Change Makers ΙΙΙ: Εμβληματικά ονόματα από τον χώρο της μόδας δίνουν ραντεβού στο Μέγαρο Μουσικής

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το πολυαναμενόμενο συνέδριο Change Makers III, που διοργανώνεται από τη Vogue Greece και την Καθημερινή και θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2024, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το Change Makers III διερευνά κρίσιμα θέματα για το μέλλον της μόδας, από τη διατήρηση της δεξιοτεχνίας και την εξερεύνηση καινοτόμων προσεγγίσεων έως τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για πιο βιώσιμες πρακτικές, ποικιλομορφία αλλά και ενδυνάμωση των γυναικών.

Επωφεληθείτε από τα προνομιακά πακέτα των 5 & 10 εισιτηρίων (έως και 30% έκπτωση) και ελάτε να συναντήσετε τις επιδραστικότερες προσωπικότητες της μόδας!

Εξασφαλίστε τη θέση σας

Εμβληματικές και επιδραστικές προσωπικότητες του χώρου της μόδας θα συζητήσουν για επίκαιρα θέματα που διαμορφώνουν όχι μόνο τη βιομηχανία, αλλά και την κοινωνία:

Diane von Furstenberg, photo: Mireille Roobaert

Diane von Furstenberg, η θρυλική σχεδιάστρια μόδας και φιλάνθρωπος, που επαναπροσδιόρισε τη γυναικεία μόδα. Ως δημιουργός του εμβληματικού wrap dress, ενέπνευσε γενιές γυναικών, ενώ μέσα από τη φιλανθρωπική της δράση συνεχίζει να ενθαρρύνει τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Iris van Herpen, η σχεδιάστρια μόδας, γνωστή για τις καινοτόμες και πρωτοποριακές δημιουργίες της. Συνδυάζοντας παραδοσιακές τεχνικές υψηλής ραπτικής με προηγμένη τεχνολογία, επεκτείνει συνεχώς τα όρια της μόδας. Το έργο της Van Herpen έχει εκτεθεί σε σημαντικά μουσεία παγκοσμίως, εδραιώνοντάς την ως μία από τις πιο επιδραστικές σχεδιάστριες της γενιάς της.

Sandra Choi, η Creative Director του Jimmy Choo, του παγκοσμίως αναγνωρισμένου πολυτελούς οίκου υποδημάτων. Με πάθος για το design και αίσθηση του στιλ, η Choi έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εμβληματικής εικόνας του brand.

Μαίρη Κατράντζου, η διακεκριμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, γνωστή παγκοσμίως για την καινοτόμο χρήση των prints και της ψηφιακής τεχνολογίας. Ως Creative Director της Mary Katrantzou και της Bulgari Leather Goods and Accessories, συνεχίζει να υπερβαίνει τα όρια της μόδας και του design.

Casey Cadwallader, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Mugler. Με υπόβαθρο στην αρχιτεκτονική και εμπειρία σε κορυφαίους οίκους μόδας, ο Cadwallader συνεχίζει το όραμα του Thierry Mugler δημιουργώντας τολμηρά και καινοτόμα σχέδια.

Cindy Bruna

Cindy Bruna, το διάσημο μοντέλο και ακτιβίστρια. Έχει εμφανιστεί στα εξώφυλλα εμβληματικών περιοδικών και στις πασαρέλες κορυφαίων σχεδιαστών. Πέρα από τα επιτεύγματά της στο modeling, είναι ένθερμη υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των γυναικών.

Marisa Berenson, η καταξιωμένη ηθοποιός, μοντέλο, style icon και εγγονή της Elsa Schiaparelli. Η γοητευτική ομορφιά και το πολυδιάστατο ταλέντο της Berenson την έχουν καταστήσει αναγνωρισμένη προσωπικότητα στους χώρους του κινηματογράφου, της μόδας και του πολιτισμού.

Linda Loppa, μια βετεράνος της βιομηχανίας της μόδας. Αναγνωρισμένη εκπαιδευτικός και επιμελήτρια, έχει διατελέσει διευθύντρια σε σημαντικούς οργανισμούς, όπως η Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αμβέρσας.

Lidewij Edelkoort, η διακεκριμένη trend forecaster και ακτιβίστρια. Ως ιδρύτρια της Trend Union, προσφέρει ανεκτίμητες γνώσεις στη βιομηχανία της μόδας.

Michel Gaubert, ο καταξιωμένος sound designer που αναβαθμίζει την αισθητηριακή εμπειρία των fashion shows σε όλο τον κόσμο. Έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας της μόδας, συμπεριλαμβανομένου του Karl Lagerfeld στη Chanel.

Alexandre de Betak, ο πρωτοποριακός creative director και παραγωγός, γνωστός για το καινοτόμο έργο του στις παραγωγές ντεφιλέ μόδας και σε πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Lucien Pagès, μια επιδραστική προσωπικότητα στον χώρο του fashion PR. Ίδρυσε το πρακτορείο του το 2006 και 12 χρόνια αργότερα άνοιξε το δεύτερο γραφείο του στη Νέα Υόρκη. Με σπουδές στο σχέδιο μόδας, ο Pagès εκπροσωπεί ένα πορτφόλιο καταξιωμένων, αλλά και ανερχόμενων, creatives και brands.

Sophia Neophitou-Apostolou, μια επιδραστική φιγούρα στον χώρο των εκδόσεων μόδας. Ως Global Editor-in-Chief και Publisher του 10 Magazine, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του κόσμου των fashion media. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με ταλαντούχους σχεδιαστές, όπως ο Antonio Berardi και ο Roland Mouret, ενώ διετέλεσε δημιουργική διευθύντρια συλλογών για τη Victoria’s Secret επί δέκα χρόνια.

Ιλεάνα Μακρή, η Ελληνίδα σχεδιάστρια κοσμημάτων με διεθνή απήχηση, που φημίζεται για τις καινοτόμες και φίνες δημιουργίες της. Με πάθος για τους πολύτιμους λίθους και άριστη αίσθηση του σχεδιασμού, η Μακρή έχει καθιερωθεί ως ηγέτιδα στον χώρο των πολυτελών κοσμημάτων. Οι συλλογές της συνδυάζουν αρμονικά την κλασική κομψότητα με μια σύγχρονη προσέγγιση.

Alexander Fury, ο καταξιωμένος δημοσιογράφος μόδας, συγγραφέας και επιμελητής. Ως fashion features director του AnOther Magazine και κριτικός ανδρικής μόδας στους Financial Times, συμβάλλει στη διαμόρφωση της συζήτησης γύρω από τη μόδα και τον πολιτισμό. Ο ρόλος του ως curator σε εκθέσεις όπως η “Forever Valentino” και η “Swarovski – Masters of Light” αποκαλύπτει τη βαθιά κατανόησή του για τη μόδα.

Olya Kuryshchuk, μια οραματίστρια, επιχειρηματίας και ιδρύτρια της 1 Granary, κορυφαίας πλατφόρμας για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δημιουργικών ταλέντων. Μέσα από τη δουλειά της προάγει την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στον χώρο της μόδας.

Γιάννης Σεργάκης, ένας διακεκριμένος Έλληνας σχεδιαστής κοσμημάτων με βαθιά αγάπη για τους πολύτιμους λίθους. Από την πρώτη του επαφή με την οικογενειακή επιχείρηση μέχρι την εκπαίδευσή του στη γεμολογία και στο σχέδιο, ο Σεργάκης έχει εξελίξει την τέχνη του, δημιουργώντας εξαίρετα κομμάτια με σύγχρονο στιλ.

Emily Zak, μια πολύ σεβαστή προσωπικότητα στον χώρο της μόδας, είναι ιδρύτρια μιας συμβουλευτικής που επικεντρώνεται στην καινοτομία και τη δημιουργική αφήγηση, φέρνοντας πλούσια εμπειρία από τη θητεία της στη Vogue και στο Net-a-Porter.

Αρίων Σπυρίδης, ο γενικός διευθυντής της Minas Designs, της οποίας ιδρυτής υπήρξε ο πατέρας του, Μηνάς, μαέστρος του μινιμαλιστικού σχεδιασμού. Με βαθιά κατανόηση της οικογενειακής επιχείρησης και πάθος για την καινοτομία, ο Σπυρίδης αυξάνει συνεχώς την απήχηση του brand.

Έλις Κις, η Editor-in-Chief της Vogue Greece

Έλις Κις, η καταξιωμένη Editor-in-Chief της Vogue Greece, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της μόδας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η αγάπη της για τη βιομηχανία αναπτύχθηκε μέσα από διαφορετικούς δημοσιογραφικούς ρόλους στον Τύπο, όπως η International Herald Tribune στο Παρίσι, όπου συνεργάστηκε με τη Suzy Menkes, αποκτώντας μοναδική πρόσβαση στον κόσμο της παγκόσμιας μόδας.

Sarah Bailey, η International Editor-at-Large της Vogue Greece που έχει υπηρετήσει σε υψηλές συντακτικές θέσεις περιοδικών, όπως το Elle UK και το PORTER. Γνωστή για τον διορατικό σχολιασμό της και με βαθιά κατανόηση της βιομηχανίας, δίνει τη δική της οπτική γύρω από το στιλ και τον πολιτισμό μέσα από τα βιβλία, τα podcasts και την αρθρογραφία της.

Filep Motwary, ο γνωστός curator, κριτικός, συγγραφέας και Editor-at-Large της Vogue Greece, φέρνει την εκτενή του εμπειρία και τη μοναδική του προοπτική στο συνέδριο Change Makers III.

Ελίνα Δημητριάδη, η Fashion Features Editor της Vogue Greece και συντάκτρια στο περιοδικό «Κ» της «Καθημερινής». Καλύπτει θέματα μόδας, τέχνης, ποπ κουλτούρας και κοινωνικών φαινομένων, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες.

Βλάσης Κωστούρος, o Culture Editor της Vogue Greece και συντάκτης στο περιοδικό «Κ» της «Καθημερινής». Μέσα από τις συνεντεύξεις του με ηγετικές προσωπικότητες, αναδεικνύει διαφορετικές φωνές και οπτικές στον πολιτιστικό τομέα.

Το Change Makers III διερευνά κρίσιμα θέματα για το μέλλον της μόδας, από τη διατήρηση της δεξιοτεχνίας και την εξερεύνηση καινοτόμων προσεγγίσεων έως τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για πιο βιώσιμες πρακτικές, ποικιλομορφία αλλά και ενδυνάμωση των γυναικών. Ξεκινά με το Creative Visions, μια σειρά συζητήσεων για τη σημασία της κληρονομιάς, των δημιουργικών ταυτοτήτων και της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας. Το πάνελ Greek Factor θα αναδείξει την επιρροή της Ελλάδας στον κόσμο του κοσμήματος, με έμφαση στην εξωστρέφεια του σύγχρονου ελληνικού δημιουργικού κοσμήματος. Η συζήτηση What Lies Ahead θα επισημάνει τις εξελίξεις σε θέματα ηθικής και βιώσιμης μόδας, ενσωμάτωσης, πρόβλεψης τάσεων και εκπαίδευσης στη μόδα. Η ενότητα The Power of the Muse θα εξετάσει τις προσωπικότητες που εμπνέουν τα δημιουργικά μυαλά της μόδας. Το Magic of the Fashion Show θα αποκαλύψει το χτίσιμο και τη σκληρή δουλειά που κρύβονται πίσω από τις επιδείξεις μόδας. Τέλος, οι συζητήσεις Creatives Voices θα φέρουν στο προσκήνιο δημιουργικές ιστορίες αλλά και ιστορίες ζωής.

Εξασφαλίστε τη θέση σας

Ραντεβού στην πρώτη σειρά της μόδας!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11:00-13:15 Part I – Creative Visions: Heritage, Craftsmanship & Innovation

13:15-14:00 Part II – The Greek Factor: Greek Creative Jewelry at the Forefront

15:00-15:45 Part III – What Lies Ahead: Sustainability, Trends, Technology, Diversity & Inclusion

15:45-16:15 Part IV – The Power of the Muse

16:15-17:00 Part V – It’s Magic: The Making of a Fashion Show

17:30-19:30 Part VI – Creative Voices

Περισσότερες πληροφορίες στο changemakers.vogue.gr