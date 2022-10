Η Sarah Jessica Parker μας δείχνει πώς να φορέσουμε το φούξια

Τα γυρίσματα για τον δεύτερο κύκλο του And Just Like That συνεχίζονται και όπως είναι φυσικό οι εμφανίσεις της Sarah Jessica Parker βρίσκονται στο επίκεντρο. Το τελευταίο της total pink look μας εντυπωσίασε όχι μόνο επειδή ακολουθεί τις τάσεις της μόδας, αλλά και γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την Carrie Bradshaw με ένα monochrome outfit. Κατά τη διάρκεια της σειράς Sex & The City, η Sarah Jessica Parker πειραματίστηκε με κάθε στυλ, συνδύασε τα πιο τολμηρά και ιδιαίτερα prints, εισήγαγε νέα trends και δοκίμασε μοναδικά αξεσουάρ, αποτελώντας ένα φαινόμενο των 00s.

