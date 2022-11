Τα 7 βήματα μιας ολοκληρωμένης ρουτίνας ομορφιάς

Έχουμε και λέμε: Ο άρτι αφιχθείς ορός Lift Integral της Lierac Paris ενισχύει τη δομή του δέρματος δρώντας στα κύρια συστατικά του –κολλαγόνο, ελαστίνη, υαλουρονικό οξύ και γλυκοπρωτεΐνες–, με αποτέλεσμα να δείχνει πιο λείο και ελαστικό. Από τη σειρά Άγριο Τριαντάφυλλο της Korres, το διφασικό Spotless Serum απαλύνει τις κηλίδες, τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, χάρη στην υψηλής απορρόφησης βιταμίνη C (15%), το λάδι από άγριο τριαντάφυλλο και 5% δραστικά εκχυλίσματα που επαναφέρουν τη λάμψη.

Απαραίτητο στην καθημερινή τελετουργία ομορφιάς, το The Skin Pharmacist Age Active HA Serum της Intermed συνδυάζει υαλουρονικό νάτριο (1%) και ένα μείγμα τεσσάρων μορφών υαλουρονικού οξέος που αναπλάθουν την επιδερμίδα, ενυδατώνοντάς τη βαθιά. Το μικυλλιακό νερό καθαρισμού Very Rose Eau Micellaire 3 in 1 της Nuxe με ροδόνερο και 100% ενυδατικά σάκχαρα φυτικής προέλευσης προστατεύει το μικροβίωμα ενισχύοντας τον δερματικό φραγμό.

