Κάκτος αξίας… 250.000 δολαρίων (βίντεο)

Τον τίτλο του καταστήματος με τα… περισσότερα αγκάθια μπορεί να διεκδικήσει το Κατάστημα Κάκτων της Νέας Υόρκης, όπως κατάλληλα ονομάζεται ένα μαγαζί με σπάνια και παλαιά είδη κάκτων, κάποια απο τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση. Άλλα από αυτά είναι προς πώληση και άλλα μόνο για έκθεση, για τους αληθινούς λάτρεις του είδους.

Ο Κρίστιαν Κάμινγκς έχει την απόλυτη εξειδίκευση στην πώληση ιδιαίτερων κάκτων, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 21 ευρώ και να φθάνουν σε δυσθεώρητα ύψη.

Ο ίδιος παρουσιάζει με περηφάνεια έναν κάκτο κόστους… 214.000 ευρώ, που με δυσκολία μετακινήθηκε από το Περού και διατηρείται στο Λος Αντζελες. Οι λάτρεις των κακτοειδών μπορούν να το δουν μόνο σε προβολή, καθώς είναι εξαιρετικά ευαίσθητο όσο και δυσεύρετο είδος.

This Cactus Store in NYC sells rare and unusual plants pic.twitter.com/8uh3BjDMb8

