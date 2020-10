Τα τέσσερα μεγάλα λάθη που κάνουν όσοι πίνουν κρασί

Τέσσερα είναι τα μεγάλα και κλασικά λάθη που κάνουν όσοι πίνουν κρασί, σύμφωνα με την οινολόγο Αμέλια Σίνγκερ.

Mπορεί να νωρίζουν ότι χρειάζεται συγκεκριμένο ποτήρι και πρέπει να συνοδεύεται από φαγητό το καλό κρασί… Ωστόσο, δεν γνωρίζουν ότι ανάλογα με το είδος του κρασιού, υπάρχει διαφορετικό ποτήρι.

Επίσης, σύμφωνα με την Αμέλια Σίνγκερ, είναι μύθος ότι το κόκκινο κρασί συνοδεύεται τέλεια με τα τυριά. Το κάθε κρασί μπορεί να ταιριάξει με διαφορετικά είδη τυριών λόγω της οξύτητας στη γεύση τους.

Πολλοί κάνουν λόγο για τη θερμοκρασία του κρασιού, όμως δεν γνωρίζουν σε ποια θερμοκρασία πίνεται ιδανικά το λευκό, σε ποια το κόκκινο, κ.ο.κ.. Το πρώτο χρειάζεται να είναι κρύο, ενώ το δεύτερο αρκετά ζεστό.

Τέλος, το πλέον συνηθισμένο λάθος είναι το σερβίρισμα του κρασιού αμέσως μετά το άνοιγμα της φιάλης.

Δείτε περισσότερα και πώς θα αποφύγετε τα παραπάνω λάθη στο παρακάτω βίντεο

These are the biggest wine drinking mistakes people make, according to an expert pic.twitter.com/ad8YSx0ZIP

— Business Insider (@businessinsider) October 12, 2020