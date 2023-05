Από τις εσπαντρίγιες στα σανδάλια: Πώς θα συνδυάσετε τα παπούτσια του καλοκαιριού;

Ίσως έχετε ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό των διακοπών σας, τι γίνεται όμως με την καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα; Ο καιρός δεν έχει μπει ακόμα σε summer mode, η διάθεσή μας ωστόσο είναι άκρως καλοκαιρινή και η shopping list μας ακολουθεί στο ίδιο mood. Το χτίσιμο κάθε εμφάνισης ξεκινά από τα παπούτσια, που αποτελούν αυτή τη λεπτομέρεια που ορίζει και το τελικο αποτέλεσμα. Τα κλασικά δερμάτινα σανδάλια, τα Birkenstock, οι εσπαντρίγιες, τα wedges, μπαίνουν στην πρώτη γραμμή των summer in the city looks και μας συνοδεύουν day to night, με τους κατάλληλους συνδυασμούς.

Κάθε shoe style έχει και το ιδανικό match για να απογειωθεί. Αρκεί να συμβουλευτείτε τον οδηγό της Vogue με τους σωστούς συνδυασμούς για τα καλοκαιρινά παπούτσια της σεζόν.

