Θλίψη χωρίς λόγο; Πώς να την αντιμετωπίσετε σύμφωνα με τους experts;

«Είμαι έτοιμη να πω ότι είμαι λυπημένη». Με αυτά τα λόγια, η Selena Gomez εξηγεί στο ντοκιμαντέρ My Mind and I (Apple TV, 2022) που ήταν η αφετηρία ενός από τα πιο διάσημα τραγούδια της, το Lose You to Love Me. «Το έγραψα σε λιγότερο από 45 λεπτά. Το θέμα είναι να μάθω να με επιλέγω. Να επιλέγω τη ζωή. Παρά το γεγονός ότι η ζωή μου ήταν υπέροχη, κατά βάθος υπέφερα», επιβεβαιώνει για το θέμα που έγινε viral το 2019 και για τη ζωή της εκείνη την εποχή. Η ηθοποιός είναι ένα από τα διάσημα πρόσωπα που έχει οπτικοποιήσει -και εξομαλύνει- τη θλίψη και άλλες συναισθηματικές διαταραχές που δεν συζητούνταν συχνά δημόσια. Ακριβώς, η θλίψη χωρίς προφανή (κοινωνικά) λόγο είναι μια κατάσταση για την οποία μερικές φορές μιλάμε με αίσθημα ενοχής.

