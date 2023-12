Το σκούρο καστανό είναι το πιο hot χρώμα μαλλιών της νέας χρονιάς: Από την Amal Clooney στην Kendall Jenner, τα looks που πρέπει να δείτε

Η party season είναι εδώ και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσουμε το hair look μας και να υποδεχτούμε ανανεωμένες τη νέα χρονιά. Ακολουθώντας τα latest trends, το βαθύ σοκολατί καστανό χρώμα είναι το trend of the moment και οι κορυφαίες celebrities μας δείχνουν τα εντυπωσιακά μαλλιά τους στο κόκκινο χαλί. Η Selena Gomez, η Kendall Jenner, η Hailey Bieber, όλες εμφανίστηκαν στο Academy Museum Gala του Λος Άντζελες με glossy καστανά μαλλιά, ενώ βλέπουμε και τις Natalie Portman, Oprah, Salma Hayek, Demi Moore, Zooey Deschanel και Nicola Peltz Beckham, να λάμπουν με τις εμφανίσεις τους.

Η τελευταία celebrity που μας έκανε να ερωτευτούμε το χρώμα των μαλλιών της είναι η Amal Clooney. Το χρώμα της δημιούργησε ο hairstylist Dimitris Giannetos, με την Amal Clooney πλέον να έχει την τέλεια brunette απόχρωση. Σε πρόσφατη εμφάνισή της την είδαμε με κόκκινα χείλη και νύχια σε μια ultra glamorous εμφάνιση. Τα toffee babylights πάνω από τη σκούρα βάση των μαλλιών της, φώτισαν ακόμα περισσότερο το χρώμα δημιουργώντας ένα πολύ ζεστό εφέ που τονίζει και την επιδερμίδα της.

Είτε ανήκετε ήδη στις καστανές, είτε σκέφτεστε να τολμήσετε τώρα αυτή την αλλαγή, είναι σημαντικό να διατηρήσετε την υγιή εμφάνιση των μαλλιών σας για να δείχνει τέλειο το χρώμα. Για να παραμείνουν τα μαλλιά σας λαμπερά, είναι σημαντικό να τα ενυδατώνετε σε βάθος με μάσκες και λαδάκια στις άκρες.

Τα καστανά μαλλιά θεωρούνται μια ιδιαίτερα ευέλικτη επιλογή, καθώς διαθέτουν μια πλούσια παλέτα με πολλές διαβαθμίσεις, γι’ αυτό και ταιριάζουν σχεδόν σε όλες τις γυναίκες. Ανάλογα με τα babylights που θα επιλέξετε, μπορείτε να διαμορφώσετε ένα πιο φωτεινό ή ψυχρό αποτέλεσμα. Οι celebrities που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να βρείτε την ιδανική απόχρωση για το πρόσωπό σας, που θα σας οδηγήσει με ανανεωμένο στυλ και αυτοπεποίθηση στο 2024.

Πηγή Vogue.gr