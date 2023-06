Oι 7 buy now or regret later αγορές του Ιουνίου

Η άφιξη του καλοκαιριού έχει ήδη ανεβάσει τη διάθεσή μας και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να μην αποτυπωθεί και στις αγορές μας. Όσο πλησιάζουμε προς την καρδιά της πιο ανάλαφρης εποχής του χρόνου, το styling που επιδιώκουμε είναι όσο πιο δροσερό και ανεπιτήδευτο γίνεται και έτσι τα κομμάτια που συνθέτουν τις εμφανίσεις μας κινούνται κυρίως σε μίνιμαλ, χαλαρές και αέρινες γραμμές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα, αλλά παράλληλα καθιστώντας μας best dressed.

Οι καλοκαιρινές τάσεις για το 2023 φέρνουν στο προσκήνιο τα πιο μοντέρνα fashion staples. Στις buy now or regret later αγορές του Ιουνίου, προσθέτουμε ρούχα και αξεσουάρ με σύγχρονη αλλά διαχρονική αισθητική. Αρχικά, μια ψάθινη τσάντα και ένα κροσέ σορτς για τις πιο elegant resortwear εμφανίσεις. Στη συνέχεια, ένα τοπ σε ζωηρό χρώμα που θα φορέσουμε non stop με jeans και φούστες και φυσικά ένα girly μίνι φόρεμα που θα μας συνοδεύσει σε κάθε εξόρμηση.

