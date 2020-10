Celebrity Weddings: Οι διάσημοι που παντρεύτηκαν μέσα στο 2020

Ποιοι είναι οι celebrities που παντρεύτηκαν μέσα στο 2020; Η Vogue σας παρουσιάζει όλες τις λαμπερές γαμήλιες τελετές που πραγματοποιήθηκαν φέτος:

Toni Garrn και Alex Pettyfer

Αρραβωνιασμένοι από τα Χριστούγεννα του 2019, το 28χρονο top model και ο 30χρονος ηθοποιός που αγαπήσαμε στο Magic Mike, είπαν το «ναι» ο ένας στον άλλο στις αρχές Οκτωβρίου στο Berner Schloss Castle στη Γερμανία. Για την περίσταση, η Toni Garrn φόρεσε χρυσό φόρεμα από την εταιρεία Rat & Boa (κόστισε μόλις 95 δολάρια), το οποίο απογείωσε με ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο.

Emma Stone και Dave McCary

So… are we all thinking about this or is it just me???? 🥺 pic.twitter.com/4jnpdFYsX4

— best of emma stone (@badpostestone) May 5, 2020