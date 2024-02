Η τροφή που βοηθάει στην καλή υγεία του εντέρου για επίπεδη κοιλιά

Από τη διάθεσή μας μέχρι την υγεία του δέρματός μας, όλα ξεκινούν από το έντερο. Όλο και περισσότεροι από εμάς καταλαβαίνουμε τώρα αυτό το βασικό δόγμα για ευημερίας και ενεργούμε ανάλογα – κάνοντας ό,τι μπορούμε για να τροφοδοτήσουμε τα καλά βακτήρια στα μικροβιώματά μας. Αλλά, όπως συμβαίνει συχνά, μερικές φορές περιπλέκουμε υπερβολικά τα πράγματα. Η επιστήμονας και διαιτολόγος Dr Emily Leeming, από την Second Brain, μας περιέγραψε την προβιοτική δύναμη – αξίας 100 εκατομμυρίων μικροβίων – που περιέχει ένα μήλο.

Πολύ πιο οικονομικό από τα προβιοτικά συμπληρώματα, «το μήλο περιέχει φυτικές ίνες, και ιδιαίτερα μια προβιοτική ίνα που ονομάζεται πηκτίνη, που τροφοδοτεί τα «καλά» βακτήρια του εντέρου», λέει η Dr. Leeming, της οποίας το προσεχές βιβλίο Genius Gut: How to Eat For Your Second Brain, κυκλοφορεί τον Ιούλιο. «Περιέχει επίσης πολλές πολυφαινόλες, οι οποίες έχουν πρεβιοτική επίδραση στο μικροβίωμα του εντέρου».

