10 λογαριασμοί στο instagram που μας ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο

1. @danielkordan

Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις τις φωτογραφίες του Daniel Kordan και να μη θέλεις να μπεις σε ένα αεροπλάνο και να ταξιδέψεις για να συναντήσεις έστω και λίγη μαγεία από αυτή που έχει συλλάβει ο φακός του. Ο διάσημος Ρώσος φωτογράφος τοπίων ταξιδεύει σε απομακρυσμένα συνήθως μέρη και αποτυπώνει την ομορφιά της φύσης στις αιθέριες εικόνες του που μοιάζουν με ποιήματα. Ο «ευτυχισμένος ονειροπόλος», όπως αυτοχαρακτηρίζεται στον λογαριασμό του στο instagram, έχει 2 εκατομμύρια ακολούθους και συνεχίζει να γοητεύει το κοινό με φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι του στη Νέα Ζηλανδία.

2. @jordhammond

Πιο ανθρωποκεντρικός ο Άγγλος φωτογράφος Jord Hammond, με έδρα το Μπαλί της Ινδονησίας, απαθανατίζει ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών αναδεικνύοντας μοναδικά τοπία από όλο τον κόσμο, και κυρίως από χώρες της Ασίας όπως το Βιετνάμ, την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη και την Ιαπωνία. Ο Hammond ξεκίνησε να φωτογραφίζει στα 23 του, όταν πήγε να διδάξει αγγλικά στην Κίνα, και σήμερα στα 30 του διδάσκει φωτογραφία και θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους travel influencers στον πλανήτη.

3. @takemyhearteverywhere

Τα video και οι φωτογραφίες της Francesca και του Tommaso μοιάζουν να είναι βγαλμένα από ρομαντικές κομεντί του Hollywood. To ζευγάρι από την Ιταλία με έδρα το Μιλάνο, ταξιδεύει σε πιο trendy προορισμούς και μας κάνει να ζηλεύουμε τις διακοπές τους στα καλύτερα ξενοδοχεία της Ευρώπης. Έχουν επίσης ιδρύσει το TravellingThroughTheWorld, μια από τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές κοινότητες στον κόσμο με περισσότερους από 3,4 εκατομμύρια ακoλούθους στο Instagram.

4. @chrisburkard

Ο Καλιφορνέζος φωτογράφος και συγγραφέας με τους 4 εκατομμύρια ακολούθους μάς ταξιδεύει στα πιο άγρια και παγωμένα τοπία του κόσμου, από τα νησιά Φερόες μέχρι τις Χιλιανές Άνδεις και την παγετωνική λίμνη Μορέιν στον Καναδά. Απόκρημνες κορυφές, ορμητικά ποτάμια, κοφτερά παγόβουνα και πανύψηλα κύματα, γοητεύουν τον πολυβραβευμένο φωτογράφο και αναδεικνύουν το μεγαλείο της φύσης.

5. @thebucketlistfamily

Η Jessica κι ο Garrett γνωρίστηκαν στο Vladivostok της Ρωσίας όταν έκαναν εθελοντισμό, έγιναν ζευγάρι όσο σπούδαζαν στην Utah των ΗΠΑ, έζησαν τρία χρόνια on the road, και τώρα ζουν με τα παιδιά τους Dorothy, Manilla and Calihan σ’ ένα bungalow στη Hawaii. Δε σταμάτησαν όμως να ταξιδεύουν και να μοιράζονται τις φοβερές εμπειρίες τους από τα νησιά Cook, τις Σεϊχέλες, την Αλάσκα, το Μεξικό, τα νησιά Φόκλαντ κι όπου αλλού μπορείτε να φανταστείτε. Αυτή είναι η Bucket List Family που πρόσφατα κυκλοφόρησε και το πρώτο της βιβλίο της από τις εκδόσεις του National Geographic.

6. @migrationology

O Mark Wiens δεν θα σας ανοίξει την όρεξη μόνο για ταξίδια αλλά και για φαγητό. Ένας «καλοφαγάς πλήρους απασχόλησης», που μοιράζεται τις μοναδικές εμπειρίες του από street food σε όλο τον κόσμο, από το Σικάγο ως την Νότια Κορέα κι από την Ακτή του Ελεφαντοστού μέχρι την Αυστραλία. Ο 33χρονος αμερικανός food blogger και youtuber είχε αποτύχει σε πολλά online πρότζεκτ προτού δημιουργήσει το migrationology και κατακτήσει το κοινό του διαδικτύου με τις γαστρονομικές εμπειρίες του.

7. @theslowtraveler

Με τελείως διαφορετική αισθητική, η ρομαντική Carolyn από την Αγγλία είναι η slow traveler που μας ταξιδεύει σε παραμυθένια δάση, λίμνες, μεσαιωνικά κάστρα και μικρά κουκλίστικα σπιτάκια στις εξοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Carolyn αγαπά τα ταξίδια με τρένο, τις σοφίτες, τη λογοτεχνία και τις εξωτερικές μπανιέρες στη φύση.

8. @drewbinsky

Ο Drew Binsky (ή Drew Goldberg όπως είναι το πραγματικό του όνομα) έχει ταξιδέψει σε 197 χώρες στον κόσμο. Δηλαδή σε όλες. Με τα video του μεταφερόμαστε ακόμα και στους πιο απίθανους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο όπως την Υεμένη, τη Λιβύη, το Αφγανιστάν, το Sao Tome. Ο αμερικανός ταξιδιωτικός blogger και vlogger, που έχει συνολικά 12 εκατομμύρια followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για το πιο γρήγορο πακετάρισμα βαλίτσας. Επίσης, μέχρι το 2021, κατείχε και το ρεκόρ για τις περισσότερες επισκέψεις σε Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO μέσα σε 24 ώρες.

9. @thedharmatrails

Εκείνη προέρχεται από τον χώρο των ΜΚΟ, είναι υπέρμαχος της βιωσιμότητας και λάτρης των ωκεανών. Εκείνος είναι μηχανικός παράκτιων έργων με εξειδίκευση στους τεχνητούς υφάλους. Η Vivien και ο Aaron είναι ένα ζευγάρι από το Queensland που μας ταξιδεύει σε εξωτικούς προορισμούς στην Αυστραλία και την Αμερική, προωθώντας ταξίδια με οικολογική συνείδηση και συμβουλές για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

10. @xenia_psyllaki

Και για να ταξιδέψουμε και λίγο στη χώρα μας, υπάρχει ο λογαριασμός της Ξένιας Ψυλλάκη που γεμίζει το instagram με τα χρώματα της Ελλάδας μέσα από τις φωτογραφίες της από τις αυλές, τα σοκάκια και τις παραλίες των πιο όμορφων ελληνικών νησιών. Η Ξένια ξεκίνησε το 2016 ποστάροντας μια φωτογραφία της από το Ελαφονήσι. Σήμερα έχει ξεπεράσει τους 900.000 followers στο instagram και είναι μια από τις πιο σημαντικές ταξιδιωτικές influencers από την Ελλάδα.