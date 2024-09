Δουβλίνο για αρχάριους: Τι δεν πρέπει να χάσετε

Μπίρα από το 1759

Είναι η πιο κλισέ πρόταση για αξιοθέατο στην ιρλανδική πρωτεύουσα και η πιο δημοφιλής τουριστική ατραξιόν, αλλά δεν γίνεται να την προσπεράσετε. Μπορεί η περίφημη stout μπίρα Guinness που ξεκίνησε να φτιάχνεται στο Δουβλίνο το 1759 να ανήκει πλέον σε πολυεθνική εταιρεία ποτών, αλλά η επίσκεψη στο ζυθοποιείο θα σας μείνει αξέχαστη. Θα μάθετε τα πάντα για την ιστορία, τον τρόπο παραγωγής, τα συστατικά και τις διαφημιστικές καμπάνιες της μπίρας που καταναλώνεται σε περισσότερες από 120 χώρες. Το εισιτήριο περιλαμβάνει και ένα ποτήρι Guinness στο Gravity Bar που βρίσκεται στον 7ο όροφο και έχει θέα σε όλο το Δουβλίνο. Φροντίστε για έγκαιρη ηλεκτρονική κράτηση.

Guinness Storehouse, St. James’s Gate, guinness-storehouse.com, καθημερινά 9:30-18:30, είσοδος 20 €

Αυθεντικές παμπ

Η νούμερο ένα συμβουλή που θα σας δώσουν οι Δουβλινέζοι είναι να αποφύγετε την περιοχή Temple Bar για νυχτερινή διασκέδαση. Είναι τουριστική και οι ντόπιοι δεν συχνάζουν εκεί. Προτιμήστε τα μαγαζιά γύρω από την Camden Street. Η δεύτερη συμβουλή είναι να επιλέξετε μια παμπ με κλασικό ιρλανδέζικο όνομα όπως η Mulligan’s (8 Poolbeg St), η Grogans (15 William St S) και η McDaids (3 Harry St). Είναι όλες ιστορικές παμπ που διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα. Σερβίρουν φυσικά μπίρες (Guinness και άλλες τοπικές) και ιρλανδέζικα ουίσκι.

Η φυλακή – μουσείο

Η ταραγμένη ιστορία της Ιρλανδίας είναι παρούσα στη φυλακή Kilmainham Gaol, στα δυτικά του Δουβλίνου, που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο. Από το 1796 μέχρι το 1924 που έκλεισε, υπήρξε τόπος κράτησης πολλών αγωνιστών της ιρλανδικής ανεξαρτησίας. Η εξέγερση του 1916 και ο αγώνας για την ανεξαρτησία από τους Βρετανούς μεταξύ 1919 και 1921 είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσει πολιτικούς κρατουμένους, ανάμεσά τους και κατοπινούς πρωθυπουργούς της χώρας. Προτιμότερο να κλείσετε εισιτήρια ηλεκτρονικά.

Kilmainham Courthouse, Inchicore Road, Kilmainham, kilmainhamgaolmuseum.ie, καθημερινά 9:30 – 17:15, είσοδος 8 ευρώ

Στο πάρκο

Όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν το αντίστοιχα μεγάλο πάρκο τους και στο Δουβλίνο αυτό είναι το Phoenix Park. Εδώ βρίσκεται και η προεδρική κατοικία, καθώς επίσης η αμερικανική πρεσβεία, πολλά μνημεία και ζωολογικός κήπος. Θα δείτε επίσης πολλές εκτάσεις φυτεμένες με λουλούδια, λιμνούλες και σίγουρα θα πετύχετε ένα από τα περίπου 600 άγρια ελάφια που ζουν στις εκτάσεις του.

Στη βικτωριανή αγορά για ψώνια

Η πρώτη σκεπαστή αγορά του Δουβλίνου χτίστηκε το 1881 σε βικτωριανό στιλ και σήμερα στεγάζει δεκάδες πάγκους και μαγαζιά που πουλάνε από βίντατζ ρούχα και βινύλια ανεξάρτητων δισκογραφικών εταιρειών μέχρι βιβλία, κοσμήματα και σουβενίρ.

South Great George’s Street, Δευτέρα-Τετάρτη 09:00-18:00, Πέμπτη-Σάββατο 09:00-19:00, Κυριακή 11:00-18:00

Τι τρώμε;

Για να τσιμπήσετε κάτι στο χέρι ενώ κάνετε βόλτες, δοκιμάστε τα λαχταριστά σάντουιτς που φτιάχνουν στο The Pig and Heifer (151 Pearse St), ενώ για πλούσιες σαλάτες αναζητήστε ένα από τα 6 καταστήματα Sprout & Co. Για πεντανόστιμες κοπές μοσχάρι αλλά και για το κλασικό Sunday roast κατευθυνθείτε στο The Butcher Grill (92 Main St, Ranelagh). Καλό φαγητό προσφέρει η παμπ The Storyteller (9 Grand Canal Street Lower).