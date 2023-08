Το δικό μου καλοκαίρι: Στην Αντίπαρο με τη Μαριλένα Ανδρεάδη

Την πρώτη φορά που μπήκα στο φέρι για να περάσω από την Πάρο στην Αντίπαρο, πριν από 20 χρόνια, με κατέκλυσε ένα συναίσθημα χαράς και ανυπομονησίας, το οποίο παραμένει το ίδιο μέχρι σήμερα κάθε φορά που κάνω το συγκεκριμένο δρομολόγιο με προορισμό αυτό το μικρό βραχώδες νησί στην καρδιά των Κυκλάδων.

Αγαπώ την Αντίπαρο για τη σχεδόν μεταφυσική ηρεμία που μου προσφέρει η ζωή κοντά στη φύση και τη θάλασσά της. Μια ζωή που κάθε χρόνο προσπαθώ να παρατείνω όλο και περισσότερο, συχνά μεταφέροντας τη δουλειά μου εκεί. Αυτός ο μικρός και επίπεδος τόπος, που σου δίνει τη δυνατότητα να τον διανύσεις γρήγορα και εύκολα, μου χαρίζει μια ενέργεια σαν ζεστή αγκαλιά. Πριν από οτιδήποτε, γνώρισα και εκτίμησα τους κατοίκους της Αντιπάρου. Ακόμη δεν τους έχω απομυθοποιήσει! Αυτοί κάνουν τον τόπο ζεστό και ζωντανό και κατά μία έννοια τον μοιράζονται απλόχερα με όλους τους άλλους που τον επισκέπτονται το καλοκαίρι. Η καλημέρα και το χαμόγελο είναι η ντόπια διάλεκτος.

Από τις πρώτες μνήμες μου στο νησί είναι να κάθομαι στη Μαργαρίτα της Άννας και του Σπύρου και να απολαμβάνω το πρωινό μου. Υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις μέσα από έναν συνδυασμό μυρωδιάς καλοκαιριού, ανθρώπων με ανοιχτή καρδιά, ηρεμίας αλλά και σεβασμού του ενός για τον άλλο.

Σήμερα ο αγαπημένος μου τόπος έχει αλλάξει πρόσωπο, ισορροπώντας οριακά –αλλά με επιτυχία, πιστεύω– ανάμεσα στο παλιό, υπέροχο καλοκαιρινό μου καταφύγιο και σε έναν παγκοσμίου πλέον φήμης προορισμό. Στην Αντίπαρο η απλότητα συνυπάρχει με την ήρεμη πολυτέλεια. Λατρεύω να πηγαίνω στον κάμπο και να διαλέγω τα λαχανικά και τα φρούτα της εβδομάδας κατευθείαν από το μποστάνι του Δημήτρη. Δεν αλλάζω τα κρυστάλλινα νερά στα Λιβάδια, στον Μικρό Σωρό ή στην Παναγιά, που πραγματικά μπορούν να σβήσουν όλη την κούραση του χειμώνα. Οι πίτες της Μυρτώς στο Περαματάκι, τα ρεβίθια στην Αύρα και το φρέσκο ψάρι στον Παντελή είναι επίσης αρκετά για να γεμίσουν τις μπαταρίες μου. Ο αργός ρυθμός της κυκλαδίτικης ζωής με κάνει να αισθάνομαι παρούσα και ευγνώμων.

Αυτόν τον τόπο αγάπησαν καινούργιοι και παλιοί φίλοι, προσθέτοντας μια αύρα κοσμοπολιτισμού και ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο στην καθημερινή μας απόλαυση στο νησί. Πόσο ωραία είναι η απογευματινή βόλτα στον κεντρικό δρόμο, με στάσεις στην μπουτίκ Ζάλι, με designer ρούχα και επιλεγμένα αξεσουάρ απ’ όλο τον κόσμο, ή στο More than this, όπου κάθε χρόνο ανακαλύπτεις μια προσεγμένη ποικιλία από υπέροχα κοσμήματα και είδη σπιτιού. Έξω από το χωριό βρίσκεται το μαγευτικό Rooster, το σχετικά νέο και φημισμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα που αποτελεί την επιτομή της ενσωματωμένης στη φύση πολυτέλειας, με θέα στον ήλιο που βουτάει στη θάλασσα. Ναι, το ηλιοβασίλεμα εδώ δεν το ξεχνάς εύκολα. Τα βράδια, μετά από μια γεμάτη μέρα, αγαπημένο night out είναι στο εστιατόριο Sapou, όπου ο ταλαντούχος σεφ Γιάννης Σαπουντζής γεμίζει την ψυχή μας με γεύσεις που κλείνουν μέσα τους την αγάπη του τόσο για τα ταξίδια, όσο και για την ίδια την Αντίπαρο.

Η Μαριλένα Ανδρεάδη είναι η δημιουργός του brand με μαγιό ΜΑΑΝ.