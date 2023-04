Οι γυναίκες σχεδιάζουν τον κόσμο

Η έκθεση Parall(elles): A History of Women in Design στο Montreal Museum of Fine Arts αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν οι γυναίκες στον κόσμο του ντιζάιν από τα μέσα του 19ου αιώνα και έπειτα. Διερευνά τους λόγους που οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον χώρο του σχεδιασμού και εξετάζει θέματα ταυτότητας, φυλής και τάξης, για να γίνουν πιο κατανοητά τα επιτεύγματά τους κάτω από δεδομένες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Ανάμεσα στα 250 κομμάτια που εκτίθενται, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει το μοναδικό πρωτότυπο Fancy Free Corvette, που σχεδιάστηκε από τη Ruth Glennie για την General Motors το 1958, μοντέρνα αντικείμενα και έπιπλα, όπως η εμβληματική καρέκλα LCW της Ray Eames και το ρολόι τοίχου Apindle της Lucia DeRespinis. mbam.qc.ca