Ισραήλ: Οκτάχρονη παίζει σε πισίνα με τον κατοικίδιο πύθωνά της (βίντεο)

Στην Ινμπάρ, μια οκτάχρονη από το Ισραήλ, αρέσει πολύ να κολυμπά και να παίζει με τη Μπελ, τον κατοικίδιο πύθωνά της, στην πισίνα που υπάρχει στην αυλή του σπιτιού της.

«Της αρέσει πολύ το κολύμπι» λένε οι γονείς του κοριτσιού και συμπληρώνουν «Και η Μπελ είναι τόσο μεγάλη για μπάνιο, οπότε σκεφτήκαμε να την βάλουμε την Ινμπάρ στην πισίνα, ώστε να το ευχαριστηθούν και οι δύο».

«Με βοηθάει να περνάω το χρόνο μου, γιατί μου αρέσει πολύ να κάνω παρέα με φίδια και μερικές φορές τα βοηθώ να ρίχνουν το δέρμα τους. Τα βοηθά να είναι ευτυχισμένα στην εποχή του κορωνοϊού» δηλώνει η οχτάχρονη.

