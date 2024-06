Έλλειψη βιταμίνης C: Τα συμπτώματα στο σώμα και οι τρόποι αντιμετώπισης

Η έλλειψη οποιασδήποτε βιταμίνης δεν είναι ποτέ θετική για το σώμα μας, αλλά συγκεκριμένα η έλλειψη βιταμίνης C είναι αξιοσημείωτη. Η βιταμίνη C λειτουργεί για την υποστήριξη του δέρματος, επιταχύνει τον μεταβολισμό και τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι ειδικοί εξηγούν τα συμπτώματα που μαρτυρούν την έλλειψη βιταμίνης C, ώστε να τα αντιμετωπίσετε σωστά. Προτείνουν επίσης τις συμβουλές τους για να επαναφέρετε τα επίπεδα βιταμίνης C στα φυσιολογικά, μέσω της διατροφής σας.

Γιατί είναι απαραίτητη στο σώμα;

Η Elizabeth Sharp, MD, IFMCP, πιστοποιημένη οικογενειακή γιατρός και founder του Health Meets Wellness, εξηγεί ότι η βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή και βρίσκεται σε εσπεριδοειδή, μούρα αλλά και σε λαχανικά. Είναι γνωστή και ως ασκορβικό οξύ, ενώ έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες για το σώμα. “Η βιταμίνη C έχει αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, είναι επουλωτική, βοηθά στην απορρόφηση του σιδήρου και την υγεία του δέρματος”, εξηγεί η Dr. Sharp. Είναι ουσιώδης για την παραγωγή και τη διατήρηση του κολλαγόνου στον οργανισμό (απαραίτητο για την επιδερμίδα). Τονώνει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και βοηθά στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων.

Τα συμπτώματα που δείχνουν έλλειψη βιταμίνης C

Η έλλειψη φαίνεται μέσα από πολλά συμπτώματα με χειρότερο σενάριο φυσικά το σκορβούτο. Η Samantha Dieras, DCN, RD, διευθύντρια στο ambulatory nutrition services του Mount Sinai Hospital, εξηγεί τα συμπτώματα που δείχνουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C στον οργανισμό.

Ούλα που ματώνουν εύκολα

Κούραση

Απώλεια βάρους

Πόνος στις αρθρώσεις

Πληγές που δεν κλείνουν

Ξηροστομία

Ξηρά μαλλιά

Πετέχεια (μικρές κόκκινες και καφέ κηλίδες)

Μελανιές

Ίκτερος

Τριχόπτωση

Το σκορβούτο είναι μια σπάνια πάθηση που προκαλείται μετά από μια μεγάλη περίοδο έλλειψης βιταμίνης C, που συνδέεται με κακή διατροφή και περιορισμένη πρόσβαση σε θρεπτικές τροφές. Σύμφωνα με την Mayo Clinic άλλοι παράγοντες είναι το κάπνισμα και το παθητικό κάπνισμα όπως και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Πώς αντιμετωπίζεται η έλλειψη βιταμίνης C;

Η προτεινόμενη ημερήσια ποσότητα πρόσληψη βιταμίνης C είναι τα 75 γραμμάρια για ενήλικες γυναίκες (120 γραμμ. για έγκυες) και τα 90 γραμμάρια για ενήλικες άντρες. Ο καλύτερος τρόπος για να φτάσετε αυτά τα επίπεδα είναι να προσλαμβάνετε μεγάλες ποσότητες μέσω της διατροφής σας. Αυτό θα το καταφέρετε ενσωματώνοντας τροφές όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα γεύματά σας όπως το γκρέιπφρουτ, το πορτοκάλι, το λεμόνι, το λάιμ, οι κόκκινες πιπεριές, το μπρόκολο. Άλλες επιλογές είναι τα συμπληρώματα βιταμίνης C, αλλά η διατροφή είναι πάντα η πρώτη πηγή πρόσληψης. “Όταν προσλαμβάνουμε βιταμίνη C μέσω της διατροφής μας, απορροφάται πιο εύκολα”, εξηγούν οι ειδικοί.

Φυσικά υπάρχει και η υπερβολική ποσότητα βιταμίνης C στον οργανισμό, που μπορεί να οδηγήσει σε ναυτίες, εμετούς, κράμπες στο στομάχι, φούσκωμα, διάρροια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν πάσχετε από έλλειψη βιταμίνης C για να επαναφέρετε αυτά τα επίπεδα στον οργανισμό.

Πηγή: Vogue