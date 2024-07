Βαλκάνια: Τα μουσικά φεστιβάλ του καλοκαιριού γίνονται αφορμή για ταξίδι 

Με αφορμή μουσικά φεστιβάλ, σχεδιάζουμε καλοκαιρινά ταξίδια σε χώρες των Βαλκανίων που δίνουν τη δυνατότητα για οικονομικά προσιτές διακοπές αλλά και την ευκαιρία να δούμε καλλιτέχνες και συγκροτήματα που δεν συμπεριλαμβάνουν την Ελλάδα στις φετινές περιοδείες τους.

Sziget Music Festival, Ουγγαρία

Ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα φεστιβάλ στην Ευρώπη, το Sziget Music Festival, διοργανώνεται κάθε Αύγουστο σε νησάκι μέσα στον Δούναβη στη Βουδαπέστη. Έγινε για πρώτη φορά το 1993 με τοπικά σχήματα, αλλά η φήμη του συνεχώς μεγάλωνε. Στη σκηνή του έχουν ανέβει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα παγκοσμίως της ροκ και της ποπ μουσικής, από τον Ed Sheeran και την Dua Lipa μέχρι τον David Bowie και τον Iggy Pop.

Πού: Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Πότε: 7-12 Αυγούστου 2024

Ποιοι: Δεκάδες καλλιτέχνες θα εμφανιστούν στις περισσότερες από δέκα σκηνές του φεστιβάλ. Ανάμεσά τους για φέτος οι: Kylie Minogue, Liam Gallagher, Skrillex, Tom Odell, Editors.

Τιμές: Τα ημερήσια εισιτήρια ξεκινούν από 89 ευρώ, τα τριήμερα από 259 και για όλο το φεστιβάλ από 309 ευρώ.

Πληροφορίες και εισιτήρια: szigetfestival.com

Tip: Στο νησί όπου διεξάγεται το φεστιβάλ θα βρείτε από καφέ και έθνικ φαγητό σε προσιτές τιμές μέχρι διαμορφωμένες παραλίες με beach bars που είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο για να χαλαρώσετε, να πάρετε μια άνασα από τον πολύ κόσμο και να πιείτε κάτι δροσιστικό.

Electric Castle Music Festival, Ρουμανία

Στα κτήματα του Bánffy Castle στη βόρεια Ρουμανία πραγματοποιείται από το 2013 το πενθήμερο Electric Castle Music Festival. Μεγάλα ονόματα από όλον τον κόσμο έχουν φιλοξενηθεί στις σκηνές του, από τον Fatboy Slim και τους Prodigy μέχρι τους Chemical Brothers και τους Placebo. Κάθε χρονιά, κοντά στο φεστιβάλ στήνεται ένα ολόκληρο χωριό με δυνατότητα διαμονής σε σκηνές glamping, πολλές επιλογές για φαγητό, καφέ ακόμα και yoga και υπηρεσίες spa. Μέρος των εσόδων του φεστιβάλ δίνεται για τη συντήρηση του κάστρου.

Πού: 30 χλμ. από την πόλη Κλουζ-Ναπόκα, Ρουμανία

Πότε: 17-21 Ιουλίου 2024

Ποιοι: Τα μεγαλύτερα ονόματα του φετινού line up είναι οι Massive Attack, οι Queens of the Stone Age και οι Bring me the horizon. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε όμως και τον Ricardo Villalobos, τη Nina Kraviz, την Jayda G και τους Lebanon Hanover.

Τιμές: Το πάσο για όλες τις ημέρες κοστίζει 169 ευρώ, ενώ τα ημερήσια εισιτήρια 100 ευρώ.

Πληροφορίες και εισιτήρια: electriccastle.ro

Tip: Το φεστιβάλ είναι επικεντρωμένο στη βοήθεια προς την τοπική κοινότητα και στις βιώσιμες πρακτικές, γι’ αυτό και στους χώρους θα βρείτε πάγκους με χειροποίητα αντικείμενα από ντόπιους καλλιτέχνες και προϊόντα από μικρούς παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής.

Exit Festival, Σερβία

Το πιο διάσημο ίσως μουσικό φεστιβάλ των Βαλκανίων διεξάγεται κάθε καλοκαίρι στο κάστρο Petrovaradin, στις όχθες του Δούναβη, στο Νόβι Σαντ. Ξεκίνησε το 2000 από φοιτητές, στο πάρκο του πανεπιστημίου, και σύντομα γιγαντώθηκε και αναφέρεται συχνά στις λίστες με τα καλύτερα μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης. Η διεξαγωγή του φεστιβάλ έχει αναδείξει σε καλοκαιρινό προορισμό το Νόβι Σαντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Από το φεστιβάλ έχουν περάσει τα μεγαλύτερα ονόματα της εναλλακτικής ροκ, ποπ και χιπ χοπ, όπως ο Moby, η Missy Elliot, η M.I.A., η Erykah Badu, o Skrillex και πάρα πολλοί ακόμα.

Πού: Νόβι Σαντ, Σερβία

Πότε: 10-14 Ιουλίου 2024

Ποιοι: Οι Black Eyed Peas είναι το μεγάλο όνομα για φέτος μαζί με Dub Fx, Tom Morello, The Exploited, Carl Cox, ενώ θα εμφανιστούν και οι Έλληνες Villagers of Ioannina City.

Τιμές: 124 ευρώ κοστίζει το εισιτήριο για τις 4 μέρες, ενώ τα ημερήσια εισιτήρια είναι στα 39 ευρώ.

Πληροφορίες και εισιτήρια: exitfest.org

Tip: Το Νόβι Σαντ απέχει 1.100 χλμ. από την Αθήνα και 714 χλμ. από την Θεσσαλονίκη, κάνοντας το Exit Festival την ιδανική αφορμή για ένα roadtrip προς τη σερβική πόλη από τη βόρεια Ελλάδα.

Sonus Festival, Κροατία

Στην ηλεκτρονική μουσική επικεντρώνεται το Sonus Festival, που πραγματοποιείται στο νησάκι Pag της Αδριατικής Θάλασσας. Για πέντε μέρες το νησί γεμίζει τέκνο ήχους από καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο που παίζουν μουσική στις σκηνές του αλλά και πάνω σε πλοία στα boat parties που έχουν προγραμματιστεί.

Πού: Pag, Κροατία

Πότε: 18-22 Αυγούστου 2024

Ποιοι: Adam Beyer, Marcel Dettmann, Ellen Allien, Marco Carola, Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, Sama’ Abdulhadi, Sven Vath και Umek είναι τα πιο γνωστά ονόματα του φεστιβάλ για φέτος.

Τιμές: 249 ευρώ θα σας κοστίσει το πάσο για όλες τις ημέρες, από 65-75 ευρώ το ημερήσιο εισιτήριο.

Πληροφορίες και εισιτήρια: sonus-festival.com

Tip: Μέσω της ιστοσελίδας του φεστιβάλ μπορείτε να κλείσετε επίσης διαμονή και μεταφορά από τις κοντινές πόλεις Zadar και Split.