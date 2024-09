Road trip στην ανατολική Αυστραλία με ένα βαν

Όταν φτάσαμε για πρώτη φορά στο Μπρίσμπεϊν, ξημέρωνε. Είχαμε περάσει ένα τρίμηνο στις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας και η υγρασία των βροχερών μηνών είχε ποτίσει το δέρμα μας. Για τους Αυστραλούς, πάλι, μόλις που τελείωνε ο χειμώνας. Εκείνο το πρωινό του Σεπτεμβρίου στην «Πολιτεία τουΉλιου», όπως αποκαλείται το Κουίνσλαντ, το κρύο ήταν ακόμη αισθητό. Βγάλαμε τα πουλόβερ από τις βαλίτσες και αναζητήσαμε ένα ανοιχτό καφέ. Πολίτες βάδιζαν ήρεμοι μπροστά από τους ουρανοξύστες φορώντας airpods, ένστολοι προσέφεραν λούτρινα καγκουρό για τον έρανο των βετεράνων πολέμου. Νιώθαμε πως είχαμε μόλις προσγειωθεί σε έναν άλλο πλανήτη. Θα μπορούσαμε, αλήθεια, να μείνουμε εδώ. Να παίρνουμε κάθε μέρα θέση στην ουρά για λαχταριστά μπέργκερ, να απολαύσουμε για λίγο ακόμη το μητροπολιτικό θαύμα της Δύσης στην άκρη του κόσμου. Είχαμε όμως αποφασίσει ήδη, μέρες πριν, όταν ανοίγαμε την εφαρμογή για την ενοικίαση ενός βαν, ότι θα εξερευνούσαμε την ανατολική ακτογραμμή της Αυστραλίας πριν επιστρέψουμε στην Ευρώπη. Δεν ήμασταν οι μόνοι. Χιλιάδες κατασκηνωτές αναζητούν συνεπιβάτες για να μοιραστούν τα έξοδα σε ένα από τα πιο δημοφιλή road trips του πλανήτη.

Κύματα πλάι σε επιβλητικά κτίρια δημιουργούν ένα ιδιαίτερο τοπίο στο προάστιο της Χρυσής Ακτής Surfers Paradise. (Φωτογραφία: GETTY IMAGES/IDEAL IMAGE)

Αφού παραλάβαμε το βαν που θα γινόταν το σπίτι μας για τις επόμενες ημέρες, εφοδιαστήκαμε με τα απαραίτητα τρόφιμα. Για να διανύσει κανείς ολόκληρη την ακτογραμμή από το Κερνς μέχρι και τη Μελβούρνη, θα χρειαστεί να διασχίσει 4.000 χλμ. Δεν αργήσαμε να συνειδητοποιήσουμε πως διαθέταμε λίγες μέρες και θα έπρεπε να ορίσουμε ως σημείο τερματισμού το Σίδνεϊ. Θα διανυκτερεύαμε σε δωρεάν πάρκινγκ για κατασκηνωτές, γλιτώνοντας έτσι τα περιττά έξοδα. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια μικρή παράκαμψη και να κατευθυνθούμε αρχικά βόρεια. Ήταν η μόνη ευκαιρία που θα είχαμε στη ζωή μας να βουτήξουμε στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο, ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα της φύσης.

Ο φάρος του Cape Byron είναι ο ισχυρότερος σε ολόκληρη την Αυστραλία. (Φωτογραφία: VISUALHELLAS.GR)

Σε ένα road trip, είναι εκατοντάδες τα τραγούδια που θα ακούσεις. Συνοδεύουν σκέψεις, συζητήσεις ή εικόνες. Κάποια από αυτά τα συνδυάζεις με όσα έζησες. Το Down Under των Men at work θα γινόταν το δικό μας σάουντρακ σε αυτό το ταξίδι. Έξω το σκηνικό θύμιζε Τέξας. Πλάι στους ατέλειωτους δρόμους έβλεπες σούπερ μάρκετ, στα οποία γεροδεμένοι, ηλιοκαμένοι Αυστραλοί πάρκαραν τα τεράστια αμάξια τους. Βενζινάδικα ξεπρόβαλλαν πίσω από πινακίδες που μας προειδοποιούσαν για τη διέλευση αλόγων, κοάλα και φυσικά καγκουρό, τη συνάντηση με τα οποία περιμέναμε με ανυπομονησία. Ένας κατασκηνωτής κράδαινε μια πινακίδα για τα διδάγματα της Βίβλου. Σε κάποια σημεία ξεπρόβαλλαν πάνω από τα κεφάλια μας τεράστιες ταμπέλες που έγραφαν «NO». Τις ημέρες εκείνες, το δημοψήφισμα για τη δημιουργία του ομοσπονδιακού συμβουλευτικού οργάνου «Φωνή των Αβορίγινων» στο Κοινοβούλιο δίχαζε τους Αυστραλούς. Στον βορρά, η γνώμη των κατοίκων ήταν ξεκάθαρη.

Oι σέρφερ ξυπνούν από νωρίς για να δαμάσουν τα κύματα. (Φωτογραφία: TOMA BABOVIC / LAIF)

Οι Αβορίγινες ζούσαν εδώ μόνοι για τουλάχιστον 65.000 χρόνια, μέχρι που το 1770 ο Βρετανός θαλασσοπόρος Τζέιμς Κουκ έφτασε στο Σίδνεϊ. Η βασίλισσα Βικτωρία ανακήρυξε το Κουίνσλαντ ανεξάρτητη αποικία 90 χρόνια αργότερα, το 1859. Τότε, τα πρώτα σπίτια του Μερίμπορο, της μικρής παραποτάμιας πόλης που εμφανίστηκε κάποια στιγμή μπροστά μας, είχαν ήδη χτιστεί. Επρόκειτο για πρόχειρες ξύλινες κατασκευές, εντός των οποίων έμποροι πουλούσαν τσάι, αλεύρι και ρούμι σε βαρέλια. Σήμερα, αρκετά από τα συντηρημένα σπίτια βικτωριανής αρχιτεκτονικής στεγάζουν καφέ που τα μεσημέρια είναι σχεδόν άδεια.

Η πολυπληθής κινεζική κοινότητα της Μελβούρνης γιορτάζει την έλευση του νέου σεληνιακού έτους. (Φωτογραφία: Γιώργος Ψωμιάδης)

Μια οικογένεια ντυμένη με στολές σούπερ ηρώων εμφανίστηκε από το πουθενά και, αφού πέρασε από μπροστά μας, χώθηκε σε ένα ζαχαροπλαστείο. Οι αφίσες στα τζάμια του καλούσαν τους ανθρώπους της πόλης σε μια γιορτή για τη γειτονιά. Ηλικιωμένοι με φανταχτερά καπέλα έτρωγαν τούρτα και έπιναν μίλκσεϊκ, χορεύοντας με τα εγγόνια τους. Οι κάτοικοι του Μερίμπορο απολάμβαναν τις μικρές χαρές της κοινότητάς τους εκείνο το απόγευμα, κι εμείς από την άκρη του μαγαζιού τούς παρατηρούσαμε γοητευμένοι.

Το τραγούδι της φάλαινας

Θα διανύσουν περίπου 10.000 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από τα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής, και θα επιστρέψουν εκεί ολοκληρώνοντας ένα μεγάλο ταξίδι μετανάστευσης στο οποίο θα ζευγαρώσουν και θα γεννήσουν. Τα παράλια της ανατολικής Αυστραλίας είναι από τα αγαπημένα σημεία των καμπουροφαλαινών. Από τον Μάιο μέχρι και τον Νοέμβριο προσελκύουν επίδοξους θεατές στις παραλιακές πόλεις του Ίντεν, του Μπάιρον Μπέι και του Χάρβεϊ Μπέι. Για κάποιες φυλές Αβορίγινων, η άφιξη των φαλαινών σήμαινε πως τα πνεύματα των προγόνων επέστρεφαν έχοντας μετενσαρκωθεί. Σήμερα, το χαρακτηριστικό τραγούδι των θαλάσσιων αυτών θηλαστικών για την εύρεση συντρόφου στα βάθη του ωκεανού δεν ακούγεται συχνά, αφού ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ανεβαίνοντας στον φάρο του Κέιπ Μπάιρον, με το ισχυρότερο φως σε όλη την Αυστραλία, είχαμε την ελπίδα πως κάποια φάλαινα θα διακρίναμε στον ορίζοντα.

Το νησί Lady Musgrave στον Ειρηνικό βρίσκεται εντός του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου της Αυστραλίας. (Φωτογραφία: GETTY IMAGES / IDEAL IMAGE, TOMA BABOVIC / LAIF)

Σε όλες τις μικρές πόλεις της ακτογραμμής που σταματήσαμε, όπως η Κολούντρα, οι οικισμοί είναι ταυτισμένοι με το υγρό στοιχείο. Οι οικογένειες περπατούν κάποιες φορές στον δρόμο ξυπόλυτες, γευματίζουν στον ήλιο, βουτούν στα ρηχά, ενώ κάποιοι ξεχύνονται για σερφ. Υπαίθρια φεστιβάλ με ποπ μπάντες, κιόσκια με street food και τέντες με παιχνίδια προσκαλούν τον κόσμο να κατέβει στην ακρογιαλιά. Φεύγοντας, δεν αφήνουν πίσω τους ίχνος σκουπιδιού.

Ένα τυπικό πρωινό λίγο πριν συνεχίσουμε τη διαδρομή μας. (Φωτογραφία: Γιώργος Ψωμιάδης)

Φτάσαμε πεινασμένοι, αργά τη νύχτα, σε ένα σημείο όπου μπορούσαμε να διανυκτερεύσουμε ελεύθερα. Είχαμε οδηγήσει μέσα στα άγρια χωράφια και στα δάση και ουκ ολίγες φορές είδαμε κουφάρια στην άκρη ή σιλουέτες ζώων να εξαφανίζονται την τελευταία στιγμή από μπροστά μας. Δύο βαν ήταν ήδη παρκαρισμένα. Αναρωτήθηκα ποια ήταν η ιστορία τους, τι είχε οδηγήσει εκείνους τους ταξιδιώτες αυτό το βράδυ στην ερημιά. Μαγειρέψαμε μακαρόνια με σάλτσα στο γκάζι με όσες δυνάμεις μάς είχαν απομείνει και φάγαμε με βουλιμία. Ο αέρας τώρα βούιζε ανάμεσα στα δέντρα, έφερνε μαζί του έναν ήχο που δεν είχαμε ξανακούσει ποτέ. Το «γέλιο» της κακαμπούρα, του σαρκοφάγου πτηνού που κατοικεί στην ανατολική Αυστραλία, είναι αλλόκοτο. Ήταν θαρρείς και τα σμήνη στις κορφές των δέντρων είχαν μόλις αντιληφθεί την παρουσία μας. Πίσω από τις φυλλωσιές, στον ουρανό, ο Milky Way λαμπύριζε πιο ευδιάκριτος από ποτέ. Όταν αποσυρθήκαμε κουρασμένοι στο στρώμα των πίσω καθισμάτων, φωσφόριζε ακόμη έξω από τα παράθυρα.

Ο Ρος, ιδιοκτήτης της επαρχιακής παμπ κοντά στην πόλη του Μερίμπορο. (Φωτογραφία: Γιώργος Ψωμιάδης)

Τα κοράλλια του Ειρηνικού

Η διαπεραστική φωνή του Τζόναθαν, ενός ξανθού μακρυμάλλη ξεναγού που κρατούσε ντουντούκα, είχε βαριά ντόπια προφορά και έκανε αποτυχημένα αστεία, μας έκανε να καταλάβουμε ότι βρισκόμασταν στο σωστό μέρος. Στην παραλιακή πόλη με το όνομα Σεβεντίν Σέβεντι (1770) επιβιβαστήκαμε στο ταχύπλοο που μετά από δύο ώρες θα μας οδηγούσε στο νησί Lady Musgrave, ένα από τα κρυμμένα θαύματα του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου. Στο κατάστρωμα, ο αέρας λυσσομανούσε τη στιγμή που ο ξεναγός μας άρχισε ξαφνικά να φωνάζει δείχνοντας στο βάθος. Δύο ουρές φαλαινών γυάλιζαν κάτω από τον ήλιο. Οι επιβάτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Backpackers έξω από χόστελ στο Κερνς, την πόλη που πολλοί χρησιμοποιούν ως το βόρειο άκρο του road trip τους στην ανατολική Αυστραλία. (Φωτογραφία: SUSAN WRIGHT / THE NEW YORK TIMES)

Το νησί απέχει 52 χιλιόμετρα από την ακτή. Οι Αβορίγινες το αποκαλούσαν Wallaginji, δηλαδή «Όμορφο ύφαλο», ενώ οι Ευρωπαίοι το βάφτισαν από τη γυναίκα ενός κυβερνήτη του Κουίνσλαντ. Πάτησαν το πόδι τους τον 19ο αιώνα και δεν άργησαν να το καταστρέψουν. Οι κατσίκες που άφησαν εδώ πολλαπλασιάστηκαν και με τα χρόνια έφαγαν κάθε σπιθαμή χόρτου. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αυστραλοί το χρησιμοποίησαν για ασκήσεις με βόμβες. Το εντυπωσιακό με το Lady Musgrave είναι πως σχηματίστηκε εξ ολοκλήρου από νεκρά κοράλλια και περιττώματα πουλιών. Τα ψαροπούλια που ξεκουράζονταν εκεί μετέφεραν σπόρους στο πεπτικό τους σύστημα, που δημιούργησαν σταδιακά όλη τη χλωρίδα. Στο μονοπάτι που διασχίζει το νησί, περιβάλλεσαι από δέντρα Pisonia και εξωτικά πουλιά. Η σκληρότητα της φύσης, όμως, ελλοχεύει πίσω από κάθε ειδυλλιακό σκηνικό. Τα φονικά αυτά δέντρα ενίοτε αιχμαλωτίζουν τα πουλιά που μεταναστεύουν κατά δεκάδες χιλιάδες στην περιοχή, αφού οι σπόροι τους κολλάνε στο δέρμα τους, οδηγώντας τα στον θάνατο.

Κολυμβητής στο Cremorn point, προάστιο του Σίδνεϊ. (Φωτογραφία: NATALIE GRONO / THE NEW YORK TIMES)

Στους κοραλλιογενείς υφάλους γύρω απ’ το νησί ζουν και υφαλοκαρχαρίες. Ο Τζόναθαν μας φώναξε με την ντουντούκα του από το ταχύπλοο, να ανεβούμε για να εφοδιαστούμε με μάσκες και βατραχοπέδιλα και, αφού μας διαβεβαίωσε πως οι συγκεκριμένοι καρχαρίες δεν δαγκώνουν, βουτήξαμε στα κρύα νερά του Ειρηνικού. Κολυμπούσαμε πλάι στα λαμπερά κοράλλια παρατηρώντας τα πολύχρωμα ψάρια, μέχρι τη στιγμή που δύο θαλάσσιες χελώνες εμφανίστηκαν μπροστά μας. Έπλεαν με ηρεμία κι εμείς τις ακολουθήσαμε πιστά, χωρίς να τις ενοχλούμε, μέχρι ο ήλιος να δύσει στον ορίζοντα.

Επιτέλους, καγκουρό

«Δεν έχετε άλλη εναλλακτική από το να κοιμηθείτε έτσι;», μας ρώτησε ο Ρος, ένας εύσωμος πρώην παίκτης ράγκμπι, κοιτώντας μας διστακτικά στο εσωτερικό του μπαρ του εκείνο το βράδυ. Επιστρατεύσαμε και με το παραπάνω την ταλαιπωρημένη μας όψη και τελικά μας άφησε να παρκάρουμε στην πίσω αυλή, συμβουλεύοντάς μας να προσέχουμε πού πατάμε γιατί κυκλοφορούν πολλά φίδια. Αφού αργότερα μας σέρβιρε μπίρες και fish and chips στην μπάρα, μας αφηγήθηκε τις φορές που τα εξολόθρευσε με θάρρος μέσα στο μαγαζί. Το ξύλινο αυτό μπαρ, που έμοιαζε με σαλούν στη μέση του πουθενά και κάποτε είχε καεί ολοσχερώς, όπως μαρτυρούσαν τα αποκόμματα εφημερίδων στους τοίχους, ήταν άδειο. Ο μόνος επισκέπτης πέρα από εμάς ήταν ο Σιν, ένας δημοσιογράφος που διέσχιζε τις ακτές με τα πόδια, γράφοντας έναν ιδιαίτερο ταξιδιωτικό οδηγό. Έκοψε μια σελίδα από το τετράδιό του και σημείωσε τα μέρη που μας πρότεινε να επισκεφθούμε.

(Φωτογραφία: AP PHOTO / MARTIN MEISSNER, FILE)

Χάρη σε αυτόν, την επομένη θα βλέπαμε τη Χρυσή Ακτή, την πόλη που αποτελεί τον παράδεισο των σέρφερ. Θα ξυπνούσαμε έχοντας σταθμεύσει δίπλα στην αμμουδιά (παράνομα, καθώς η διανυκτέρευση επιτρέπεται σε συγκεκριμένα σημεία) και θα βλέπαμε τους σέρφερ να περνούν ξυπόλυτοι από μπροστά μας με το πρώτο φως. Δεκάδες συναντιούνταν από νωρίς για να δαμάσουν τα μεγάλα κύματα του ωκεανού.

Συνεχίσαμε να απολαμβάνουμε την παρέα του Ρος και του Σιν, ενώ στην τηλεόραση του μπαρ έπαιζαν πλάνα από πυροτεχνήματα που έσκαγαν στον ουρανό του Σίδνεϊ. Τους αφήσαμε να μιλούν για τα φίδια του Κουίνσλαντ και περπατήσαμε με τους φακούς μας στο σημείο όπου είχαμε παρκάρει το βαν. Το πρωί ξυπνήσαμε νωρίς. Ετοιμάζαμε καφέ όταν ένα θέαμα μας έκανε να κοκαλώσουμε. Στη μέση του κάμπου, κάποια μέτρα πιο μακριά, υπήρχε μια οικογένεια από καγκουρό. Στέκονταν στα πίσω πόδια και μας κοιτούσαν ακίνητα, σαν να αναρωτιούνταν τι γυρεύαμε στα μέρη τους. Έκαναν αναστροφή και χάθηκαν μέσα στους θάμνους.

(Εικονογράφηση: Φίλιππος Αβραμίδης)

ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ

Το τεράστιο μέγεθος της Αυστραλίας σημαίνει πως ο καιρός διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία. Στο Κουίνσλαντ θα βρείτε καλό καιρό όλο τον χρόνο, ενώ στη Νέα Νότια Ουαλία και στη Βικτώρια, τον χειμώνα θα συναντήσετε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Οι μήνες στο νότιο ημισφαίριο λειτουργούν αντίστροφα. Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος αποτελούν την καρδιά του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία στο Κουίνσλαντ να ξεπερνά τους 30 βαθμούς, ενώ νοτιότερα μέχρι και τη Μελβούρνη είναι κάπως χαμηλότεροι. Η άνοιξη σε πόλεις όπως το Μπρίσμπεϊν είναι ιδανική για ταξιδιώτες (18-25 βαθμούς), αν και όσοι αγαπούν τα road trips και το κολύμπι επιλέγουν συνήθως το καλοκαίρι για να βουτάνε άνετα στο νερό.

(Φωτογραφία: Γιώργος Ψωμιάδης)

ΟΔΗΓΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΝΗ

Εάν αναζητάτε κατάλυμα και έχετε περιορισμένο μπάτζετ, αξιοποιήστε τις συμβουλές που υπάρχουν στα δεκάδες γκρουπ του Facebook για campers. Κατεβάστε εφαρμογές (π.χ. campermate) που έχουν χάρτες με τα σημεία για δωρεάν (μέχρι δύο βράδια) ή επί πληρωμή διαμονή. Βρείτε συνεπιβάτες για να μοιραστείτε τη βενζίνη και τα μακρά διαστήματα οδήγησης. Για να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο με κουζινάκι, κάμπινγκ και καθίσματα που γίνονται κρεβάτι, χρειαστήκαμε, μαζί με την απαραίτητη ελάχιστη ασφάλεια, γύρω στα 800 δολάρια Αυστραλίας για έξι βράδια (περίπου 500 ευρώ). Αυτό είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να υπολογίζετε, ανάλογα με το όχημα. Μπορείτε να οδηγήσετε με ευρωπαϊκό δίπλωμα σε όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας, με εξαίρεση την πολιτεία της Βόρειας Επικράτειας. Θυμηθείτε πως οι Αυστραλοί, όπως και οι Βρετανοί, οδηγούν από την αριστερή πλευρά. Μολονότι θα σας πάρει λίγες ώρες για να συνηθίσετε, εάν οδηγείτε προσεκτικά, δεν θα έχετε πρόβλημα. Όσον αφορά τις πτήσεις από την Ελλάδα προς την Αυστραλία (22 ώρες), με εξαίρεση σπάνιες ευκαιρίες από low cost αεροπορικές, δεν θα βρείτε εισιτήρια κάτω από 1.600 ευρώ με επιστροφή.

(Φωτογραφία: Γιώργος Ψωμιάδης)

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Όταν σχεδιάζετε το road trip σας στα παράλια της Αυστραλίας, καλό θα είναι να έχετε κατά νου ότι είναι πιθανό οι αποστάσεις να σας ξεγελάσουν. Για να κάνει κανείς τον γύρο όλης της Αυστραλίας, θα χρειαστεί να διανύσει 15.000 χλμ. Από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς όσων ταξιδεύουν με βαν είναι η ανατολική ακτή, ένα πολύ εύφορο και φιλόξενο τμήμα της χώρας. Για να μην καταλήξετε να οδηγείτε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σας, επιλέξτε το σημείο τερματισμού με βάση τις ημέρες που έχετε στη διάθεσή σας. Για να διασχίσετε όλη την ανατολική ακτή, από το Κερνς μέχρι τη Μελβούρνη, δηλαδή κάτι παραπάνω από 3.000 χλμ., καλό θα ήταν να έχετε τρεις εβδομάδες, για να απολαύσετε όσα θα δείτε. Εναλλακτικά, επιλέξτε το κομμάτι της διαδρομής Κερνς μέχρι Μπρίσμπεϊν ή μέχρι το Σίδνεϊ.

ΦΑΓΗΤΟ

(Φωτογραφία: Γιώργος Ψωμιάδης)

Η Αυστραλία είναι ένα χωνευτήρι διαφορετικών γαστρονομικών τάσεων. Στη Μελβούρνη δεν γίνεται να μη δοκιμάσεις τα ντάμπλινγκ της Chinatown. Θα βρείτε επίσης χορταστικά poke bowls, ενώ σε κάθε γειτονιά θα συναντήσετε κορεατικά και ιαπωνικά φαγάδικα, ασιατικά παντοπωλεία και λιβανέζικο street food. Την ίδια στιγμή, στο Fitzroy, την πιο χίπστερ γειτονιά της Μελβούρνης, θα βρείτε τα καλύτερα τάκος με χειροποίητες πίτες.

(Φωτογραφία: Γιώργος Ψωμιάδης)

Μη φύγετε από την Αυστραλία χωρίς να δοκιμάσετε λαχταριστά μπέργκερ, είτε στις μεγάλες αλυσίδες είτε σε μικρά μαγαζιά κατά μήκος των ανατολικών πόλεων. Στις παραλιακές στάσεις σας θα βρείτε όστρακα, γαρίδες και ψάρια σε ποικιλία, ενώ το αρνί είναι το βασικό είδος κρέατος και προτιμάται από τους περισσότερους. Εάν δεν θέλετε να καθίσετε σε κάποιο εστιατόριο, πάρτε μία μερίδα fish and chips σε πακέτο και λιαστείτε στην ακροθαλασσιά. Όσο για το πρωινό, οι Αυστραλοί αγαπούν το αβοκάντο με αυγά και φυσικά το vegemite, μια σκουρόχρωμη αλμυρή αλοιφή που απλώνουν σε φέτες ψωμιού.

(Φωτογραφία: Γιώργος Ψωμιάδης)

ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ

Η Αυστραλία είναι γνωστή για την άγρια πανίδα της. Στους επαρχιακούς δρόμους οδηγήστε προσέχοντας για διερχόμενα ζώα. Ειδικά τις βραδινές ώρες είναι πολύ πιθανό να συναντήσετε κάποιο κοάλα ή καγκουρό. Πάνω από 40 εκατομμύρια καγκουρό υπάρχουν σε όλη την Αυστραλία. Εάν διασταυρωθείτε με κάποιο, φροντίστε να κρατήσετε απόσταση λίγων μέτρων. Τα καγκουρό θα αμυνθούν εφόσον νιώσουν ότι απειλούνται. Όσον αφορά τα κοάλα, υπολογίζεται ότι στη Νέα Νότια Ουαλία, στο Κουίνσλαντ και στην Καμπέρα ζουν από 95.000 μέχρι 238.000 άτομα. Σε πάρκα άγριας ζωής κοντά στην ανατολική ακτή θα έχετε την ευκαιρία να τα εντοπίσετε με την άνεσή σας, ενώ σε περιοχές με ευκαλύπτους θα χρειαστεί να ψάξετε πού αναπαύονται πάνω στα δέντρα. Υπάρχουν φυσικά επικίνδυνα φίδια και έντομα, εάν όμως είστε προσεκτικοί δεν θα έχετε απρόοπτα. Όσον αφορά τα γουόμπατς, τα τρωκτικά που μοιάζουν με μεγάλα ποντίκια, αυτά εμφανίζονται τη νύχτα. Μας πήρε καιρό να καταλάβουμε τι ήταν η σκιερή μάζα που έψαχνε γύρω απ’ το τραπέζι μας τα βράδια έξω από το βαν.