8 wellness συνήθειες για να φροντίσουμε περισσότερο τον εαυτό μας αυτή τη χρονιά

Είτε έχετε resolutions για το 2023, είτε όχι, ο μήνας Ιανουάριος είναι συχνά μια εποχή για να κάνετε απολογισμό και μια νέα αρχή. Μια έρευνα δείχνει ότι όσοι παίρνουν αποφάσεις τείνουν να τις εγκαταλείπουν σχετικά γρήγορα – κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένων των (συχνά ανέφικτων) στόχων που θέτουμε οι ίδιοι. Αντί λοιπόν να καταργείτε παλιές συνήθειες, γιατί να μην προσθέσετε νέες, πιο υγιεινές;

Κάντε κάτι παραπάνω από ένα manifest

«Το manifest από μόνο του δεν είναι αρκετο», λέει η Jodie Cariss, ιδρύτρια του Self Space therapy και συγγραφέας του “How To Grow Through What You Through”. «Μην κρατάτε τον εαυτό σας στην παγίδα της μοίρας ή του «αν είναι γραφτό να είναι, θα είναι». Είναι ένα καυτό θέμα αυτές τις μέρες, αλλά το να βασίζεστε στο manifest μπορεί πραγματικά να σας κάνει απίστευτα παθητικούς στη ζωή σας και να σας κρατήσει σε ένα μέρος που δεν ενδυναμώνεται από την αλλαγή που οδηγείτε, που είστε υπεύθυνοι και κύριοι. Στηριχτείτε τόσο στην ιδιοκτησία όσο και στην υπευθυνότητα για το παρελθόν, καθώς και για το μέλλον – αυτό θα τονώσει την εμπιστοσύνη μακροπρόθεσμα. Οδηγήστε τον δρόμο στη ζωή σας».

Κάντε αποκατάσταση

Στον κόσμο του fitness, τα hacks ανάκτησης είναι πολύ συνηθισμένα. Είτε αυτό είναι με λουτρά με παγωμένο νερό, είτε με cryo chambers ή sauna, έχουμε ως αποστολή να βοηθήσουμε το σώμα μας να ανακάμψει σωματικά. Ωστόσο, «σπάνια εφαρμόζουμε την ίδια νοοτροπία σε άλλους τύπους συμβάντων ζωής που αξίζουν εξίσου μεγάλη εστίαση στην αποκατάσταση», λέει ο Rhian Stephenson, διατροφολόγος, φυσικοπαθητικός και ιδρυτής του Artah. «Η λήψη μιας προληπτικής προσέγγισης για την ανάκαμψη από τεράστιο άγχος, σωματικό τραυματισμό, συναισθηματικά γεγονότα και ασθένειες είναι μια ουσιαστική πτυχή της καλλιέργειας της ανθεκτικότητας. Είμαστε εκ φύσεως ανυπόμονοι, γι’ αυτό συχνά προσπαθούμε να επιστρέψουμε στο φυσιολογικό μετά από τραυματισμό, μόλυνση από τον Covid ή απόκτηση μωρού, αλλά η παράλειψη της φάσης ανάρρωσης δημιουργεί μια λανθασμένη αίσθηση προόδου».

