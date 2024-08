Παρίσι: 5 Ελληνες μάς προτείνουν τα καλύτερα μέρη

Χρήστος Μαρκογιαννάκης

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης. Με σπουδές στη Νομική και την Εγκληματολογία στην Αθήνα και στο Παρίσι, το 2011 μετέβη στη γαλλική πρωτεύουσα για την έρευνα του διδακτορικού του με θέμα το έγκλημα στην τέχνη. Είναι συγγραφέας λογοτεχνίας και δοκιμίων για την αισθητική του εγκλήματος, μέλος της Crime Writers’ Association και το 2023 τιμήθηκε με το βραβείο Méditerranée αστυνομικού μυθιστορήματος.

Φωτογραφία: Νίκος Αλιάγας

Μόνο στο Παρίσι

Όλη η πόλη, η ενέργειά της, η ομορφιά, οι ρυθμοί και οι άνθρωποί της είναι μοναδικά. Αν πρέπει να επιλέξω μία μόνο εμπειρία, θα πω τα χρώματα του ουρανού κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος στις όχθες του Σηκουάνα, ειδικά από τη γέφυρα Alexandre III.

Αξέχαστες βραδιές

Ξεκινάμε με κοκτέιλ είτε στο rooftop του La Plume (43 Rue Étienne Marcel) με πανοραμική θέα είτε στο Bar Josephine του ξενοδοχείου Lutetia (45 Bd Raspail) είτε στο Bar les Ambassadeurs του ξενοδοχείου Crillion (10 Place de la Concorde), που θα μας ταξιδέψουν σε άλλες εποχές, κι έπειτα στο Bar and Books του Hotel Grand Amour (18 Rue de la Fidélité) για χορό σε ένα σκηνικό γεμάτο βιβλία και βινύλια.

Ένοχη απόλαυση

Είστε λιχούδηδες; Καλώς ήλθατε στο Παρίσι, τον παράδεισο του βουτύρου και της ζάχαρης. Προσωπικά δεν μπορώ να αντισταθώ στις babka (είδος brioche με εβραϊκή καταγωγή) με σοκολάτα, με κανέλα ή με φιστίκι και πορτοκαλοανθό! Τις αγαπημένες μου θα τις βρείτε στο Babka Zana (8 Rue du Pas de la Mule).

Shopping therapy

Οπωσδήποτε μια στάση στο Galignani (224 Rue de Rivoli), που γιόρτασε πρόσφατα τα 200 χρόνια του, για βιβλία στα γαλλικά και στα αγγλικά, από τις τελευταίες λογοτεχνικές κυκλοφορίες μέχρι λευκώματα και coffee-table εκδόσεις. Επίσης, το βιβλιοπωλείο κάτω από την τζαμαρία του τελευταίου ορόφου στο Bon Marché (24 Rue de Sèvres), αφού προηγουμένως έχετε ικανοποιήσει τα λοιπά καταναλωτικά σας ένστικτα στο ιστορικό σικ πολυκατάστημα.

Προορισμός πολιτισμού

Το Musée Carnavalet (23 Rue de Sévigné) για να περιηγηθείτε στην ιστορία του Παρισιού ανά τους αιώνες. Αν σας αρέσουν ο συμβολισμός, τα μυθολογικά θέματα και οι… femmes fatales, μην παραλείψετε το Μusée Gustave-Moreau (14 Rue Catherine de la Rochefoucauld), που στεγάζεται στο ατελιέ του μέγιστου συμβολιστή καλλιτέχνη.

Πρόσκληση σε γεύμα

Στη Γαλλία είμαστε, επομένως η κρέπα είναι εκ των ων ουκ άνευ! Αλμυρή (galette, όπως τις αποκαλούν) ή γλυκιά, αυθεντική σε κάθε περίπτωση, με θέα το Pompidou και το σιντριβάνι Stravinsky με έργα της Niki de Saint Phalle, στην Crêperie Beaubourg (2 Rue Brisemiche).

Αγαπημένη συνήθεια

Περιπλάνηση στην πόλη, χωρίς σκοπό και προορισμό, με το βλέμμα να ταξιδεύει από τα κτίρια στους ανθρώπους, από τον ουρανό στα μνημεία, γαλλιστί flâner, στα βήματα των καλλιτεχνών του 19ου αιώνα, που αναζητούσαν έμπνευση στην πιο όμορφη (και δημιουργικά δυναμική) πόλη του κόσμου.

Φέτος το καλοκαίρι

Αν βρεθείτε εδώ με καύσωνα (συμβαίνει και εις Παρισίους) ή θέλετε απλώς να απομακρυνθείτε από τη βουή της πόλης, αναζητήστε ηρεμία και δροσιά στο κοιμητήριο Père Lachaise, όπου η ομορφιά συναντά την αιωνιότητα. Ποιος ξέρει, ίσως συναντήσετε τον Όσκαρ Γουάιλντ, τον Τζιμ Μόρισον, τον Ζορζ Μπιζέ ή την Εντίθ Πιαφ.

Mikaela Liaroutsos

Μεγάλωσε στο Παρίσι με μητέρα Γαλλίδα. Ο πατέρας της είναι Έλληνας και ζει στην Ελλάδα, οπότε είχε την ευκαιρία να εντρυφήσει και στις δύο κουλτούρες. Σπούδασε κινηματογράφο, αλλά ως φοιτήτρια ανακάλυψε τον κόσμο της εστίασης. Αποφοιτώντας από σχολή μαγειρικής στο Παρίσι, άρχισε να εργάζεται σε γκουρμέ εστιατόρια και μπιστρό. Άνοιξε το Etsi le bistro, όπου μπορεί να βρει κανείς ελληνική κουζίνα και bistronomic fusion με ελληνικά προϊόντα από μικρούς παραγωγούς αλλά και τοπικά γαλλικά προϊόντα. Στο Etsi l’Ouzeri προσφέρει μια πιο απλή κουζίνα με βάση τα παραδοσιακά ελληνικά πιάτα.

Μόνο στο Παρίσι

Γευτείτε την ομορφιά της πόλης κάνοντας μια βόλτα νωρίς το πρωί. Με αφετηρία την πυραμίδα του Λούβρου, θα περάσετε τη γέφυρα Carrousel και θα περπατήσετε κατά μήκος του Σηκουάνα μέχρι να φτάσετε στην πλατεία Dauphine, όπου θα πιείτε ένα καφεδάκι με την ησυχία σας.

Αξέχαστες βραδιές

Ξεκινήστε από το Au Petit Rozey (43 Rue Lemercier) για ένα απεριτίφ στη συμπαθητική γειτονιά Batignolles, στο 17ο διαμέρισμα. Πρόκειται για ένα φοβερό wine bar με αυθεντικό αέρα, εξαιρετική λίστα κρασιών, εκλεκτά τυριά και αλλαντικά. Παίζουν μουσική, όπως παλιά, με δίσκους. Μετά μπορείτε να αλλάξετε γειτονιά και να πάτε μέχρι το 20ό διαμέρισμα στο Caché (13 Villa Riberolle). Παλιά ήταν τυπογραφείο και μετατράπηκε σε restaurant-bar. Εκεί θα πιείτε ένα καλό Negroni και θα φάτε έξοχο ceviche ή ταραμά σε έναν χώρο εξωτικό. Στη συνέχεια, κατευθυνθείτε στο 11ο διαμέρισμα για χορό στο κλαμπάκι La Casbah (20 Rue de la Forge Royale), που μου αρέσει για τη ζεστή του ατμόσφαιρα.

Ένοχη απόλαυση

Δίπλα στο σπίτι μου, υπάρχει ένας φούρνος που φτιάχνει μια φοβερή λιχουδιά: πρόκειται για ένα κρουασάν με γέμιση πραλίνα, επικάλυψη μαύρης σοκολάτας και φουντούκια. Ο φούρνος λέγεται Chez Meunier και διαθέτει δέκα υποκαταστήματα στην πόλη (chezmeunier.com).

Shopping therapy

Μου αρέσει πολύ η οδός Rue de Charonne στο 11ο διαμέρισμα, κοντά στην πλατεία της Βαστίλης. Έχει ωραία μαγαζιά για ρούχα και αξεσουάρ. Πολύ κοντά υπάρχει και η λαϊκή αγορά στη Rue d’Aligre με γαλλικά και εξωτικά προϊόντα.

Προορισμός πολιτισμού

Το αγαπημένο μου μουσείο είναι το Musée de Montmartre (12 Rue Cortot), μικρό και κρυμμένο στον λόφο της Μονμάρτρης. Παλιά ήταν το ατελιέ του Ρενουάρ. Βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τα αμπέλια της Μονμάρτρης, τα οποία μπορεί να δει κανείς από τον κήπο του μουσείου. Μου αρέσει πολύ γιατί σε μεταφέρει πίσω στον χρόνο, στις αρχές του 1900, την εποχή της Μπελ Επόκ.

Πρόσκληση σε γεύμα

Θα πρότεινα το Billili (136 Rue du Faubourg Poissonnière). Άνοιξε πριν από μερικά χρόνια και επαναφέρει την παράδοση του παριζιάνικου μπιστρό. Εδώ θα φάμε μία από τις καλύτερες terrines de campagne (τερίνα της εξοχής με κρέας) και αυγά με μαγιονέζα, δηλαδή τυπικά πιάτα που βρίσκει κανείς στα παριζιάνικα μπιστρό. Μόνο που εδώ, εγγυημένα, όλα είναι πολύ καλής ποιότητας και σε λογικές τιμές.

Αγαπημένη συνήθεια

Την Κυριακή το απόγευμα, μετά το σέρβις, μου αρέσει να πηγαίνω σε μια γειτονιά πολύ κοντά στο Etsi, στο Abbesses. Είναι πολύ ζωντανή συνοικία και συνήθως κάθομαι για ένα ποτό στο Le Petit Café de Montmartre (7 Rue Joseph de Maistre), όπου συνήθως τις Κυριακές έχει ζωντανή μουσική και καραόκε. Συνεχίζω με στρείδια και λευκό κρασί στην μπρασερί La Mascotte Montmartre (52 Rue des Abbesses), λίγο πιο κάτω από το Le Petit Café de Montmartre.

Φέτος το καλοκαίρι

Θα συμβούλευα τους επισκέπτες να αποφύγουν το κέντρο του Παρισιού και γενικότερα τα τουριστικά μέρη. Πηγαίνετε να επισκεφτείτε καλύτερα τις λιγότερο τουριστικές γειτονιές της πόλης, τις απόκεντρες. Κάντε μια βόλτα στο πάρκο Buttes Chaumont, να χορτάσει πράσινο το μάτι σας, και στη συνέχεια περιηγηθείτε στις παλιές συνοικίες του 20ού διαμερίσματος γύρω από το Jourdain και το Ménilmontant. Ή ακόμα μπορείτε να πάτε στη γειτονιά Butte aux Cailles, στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, και να περπατήσετε στα δρομάκια, να χαζέψετε τα σπιτάκια και τα καφέ.

Γιώργος Κυριακίδης

Φωτογραφία: Nicolas Aristidou

Ο Γιώργος Κυριακίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου σπούδασε αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων. Στη συνέχεια εργάστηκε ως συντάκτης design και μόδας στις ελληνικές εκδόσεις των περιοδικών Vogue, Harper’s Bazaar, Madame Figaro κ.ά., παράλληλα με την ενασχόλησή του με τον τομέα της Επικοινωνίας. Αφού συνεργάστηκε με αρχιτεκτονικά γραφεία στην Ελλάδα, το 2022 βρέθηκε στο Παρίσι για να ενταχθεί στην ομάδα σχεδιασμού καταστημάτων της Aesop. Σήμερα, με έδρα του το Παρίσι, εργάζεται ως Architecture & Store Design Manager στην εταιρεία L’Occitane en Provence και είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό των καταστημάτων της εταιρείας στη Γαλλία.

Μόνο στο Παρίσι

Η βόλτα με ποδήλατο (μπορείτε να νοικιάσετε μέσω app) είναι πάντα μια υπέροχη ιδέα, καθώς υπάρχουν αναρίθμητες ωραίες διαδρομές και ένα καλό δίκτυο ποδηλατόδρομων στην πόλη. Επίσης, ενδεχομένως κλισέ, μα ταυτόχρονα πραγματικά μοναδική, είναι η εμπειρία των bateaux mouches, ειδικά το βράδυ. Δεν χρειάζεται να συνδυάσετε τη βόλτα με δείπνο, αρκεί μια απλή διαδρομή που συνήθως περιλαμβάνει και ξεναγό, ενώ πιθανότατα το καραβάκι θα σας πάει στον Πύργο του Άιφελ την ώρα που τα φλας του θα αστράφτουν.

Αξέχαστες βραδιές

Στο Carboni’s (45 Rue de Poitou) θα βρείτε καλή ιταλική κουζίνα σε έναν υπέροχο χώρο που σμίγει γεύση και διαχρονικό design, ενώ στο υπόγειο σας περιμένει το Bar Sotto, ένα speakeasy όπου μπορείτε να πιείτε το κοκτέιλ σας όσο ακούτε τη μουσική που έχετε επιλέξει από το vin-tage jukebox. Για αυθεντική γαλλική κουζίνα προτείνω το Le Bon Georges (45 Rue Saint Georges), ενώ στο La Belle Epoque (36 Rue des Petits Champs) θα απολαύσετε κλασική κουζίνα μπιστρό σε μια υπέροχη σάλα με ντεκό του 1910. Στο Hotel Grand Amour (18 Rue de la Fidé-lité), εκτός από γαλλική κουζίνα, θα βρείτε και ένα πολύ hip κλαμπ, που συνήθως ανοίγει αμέσως μετά το δείπνο.

Ένοχη απόλαυση

Δύσκολα αντιστέκομαι στα γλυκά του The French Bastards (thefrenchbastards.fr). Για περισσότερο τυπική γαλλική πατισερί, σας προτείνω το ζαχαροπλαστείο του Cyril Lignac (2 Rue de Chaillot), ενώ το Meert (16 Rue Elzevir) στο Marais με τις διάσημες gaufres του (σαν βάφλες) είναι πάντα πειρασμός.

Shopping therapy

Στην αγορά των Puces de Paris Saint-Ouen (110 Rue des Rosiers) θα βρείτε μια μεγάλη συλλογή από second hand αξεσουάρ, διακοσμητικά, ρούχα και έπιπλα, πολλά από τα οποία είναι σε πολύ καλές τιμές. Στο 7ο διαμέρισμα θα συναντήσετε όχι μόνο το διάσημο πολυκατάστημα Le Bon Marché Rive Gauche (24 Rue de Sèvres) αλλά και μπουτίκ όπως εκείνη της Hermès (17 Rue de Sèvres), η οποία διαθέτει και εστιατόριο με βιβλιοπωλείο. Λίγα τετράγωνα μακριά, ξεχωρίζω τη Rue Jacob, έναν δρόμο με υπέροχα μικρά καταστήματα με εκλεκτικά είδη για το σπίτι, όπως το L’Objet (30 Rue Jacob).

Προορισμός πολιτισμού

Στο Palais Galliera (10 Αv. Pierre 1er de Serbie) έχω δει μερικές από τις πιο ωραίες εκθέσεις μόδας, ξεχωρίζοντας εκείνη της Vogue και πιο πρόσφατα αυτή του Azzedine Alaïa. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Μουσείο Yves Saint Laurent (5 Αv. Marceau), ένα μικρό αλλά υπέροχο μουσείο, στη μόνιμη συλλογή του οποίου περιλαμβάνεται και ένας χώρος που έχει στηθεί όπως το παλιό ατελιέ του διάσημου Γάλλου σχεδιαστή μόδας. Στο Marais, ξεχωρίζω το Μουσείο Πικάσο (5 Rue de Thorigny) για τις περιοδικές εκθέσεις που συχνά συνδέουν την τέχνη του με το καλλιτεχνικό στίγμα προσωπικοτήτων όπως ο σχεδιαστής μόδας Sir Paul Smith, στην πρόσφατη έκθεση Picasso Celebration: The Collection In A New Light!

Πρόσκληση σε γεύμα

Οι ουρές αναμονής στο Bouillon Julien (16 Rue du Faubourg Saint-Denis) δεν είναι τυχαίες, καθώς το κοινό το τιμά για την προσιτή του κουζίνα, η οποία έρχεται σε έναν ονειρεμένο χώρο σχεδιασμένο σε ύφος αρ νουβό. Από τις πιο γνωστές μπρασερί στους κύκλους του fashion crowd είναι εκείνη του Le Charlot (38 Rue de Bretagne). Αν είστε λάτρης της ιταλικής κουζίνας, αξίζει να επισκεφθείτε κάποιο από τα εστιατόρια της αλυσίδας Big Mamma (bigmammagroup.com), δοκιμάζοντας οπωσδήποτε τη διάσημη truffle pasta.

Αγαπημένη συνήθεια

Ιδανική βόλτα παντός καιρού, η ανηφόρα της Rue de Martyrs: περπάτημα με θέα στη Sacré-Cœur και φοκάτσια στο χέρι από το Le Pain Retrouvé (18 Rue des Martyrs). Εναλλακτικά, περίπατος στη Rue de Bretagne στο Marais, που μπορεί να καταλήξει σε κάποιο concept store της περιοχής. Όταν ο καιρός είναι καλός, περάστε οπωσδήποτε από το Ile Saint Louis για παγωτό στο χέρι από το Berthillon (29-31 Rue Saint-Louis en l’Île) ή το Le Boulanger de la Tour (2 Rue du Cardinal Lemoine).

Φέτος το καλοκαίρι

Ξεχάστε το μετρό: αν ο καιρός το επιτρέπει, περιπλανηθείτε στην πόλη με τα πόδια ή με ποδήλατο και μη διστάσετε να ζήσετε τo Παρίσι και στη μη τουριστική εκδοχή του, απολαμβάνοντας ένα πικνίκ στα πάρκα ή στις όχθες του Σηκουάνα.

Serge Karboulonis

Φωτογραφία: Sylvie Becquet

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, αλλά έχει και τη γαλλική υπηκοότητα λόγω των γονιών του, που έζησαν 20 χρόνια στο Παρίσι. Φοίτησε στην ελληνογαλλική σχολή Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix μέχρι το 2012, οπότε έφυγε για τη Γαλλία. Μετά από πενταετείς σπουδές Επικοινωνίας, ζει και εργάζεται στο Παρίσι ως υπεύθυνος διεθνών δημοσίων σχέσεων και αντιπροσωπεύει διάφορους πελάτες στον τομέα της αρχιτεκτονικής, της διακόσμησης και της πολυτέλειας.

Μόνο στο Παρίσι

Τα περισσότερα από 400 περίπτερα που αποτελούν την υπαίθρια αγορά Paul Bert Serpette δεν κινούν μόνο τις τάσεις της μόδας, αλλά μας ταξιδεύουν στους αιώνες που ιδρύθηκαν οι ίδιες οι διακοσμητικές τέχνες, στη Γαλλία του 18ου, 19ου και 20ού αιώνα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το καθετί που θα δείτε θα σας διηγηθεί μια μοναδική ιστορία από τους προηγούμενους κατόχους του, από την περίοδο που δημιουργήθηκε μέχρι το πώς βρέθηκε εδώ.

Αξέχαστες βραδιές

Η βραδιά θα ξεκινήσει στο Da Rosa Jr. (7 Rue Rouget de Lisle) για απεριτίφ και τάπας. Η υποδοχή και τα κοκτέιλ είναι εξαιρετικά: προτείνω με κλειστά μάτια τη Spicy Margarita. Θα ακολουθήσει ένα απολαυστικό δείπνο στο Maxim’s (3 Rue Royale), που είναι η επιτομή του γαλλικού σέρβις. Ξανάνοιξε πρόσφατα έπειτα από πολύμηνη ανακαίνιση και εδώ θα δοκιμάσετε εκλεκτά γεύματα, αλλά θα παρακολουθήσετε και υπέροχα σόου. Τέλος, θα περάσετε στην απέναντι όχθη του Σηκουάνα για χορό στο Pamela Club (62 Rue Mazarine). Τόσο το μέρος όσο και η μουσική θα σας ταξιδέψουν σε άλλους τόπους.

Ένοχη απόλαυση

Όταν ο καιρός το επιτρέπει, από τον Απρίλη μέχρι και τον Οκτώβρη, απολαμβάνω ένα Negroni με καλή παρέα στον κήπο του μοναδικού Saint-James Hotel Paris (5 Pl. du Chancelier Adenauer), στο 16ο διαμέρισμα. Την ανακαίνιση και τη διακόσμηση του ξενοδοχείου επιμελήθηκε η αγαπημένη φίλη μου, συνεργάτιδα και υπερταλαντούχα αρχιτέκτονας Elle Decor List και AD100, Laura Gonzalez.

Shopping therapy

Ο απόλυτος προορισμός για shopping, σε όλους τους τομείς ‒μόδα, διακόσμηση και βιβλία‒ είναι το Le Bon Marché (24 Rue de Sèvres).Εδώ βρίσκω τα μοναδικά εμπριμέ του Pierre-Louis Mascia, αλλά και το καλύτερο ελληνικό brand, τη Zeus & Dione. Πέραν των μεγάλων διεθνών οίκων, αυτή η θρυλική διεύθυνση αναδεικνύει και ανερχόμενα ονόματα. Ανάλογα με τις εποχές, φιλοξενεί για ορισμένο διάστημα, σε pop-up ρυθμούς, νέους σχεδιαστές, όπως τον Tim Leclabart, αγαπημένο μου designer που διαπρέπει με τα καινοτόμα σχέδιά του.

Προορισμός πολιτισμού

Στη François Laffanour ‒ Galerie Downtown (18 Rue de Seine) μπορεί κανείς να ανακαλύψει τα πιο όμορφα κομμάτια από τους πατέρες και τις μητέρες του design, όπως οι Perriand, Prouvé, Jeanneret, Le Corbusier, αλλά και να περιηγηθεί στις εξειδικευμένες εκθέσεις του, που εκπαιδεύουν το μάτι και διευρύνουν τις γνώσεις για το design.

Πρόσκληση σε γεύμα

Στα μέσα Ιανουαρίου, ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ Raphael Rego άνοιξε τις πόρτες του Oka και του Fogo (8 Rue Meissonier). Δύο ξεχωριστά αλλά συνδεδεμένα εστιατόρια, σχεδιασμένα και διακοσμημένα από τον Arnaud Behzadi. Προσωπικά, λατρεύω το μεσημεριανό στο Fogo για το εξαίσιο μείγμα αυθεντικής βραζιλιάνικης γαστρονομικής παράδοσης και γαλλικής κουλτούρας που προσφέρει. Από την Bouillaqueca (μια νέα εκδοχή της βραζιλιάνικης μπουγιαμπέσας Moqueca baiana) μέχρι το κλασικό γαλλικό γλυκό Saint-Honoré με βραζιλιάνικα καρύδια, όλα τα πιάτα επανεξετάζονται, προσθέτοντας μια βραζιλιάνικη πινελιά σε μια γαλλική συνταγή και το αντίστροφο.

Αγαπημένη συνήθεια

Μου αρέσει πολύ να περπατάω στο Παρίσι. Οπότε οι βόλτες μου είναι συνήθως αρκετά μεγάλες! Θα πάρω το σκυλάκι μου, και δύο φίλους, και θα ξεκινήσουμε από τη γειτονιά Haut Marais. Με έναν καφέ στο χέρι από το Café Kitsuné (30 Rue du Vertbois), θα φτάσουμε στους κήπους του Palais Royal. Θα σταματήσουμε σίγουρα κάπου κοντά στη Rue Saint-Anne, για γιαπωνέζικο, πριν επιστρέψω σπίτι για ξεκούραση και έπειτα βραδινή έξοδο.

Φέτος το καλοκαίρι

Το καλύτερό σας χαμόγελο, και «Bonjour! Comment allez-vous?». Ακόμη και αν οι περισσότεροι Παριζιάνοι θα έχουν φύγει από το Παρίσι εν μέσω Ολυμπιακών Αγώνων για να αποφύγουν την πολυκοσμία, οι Γάλλοι εκτιμούν τις προσπάθειες των ξένων που θέλουν να ασπαστούν την κουλτούρα τους. Επίσης, ο ήλιος στο Παρίσι δύει αρκετά αργά τη θερινή περίοδο, οπότε μη διστάσετε να προγραμματίσετε την ημέρα σας μέχρι αργά.

Μαρία Κοτρότσου

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ολοκλήρωσε ανώτατες μουσικές σπουδές πιάνου στην Ecole Normale του Παρισιού και παρακολούθησε masterclass για σύνθεση μουσικής κινηματογράφου από καταξιωμένους συνθέτες, όπως οι Hans Zimmer, Danny Elfman, Ibrahim Maalouf κ.ά. Ζει στην πόλη εδώ και 17 χρόνια. Έχει γράψει μουσική για ταινίες και παραστάσεις στη Γαλλία, στην Αμερική και στην Κίνα, ενώ έχει δώσει συναυλίες ερμηνεύοντας τη μουσική της σε μεγάλες και σημαντικές αίθουσες, όπως η La Seine Musicale και το Μουσείο Ορσέ.

Μόνο στο Παρίσι

Το Παρίσι είναι σαν ένα τεράστιο υπαίθριο μουσείο και οι ατελείωτες βόλτες ανάμεσα στα επιβλητικά κτίρια κομμάτι του μύθου του. Κάθε συνοικία έχει τη δική της ταυτότητα και γοητεία, με στοές του 18ου αιώνα, περάσματα και σοκάκια που εκπλήσσουν. Επίσης, η βόλτα με το καραβάκι στον Σηκουάνα είναι μια εμπειρία που μένει αξέχαστη σε όποιον επισκέπτεται την πόλη, γιατί ειδικά το βράδυ τα πάντα είναι φωτισμένα και ακόμη πιο γοητευτικά.

Αξέχαστες βραδιές

Ιδανική έξοδος για μένα είναι να ξεκινήσω το βράδυ μου με μια μουσική παράσταση είτε στην Opéra είτε σε ένα jazz bar, όπως το Le Bal Blomet (33 Rue Blomet). Πρόκειται για το πιο παλιό jazz bar της Ευρώπης και η ατμόσφαιρα είναι μοναδική, με φανταστικό πρόγραμμα κάθε φορά. Θα συνεχίσω σε ένα bar à vin, όπως στο Bar Etna (33 Rue Mazarine), ή στο Barawine (25 Rue de Charonne) για φαγητό και καλό κρασί.

Ένοχη απόλαυση

Δεν είναι μία αλλά δύο: η καταπληκτική ζεστή σοκολάτα του καφέ ζαχαροπλαστείου Angelina Paris (226 Rue de Rivoli), την οποία αξίζει να γευτείτε στον εσωτερικό του χώρο, καθώς πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος, με ντεκόρ Μπελ Επόκ. Και το παγωτό στο Berthillon (29-31 Rue Saint-Louis en l’Île), από τα καλύτερα και πιο ξακουστά στην πόλη, με συνταγή που έχει μείνει απαράλλαχτη στον χρόνο.

Shopping therapy

Από τις αγαπημένες μου περιοχές για ψώνια είναι το Marais. Τις Κυριακές, μάλιστα, τα περισσότερα μαγαζιά σε αυτή τη συνοικία είναι ανοιχτά, και είναι και ένας από τους πολλούς λόγους που προσελκύει και πολύ κόσμο τη συγκεκριμένη ημέρα. Μια άλλη περιοχή που προτιμώ για τις αγορές μου είναι το τετράγωνο Haussmann – Opéra για τον εξαιρετικό συνδυασμό βόλτας και βιτρίνας.

Προορισμός πολιτισμού

Λατρεύω το Musée d’Orsay (Esplanade Valéry Giscard d’Estaing). Πέρα από τους ιμπρεσιονιστές, που αγαπάω ιδιαίτερα, φέρνει καταπληκτικές εκθέσεις και οργανώνει παραστάσεις πολύ ιδιαίτερες, που μαγεύουν κόσμο όλων των ηλικιών. Δεν είναι τυχαίο που το Ορσέ είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μουσείο στο Παρίσι (το πρώτο είναι το Λούβρο).

Πρόσκληση σε γεύμα

Αν και το Παρίσι είναι μια ακριβή πόλη, υπάρχουν μέρη όπου μπορεί κάποιος να γευματίσει οικονομικά, χωρίς έκπτωση στην ποιότητα. Για παράδειγμα στα εστιατόρια Bouillon Chartier (σε 3 σημεία, 7 Rue du Faubourg Montmartre, 59 Bd du Montparnasse και 5 Rue du 8 Mai 1945) σε στιλ αρ νουβό του 1900 προσφέρεται παραδοσιακό γαλλικό φαγητό σε πολύ χαμηλές τιμές. Λίγο πιο ακριβά αλλά άξια επίσκεψης είναι τα Bistrot Victoires (6 Rue de la Vrillière), Le P’tit Bistrot (8 Rue Saint-Martin) και Le vieux Bistrot (54 Rue Mouffetard).

Αγαπημένη συνήθεια

Λατρεύω να ξυπνάω νωρίς και να πηγαίνω βόλτα κατά μήκος του Σηκουάνα. Με γεμίζει όμορφες εικόνες χαλάρωσης πριν αρχίσω τη δουλειά μου. Στη συνέχεια θα καθίσω σε ένα καφέ για να διαβάσω ένα βιβλίο, ακούγοντας μουσική. Τις καλοκαιρινές ημέρες μού αρέσει περισσότερο να απολαμβάνω τον καφέ μου στα μαγαζιά που ανοίγουν κατά μήκους του ποταμού, τα οποία προσφέρουν ροφήματα και διάφορα σνακ στα τραπέζια που βγάζουν ακριβώς δίπλα στο νερό.

Φέτος το καλοκαίρι

Η συμβουλή μου είναι να απολαύσει ο καθένας μας τις στιγμές και την ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί στο Παρίσι με τη φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί περίπου όλα τα μνημεία της πόλης καθώς και οι κήποι των ανακτόρων των Βερσαλλιών θα είναι διαθέσιμα για τη διεξαγωγή διαφορετικών αθλημάτων. Το θέαμα θα είναι μοναδικό!