6 ultra chic χρωματικοί συνδυασμοί για το καλοκαίρι

Αυτό το καλοκαίρι ορίζεται από την less is more φιλοσοφία και την quiet luxury αισθητική. Σε αυτό τον κανόνα υπακούν και τα χρώματα της γκαρνταρόμπας. Το λευκό και το μαύρο είναι σίγουρα classic, μπορούμε όμως να αναβαθμίσουμε μια απλή εμφάνιση επιλέγοντας τα χρώματα που κάνουν το τέλειο match. Το καλοκαίρι έρχεται πάντα με την απαραίτητη θετική ενέργεια και με δόσεις από πιο ζωηρές χρωματικές πινελιές, αυτή τη φορά όμως εστιάζουμε σε ultra chic μίνιμαλ χρωματικούς συνδυασμούς, που δείχνουν διαχρονικοί, polished και παράλληλα fresh.

