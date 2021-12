Vogue: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Sex and the City Reboot

©JUST LIKE THAT MAX/INSTAGRAM

Το επίσημο trailer για το And Just Like That κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου, οδηγώντας τους fans σε αδιέξοδο. Και ποιο ήταν το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης; Ο Mr Big πάνω σε ένα ποδήλατο γυμναστικής φυσικά. Βλέπουμε επίσης περισσότερες από τις νέες προσθήκες στο cast: τον χαρακτήρα της Nicole Ari Parker και την Lisa Todd Wexley, που φαίνεται να καλεί την Charlotte και τον Harry σε δείπνο. Την Carrie πίνοντας κοκτέιλ με την Seema Patel (Sarita Choudhury), και την Che (Sara Ramírez) να κάνει το podcast X, Y, and Me με την Carrie όπως και την Dr. Nya Wallace (Karen Pittman) να συνομιλεί με την Miranda.

Το πρώτο trailer του HBO κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου. Εκτός από το να προσφέρει μια πρώτη ματιά στα νεότερα μέλη του reboot, επιβεβαιώνει ότι η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο vogue.gr