Η Σάρον Στόουν έρχεται στην Αθήνα για το διεθνές συνέδριο της Vogue Greece και της Καθημερινής

Αν η αυθεντικότητα ήταν γυναίκα, θα ήταν η Σάρον Στόουν. Πνευματώδης και ειλικρινής, με καυστικό χιούμορ και αγωνιστική ψυχοσύνθεση, η αντισυμβατική σταρ του Χόλιγουντ που υπερασπίζεται σθεναρά τη σημασία του να είσαι ο εαυτός σου και την αξία του να λες αυτό που σκέφτεσαι, έχει εξασφαλίσει μια περίοπτη θέση στη λίστα των απανταχού changemakers της εποχής μας, διεκδικώντας ανέκαθεν ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή και την καριέρα της.

Για όλες αυτές τις αλλαγές, αλλά και τη δύναμη να τις προσεγγίσεις, έρχεται να μιλήσει από το Λος Άντζελες στην Ελλάδα, ως επίτιμη καλεσμένη της Vogue Greece και της Καθημερινή στο δεύτερο διεθνές συνέδριο Change Makers – Fashion: The Road Ahead που διοργανώνουν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 8 Νοεμβρίου.

Ηθοποιός, ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καλλιτέχνης, μητέρα, κόρη, αδερφή και συγγραφέας. Σε κάθε ρόλο που αναλαμβάνει στη ζωή ή στην οθόνη, η Στόουν βουτά στα άδυτα για να βρει την αλήθεια, χωρίς ποτέ να μετανιώνει.

«Μετανιώνουν μόνο οι ερασιτέχνες. Πρέπει να παίρνεις θέση γι’ αυτό που έκανες και να βρίσκεις πώς θα έχει θετικό αντίκτυπο», δήλωνε στη Vogue Greece τον Νοέμβριο του 2020. Την ικανότητα της να αφουγκράζεται την κοινωνία με ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση την καλλιέργησε από παιδί, μεγαλώνοντας στο συντηρητικό Μίντβιλ της Πενσιλβάνια, στο πλαίσιο μιας διαταραγμένης οικογενειακής ζωής, γεμάτης τραύματα και βία. «Αισθάνομαι περήφανη για τα σημάδια μου. Ακόμα κι αυτά που δεν μπορεί να δει κανείς», εκμυστηρεύεται στα best seller απομνημονεύματά της, The Beauty of Living Twice (Η Ομορφιά του να Ζεις Δύο Φορές), μια διόλου τυπική χολιγουντιανή αυτοβιογραφία, στις σελίδες της οποίας μίλησε σε πρώτο πρόσωπο για το ταξίδι της ζωής της: ένα ταξίδι θεραπείας, αγάπης και σκοπού.

Από τη θρυλική ερμηνεία της στο «Βασικό Ένστικτο» του Πολ Βερχόφεν με την εμβληματική -πια- σκηνή με το σταυροπόδι που άνοιξε τον δρόμο για να αρχίσει να συζητιέται ανοιχτά η σεξουαλικότητα, έως την πιο πρόσφατη συμμετοχή της στο «Ratched»του Netflix που ενέταξε στην καθημερινή μας συζήτηση τα θέματα ψυχικής υγείας, είναι φανερό ότι κρυφός πόθος της επαγγελματικής της διαδρομής, πέρα από την χαρά της επιτυχίας, ήταν να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μιλάνε χωρίς προκαταλήψεις για όσα τους απασχολούν.

Κομβικός ρόλος στην πορεία της ήταν κι αυτός στο «Καζίνo» του Μάρτιν Σκορσέζε, όχι μόνο γιατί της χάρισε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, αλλά γιατί έπειτα από αυτόν ήρθε αντιμέτωπη με ριζικές μετατοπίσεις. Μια εγκεφαλική αιμορραγία που την έφερε πολύ κοντά στον θάνατο και ένα χειρουργείο στο στήθος για την αφαίρεση όγκων, την οδήγησαν σε μια ριζική αναθεώρηση σχετικά με την ουσία της ζωής. «Έμαθα να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Το έμαθα αυτό από τον θάνατο, τη ζωή και από το να είμαι αυτό που συχνά λέω: Η τελευταία ζωντανή σταρ», αναφέρει στα απομνημονεύματά της.

Σ’ έναν κόσμο που πολλές φωνές σιωπούν, η Στόουν δεν δίστασε να δώσει θάρρος και να μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα της υγείας της, όπως και για άλλες δύσκολες στιγμές, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης που βίωσε από τον παππού της σε παιδική ηλικία και αντίστοιχων επιθέσεων που είδε να λαμβάνουν χώρα μέσα στη βιομηχανία του θεάματος, υπό την κάλυψη του χρήματος και της δόξας.

Με το ίδιος θάρρος και κουράγιο που μάχεται για τα δικαιώματα της, μάχεται και για τα δικαιώματα των άλλων, έχοντας αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο στη μάχη κατά του AIDS και της περιθωριοποίησης που βιώνουν όσοι νοσούν από τον ιό. Νόημα και δύναμη για το ανθρωπιστικό της έργο, παίρνει από τα τρία της παιδιά, τα οποία έχει υιοθετήσει σαν μια ύψιστη πράξη αγάπης. «Από μικρή ήθελα να γίνω μητέρα μέσω υιοθεσίας, να βοηθήσω παιδιά που έχουν ανάγκη από ένα σπίτι. Δεν με ένοιαζε να έχω κάτι από μένα μέσω της γέννας. Έχω αρκετή από εμένα, έτσι κι αλλιώς», δήλωσε παλαιότερα στη Vogue Greece.

Στα μάτια της σήμερα οι γυναίκες είναι πιο δυνατές από ποτέ, πιο πρόθυμες να πάρουν ρίσκα. Γι’ αυτές τις γυναίκες συνεχίζει να αγωνίζεται, καθημερινά.

«Όταν λένε πως τα θύματα βιασμού πρέπει να γεννήσουν το παιδί τους, πιστεύω πως είναι ξεκάθαρο πως τα δικαιώματα των γυναικών ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μια δραματική πίσω κίνηση από τον δρόμο που άνοιξε το #MeToo», δήλωσε σε συνέντευξή της στη Vogue Arabia, μετά την ανακοίνωση της απαγόρευσης των αμβλώσεων στις ΗΠΑ, αποδεικνύοντας πως είναι μια από τις πιο ισχυρές φεμινιστικές φωνές στο σημερινό Χόλιγουντ.

H Στόουν είναι η προσωποποίηση της γυναικείας δύναμης και ανθεκτικότητας, μια απόδειξη ότι ποτέ δεν είναι αργά να υψώσεις τη φωνή σου και να μιλήσεις, με στόχο ένα πιο φωτεινό αύριο.

Ίσως αυτή η δύναμη, που της έχει χαρίσει βαρυσήμαντα βραβεία, όπως το Nobel Peace Summit Award, το Harvard Humanitarian Award, το Human Rights Campaign Humanitarian Award και το Einstein Spirit Award μεταξύ άλλων, να συμπυκνώνεται σ’ αυτό που της είπε κάποτε ο Δαλάι Λάμα, ότι η προσωπικότητα της είναι ένα κράμα καταστροφής και δημιουργίας. Το σίγουρο είναι ότι η Stone είναι η δική της κατασκευή, μια κατηγορία από μόνη της, ικανή να ερεθίσει με τις εμπειρίες της κάθε ανήσυχο και φιλοπερίεργο ον που αναζητά το βαθύτερο νόημα της ζωής. Η παρουσία της στο Change Makers – Fashion: The Road Ahead, φιλοδοξεί να είναι μια ελπιδοφόρα ματιά σε μια ζωή λύτρωσης, κατανόησης και γενναιοψυχίας.

*Η Sharon Stone είναι η Guest of Honor στo δεύτερο συνέδριο Change Makers–Fashion: The Road Ahead, που διοργανώνει η Vogue Greece και η Καθημερινή στις 8 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue Greece (@voguegreece)

Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr