Ταξίδι με το αυτοκίνητο: πέντε ιδανικοί προορισμοί για αποδράσεις

Ανήκετε σε εκείνους που, όταν έρχεται Παρασκευή, το μόνο που σκέφτεστε είναι πώς θα φορτώσετε το αυτοκίνητο, θα γεμίσετε το κινητό με μουσική, θα τσεκάρετε ότι έχει μπαταρία το GPS και…θα ξεκινήσετε; Αυτό που χρειάζεται για την ιδανική εξόρμηση, είναι μερικές καλές προτάσεις προορισμών, ένα ευέλικτο όχημα και πολλή όρεξη.

Τρίκαλα Κορινθίας

Δικαιωματικά, τα Τρίκαλα Κορινθίας αποτελούν έναν προορισμό που βρίσκεται πολύ ψηλά στις καρδιές των Αθηναίων. Είναι η εκδρομή που συνήθως εκτιμάται πολύ από τους λάτρεις του σκι και του snowboard, αφού δίπλα βρίσκεται το φημισμένο χιονοδρομικό της Ζήρειας, αλλά και από όλους εκείνους που υποκλίνονται στο σωστό παϊδάκι της καλής παραδοσιακής ταβέρνας. Χρονικά, η διαδρομή υπολογίζεται σε δύο ώρες οδήγησης και απόσταση περίπου τα 144 km από την Αθήνα. Εάν είστε μέλος στη συνδρομητική υπηρεσία Be Flex που παρέχεται από τη Yours Car Rental, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε το όχημα της αρεσκείας σας και κατόπιν άμεσης παράδοσης του, να βρεθείτε στα Τρίκαλα Κορινθίας άνετα και γρήγορα.

Πήλιο

Για τους λάτρεις του φυσικού στοιχείου, ο προορισμός είναι ένας, το υπέροχο Πήλιο. Συνδυάζοντας θάλασσα και βουνό, σε 4 ώρες από την Αθήνα, η εκδρομή αυτή προσφέρει καταπράσινα τόπια, υπέροχα γραφικά χωριά και υψηλής αισθητικής αρχοντικά από μια άλλη εποχή. Βάλτε τις βαλίτσες σας στο αγαπημένο σας Yours όχημα, και περιπλανηθείτε στους μεσαιωνικούς πύργους και τη θέα που παρουσιάζεται μπροστά σας.

Λίμνη Πλαστήρα

Επίσης ένα τετράωρο από την Αθήνα, η εκδρομή στη Λίμνη Πλαστήρα αποτελεί βασικό προορισμό μιας χειμερινής εξόρμησης. Περιτριγυρισμένη από πολλά μικρά γραφικά χωριά υπόσχεται ιδιαίτερες διαδρομές και μεγάλη ποικιλία σε αθλητικές δραστηριότητες με τις οποίες μπορείτε να καταπιαστείτε. Μην ξεχάσετε να αναζητήσετε το ζεστό φαγάκι δίπλα στο τζάκι κάποιας από τις φιλόξενες παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής.

Δημητσάνα

Εξίσου προσβάσιμος χειμερινός προορισμός και περίπου 2.5 ώρες από την Αθήνα, το πιο εντυπωσιακό χωριό της Αρκαδίας, η Δημητσάνα αποτελεί ένα δημοφιλές θέρετρο επισκέψεων για τους Αθηναίους. Μαζί με τη φυσική ομορφιά του παραδοσιακού χωριού, ενσωματώνει και το έντονο πολιτιστικό ενδιαφέρον, και λόγω του μουσείου υδροκίνησης αλλά και λόγω του διάχυτου βυζαντινού στοιχείου των εκκλησιών.

Καρπενήσι

Απ’ τους προορισμούς που έχουν ταυτιστεί με τον χειμώνα, είναι και το Καρπενήσι. Κεντρικά της Στερεάς Ελλάδας και σε ορεινή τοποθεσία που απέχει 3 ώρες από την Αθήνα, η περιοχή σας καλεί να τη γυρίσετε λόγω της πληθώρας της σε έλατα, πλατάνια και λίμνες. Η Yours σας δίνει ευελιξία κινήσεων, προσφέροντας πληθώρα επιλογών για το ιδανικό SUV με το οποίο μπορείτε να διασχίσετε άφοβα τις πιο γραφικές διαδρομές του βουνού και να απολαύσετε τη μαγευτική φύση.

Σε όποιο δρόμο και αν σας βγάλει το ταξίδι σας, με αφετηρία την Αθήνα, η Yours βρίσκεται δίπλα σας και σας προσφέρει ακόμη ένα προνόμιο, αυτό της ευελιξίας και της άνεσης. Μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας Be Flex, επωφεληθείτε αφ’ ενός από τις υπηρεσίες που θα παρείχε το παραδοσιακό leasing, και αφ’ ετέρου από την απόλυτη χρονική ευελιξία στη διάρκεια μίσθωσης του νέου σου οχήματος. Το Be Flex με άλλα λόγια, ήρθε να καλύψει το κενό ανάμεσα στο ακριβό για μακροχρόνια χρήση rent a car και στην απαιτητική και μη ευέλικτη επιλογή του παραδοσιακού leasing. Τώρα μπορείτε να αποκτήσετε αυτοκίνητα καινούργια ή και σαν καινούργια από επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες, εύκολα, γρήγορα και για όσους μήνες επιθυμείτε, με μια απλή μηνιαία συνδρομή. Ενημερωθείτε παραπάνω εδώ.