο, με διάσπαρτα καφέ και άφθονα υπαίθρια καθίσματα.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Το Casa Sagnier είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο 51 δωματίων που στεγάζεται σε κτίριο του Καταλανού αρχιτέκτονα, Enric Sagnier. Τα δωμάτια συνδυάζουν το καταλανικό με το σκανδιναβικό design και πολλά από αυτά βλέπουν στην κεντρική οδό Rambla de Catalunya (από 200 ευρώ το δίκλινο).

Το Hotel Chic&Basic Born στεγάζεται σε πρώην παλάτι, διαθέτει λευκά δωμάτια με έξυπνο φωτισμό και βρίσκεται σε μοναδική τοποθεσία, δίπλα στο πάρκο Ciutadella (από περίπου 100 ευρώ το δίκλινο).

Το Hotel One Shot Aragó 257 είναι το πρώτο κατάλυμα στη Βαρκελώνη μιας ισπανικής αλυσίδας που ειδικεύεται στα άνετα, καλοσχεδιασμένα δωμάτια. Βρίσκεται σε εξαιρετικό σημείο, κοντά στη λεωφόρο Passeig de Grácia (από 75 ευρώ το δίκλινο).

Για διαμονή σε ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχετε κατά νου τη γειτονιά Gràcia, εκτός τουριστικού κέντρου, αλλά σε βολικό σημείο. Για να επιβεβαιώσετε ότι ένα διαμέρισμα είναι νόμιμα καταχωρημένο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δημοτικού Συμβουλίου της Βαρκελώνης.

ΣΤΑΣΕΙΣ

Η Casa Milà, με μία νέα ξενάγηση εικονικής πραγματικότητας, προσφέρεται για γνωριμία με την αρχιτεκτονική του Antoni Gaudí.

Στην αγορά Sant Antoni θα βρείτε ξεχωριστά τοπικά προϊόντα και εβδομαδιαίο παζάρι βιβλίου.

Περάστε από το Suculent για κορυφαία πιάτα καταλανικής κουζίνας.

ΦΑΓΗΤΟ-ΠΟΤΟ

Το Mantequerías Pirenaicas είναι ένα old-school στέκι για απολαυστικά γεύματα, όπως ρύζι με λουκάνικο και πάπια.

Το Gresca είναι ένα πολυτελές tapas bar με χαλαρή ατμόσφαιρα.

Το Especiarium, ένα από τα νεότερα μπαρ του Born, έχει ζεστή ατμόσφαιρα.

Το Pinotxo, στην αγορά Boqueria, είναι ένα από τα αγαπημένα μέρη των ντόπιων για πρωινό.

Το Estimar είναι ένα εστιατόριο με σπιτικό κλίμα και εξαιρετικά πιάτα θαλασσινών.

Το Enigma είναι δημιούργημα του σεφ Albert Adrià, που είναι γνωστός από το πειραματικό fine dining εστιατόριο elBulli.

* Η Lisa Abend έχει ζήσει στην Ισπανία και είναι συγγραφέας του βιβλίου «The Sorcerer’s Apprentices: A Season in the Kitchen of Ferran Adrià’s elBulli».