Εξερευνώντας τη Νάπολη σε 3 μέρες

1η μέρα

Ξεκινήστε με μια βόλτα στο Lungomare, το παραλιακό μέτωπο της Νάπολης. Πιάνοντας τη μαρίνα από τα δυτικά, θα επιστρέψτε στην πόλη περπατώντας κατά μήκος της θάλασσας μέσω της οδού Francesco Caracciolo.

Στον δρόμο θα συναντήσετε τη Villa Comunale, πάρκο που δημιουργήθηκε στα 1780 από τον βασιλιά Φερδινάνδο, με περιποιημένους κήπους, περίτεχνα κιόσκια και εντυπωσιακά συντριβάνια. Βγαίνοντας, σταματήστε για έναν περιποιημένο εσπρέσο στο Gran Caffè La Caffettiera (Piazza dei Martiri, 26) και συνεχίστε μέχρι την Piazza del Plebiscito. Η μεγάλη πλατεία περιστοιχίζεται από μεγαλοπρεπή κτίρια, μεταξύ των οποίων το Βασιλικό Παλάτι, χτισμένο τον 17ο αιώνα, και η εκκλησία San Francesco di Paola, χτισμένη το 1846.

H εκκλησία San Francesco di Paola, χτισμένη το 1846.

Από εκεί δεν θα χρειαστείτε πάνω από πέντε λεπτά για να φτάσετε στο Castel Nuovo, το μεσαιωνικό κάστρο με τους πέντε πύργους, τα θεμέλια του οποίου τέθηκαν το 1279 και οι αλλαγές στην κατοχή και τη χρήση του -από τους βασιλείς της Νάπολης, τους Αραγωνέζους και τους Ισπανούς- αντικατοπτρίζουν την πλούσια και πολύπαθη ιστορία της πόλης (Via Vittorio Emanuele III, καθημερινά εκτός Κυριακής, 8:30-17:30, είσοδος 6 ευρώ). Κοντά στο κάστρο δοκιμάστε την πίτσα της La Lazzara Trattoria e Pizzeria (Piazza Francese, 9/10) ή, αν την προτιμάστε στο χέρι, την pizza portofoglio -διπλωμένη- στο λιλιπούτειο Sorbillo (Via Toledo, 244). Επίσης, σας προτείνουμε τη Pizzeria Da Attilio (Via Pignasecca, 17), την 50 Kalò (Piazza Sannazaro, 201/c) και τη Starita (Via Materdei, 27/28).

2η μέρα

H Πομπηία απέχει 23 χλμ. από το κέντρο της Νάπολης.

Δεν γίνεται να πάει κανείς στη Νάπολη και να μην επισκεφθεί δύο από τα πιο σπουδαία αξιοθέατα του ιταλικού νότου. Πρώτα απ’ όλα την Πομπηία, θέρετρο των Ρωμαίων που θάφτηκε κάτω από τόνους στάχτης στις 24 Αυγούστου του 79 μ.Χ., μετά από μια φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου που απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από την πόλη. Η σταδιακή ανακάλυψή της από τον 16ο αιώνα και μετά έφερε στο φως σχεδόν όλο τον πλούτο της, από τις επαύλεις και την αγορά μέχρι το θέατρο και τους ναούς. Το αρχαιολογικό πάρκο της Πομπηίας απέχει 23 χλμ. από το κέντρο της Νάπολης και δεν θα σας πάρει πάνω από μισή ώρα για να φτάσετε με τη συγκοινωνία.

Ανοιχτά καθημερινά, 9:00-17:30, είσοδος 18 ευρώ, πληροφορίες και ηλεκτρονικά εισιτήρια στην ιστοσελίδα pompeiisites.org

O Βεζούβιοςέχει εκραγεί 54 φορές τα τελευταία 11.700 χρόνια.

Δεύτερη απαραίτητη στάση ο Βεζούβιος, που σύμφωνα με τους υπολογισμούς των επιστημόνων έχει εκραγεί 54 φορές τα τελευταία 11.700 χρόνια. Από την τελευταία του έκρηξη, το 1944, χαρακτηρίζεται «ενεργό ηφαίστειο σε περίοδο ηρεμίας». Η επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Βεζούβιου θα σας δώσει την ευκαιρία να περπατήσετε στο σεληνιακό τοπίο γύρω από τον κρατήρα και να απολαύσετε τη θέα στη γύρω περιοχή. Απέχει περίπου 20 χλμ. από τη Νάπολη και για να φτάσετε θα χρειαστείτε περί τη μία ώρα με το λεωφορείο.

Ανοιχτά καθημερινά 9:00-18:00, είσοδος 12 ευρώ, πληροφορίες και εισιτήρια στην ιστοσελίδα vesuviopark.vivaticket.it

3η μέρα

Η θέα προς τον λόφο στη συνοικία Vomero.

Το κέντρο της Νάπολης προσφέρει πολλές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, όπως το να ανεβείτε με το τελεφερίκ στη συνοικία Vomero, στην κορυφή ενός λόφου, με τα πολλά καφέ, εστιατόρια και καταστήματα με χειροποίητα αντικείμενα και σουβενίρ. Επιστρέφοντας, αναζητήστε μία από τις εισόδους στο εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο που κατασκευάστηκε ανά τους αιώνες για διάφορους λόγους – από υδραγωγείο έως κατακόμβες που σχετίζονταν με τη θρησκευτική λατρεία. Αυτό εκτείνεται κάτω από σχεδόν όλη την παλιά πόλη και μπορείτε να το περιηγηθείτε μαθαίνοντας τους μύθους και τις ιστορίες που συνδέονται μαζί του.

Καθημερινά 10:00-18:00, σημείο εκκίνησης Piazza San Gaetano, 69, είσοδος 15 ευρώ, πληροφορίες και εισιτήρια στην ιστοσελίδα napolisotterranea.org